DEPOT: Muttertag mit liebevollen Botschaften und edlen Präsenten

„Alles Liebe“ – schön gesagt mit den passenden Geschenken von DEPOT

(Niedernberg, 13. April 2022) Mama ist man 365 Tage im Jahr – aber am zweiten Sonntag im Mai wird es mit dem Muttertag auch gebührend gefeiert. Die Bandbreite des Freudeschenkens ist groß und stets sehr individuell. Und ob kleine Aufmerksamkeiten, große Präsente, florale Grüße oder duftende Botschaften – DEPOT, der führende Deko- und Einrichtungsspezialist ist bestens darauf vorbereitet und hat für jede Mutter das Passende.

Warme Gesten

Das kommt von Herzen: Beim Geschenkset Heart trifft fruchtiger Erdbeergeschmack auf Glastasse in Herzform, dazu passend die herzförmigen Teebeutel im Sechserpack und schlussendlich rundet die Teekanne Tea for One aus Porzellan den warmherzigen Gruß noch perfekt ab.

Geschmackvolle Grüße für die beste Mama der Welt gelingen mit der Silikonbackform Hearts, in der jeder Kuchen zum Kunstwerk wird, dem smarten Geschenkset für den Tagesbeginn Lovely Start aus Haferflocken und getrockneten Cranberries inklusive Müslischale und Bambuslöffel – und zum Anstoßen noch eine Flasche mit alkoholfreiem Hugo.



Liebevolle Botschaften

Für das liebevolle Zuhause wird der eigenen Mutter mit dem Raumduft ipuro Home wie auch mit der Grußkarte in Blau Home is where mum is gedankt. Florale Grüße sind mit Rosen und der Vase Kantet edel überbracht – noch etwas Bleibendes garantiert zudem das Deko-Objekt Wood Heart. Große Wirkung versprechen auch diese kleinen feinen Gesten: der Schlüsselanhänger Super Mama und das Ausfüllbuch Was ich an dir liebe, Mama, in dem sich so manch liebevolle verbale Umarmung verewigen lässt.

Frühlingshafte Rabatte und Last-Minute-Ostergeschenke

Apropos Präsente. Weil DEPOT in diesem Jahr stolze 25 Jahre wird und selbst gerne Geschenke verteilt, darf sich noch bis zum 31. Mai 2022 über frühlingshafte Rabatte gefreut werden: Von 5 Euro ab einem Einkaufswert von 30 Euro bis hin zu 25 Euro bei einem Einkaufswert von 100 Euro.

Perfekt, um bei DEPOT das beste Präsent für die beste Mutter und noch das ein oder andere Last-Minute-Ostergeschenk zu finden.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

