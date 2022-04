LG OLED Objet Collection gewinnt den iF Gold Award for design excellence

Medienmitteilung

LG OLED OBJET COLLECTION GEWINNT DEN

iF GOLD AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

Zusammen mit anderen Geräten erhielt der LG OLED Objet Collection Auszeichnungen für die Steigerung des Lebensstils der Verbraucher vom Produkt- zum Servicedesign

Seoul/Zürich, 13. April 2022 — Eine Jury aus 132 hochrangigen Designexperten aus über 20 Ländern verlieh LG 20 Auszeichnungen, darunter den begehrten iF Gold Award für den LG OLED Objet Collection (Modell 65Art90). Von den ausgezeichneten LG Produkten wurden 16 für ihr Produktdesign und 3 für Benutzeroberfläche (UI) prämiert. In diesem Jahr wurden von den rund 11’000 eingegangenen Bewerbungen 73 mit dem iF Gold Award ausgezeichnet.

Der Preis bewertet Produkte umfassend anhand von Kriterien wie Differenzierung und Wirkung in 9 Disziplinen und Kategorien: Produkt, Verpackung, Kommunikation, internes Gerätedesign, professionelles Konzept, Service Design, Architektur, User Experience (UX) und User Interface (UI).

Der LG OLED Objet Collection, der zur Lifestyle-TV-Produktelinie gehört, erhielt den höchsten iF Gold Award für sein herausragendes, an eine Staffelei erinnerndes Design. Das Gerät fügt sich mit seinem minimalistischen Stil und der subtilen Verwendung neutraler Farben nahtlos in jeden Raum ein und bringt umgehend Raffinesse und visuelle Harmonie in jedes Interieur. Die Benutzer können die Abdeckung absenken, um so den gesamten Bildschirm für ein maximales Seherlebnis freizulegen, oder das Display teilweise abdecken, um nur eine Auswahl an Lifestyle-Funktionen zu sehen.

In den Produktkategorien wurde der LG PuriCare AeroTower Luftreiniger für sein schlankes, elegantes Design ausgezeichnet, das eine moderne Ästhetik bietet, die gut zu jeder Art von Einrichtung passt. Der LG DualUp Monitor Ergo wurde für sein Design gewürdigt, das ein überlegenes Display-Erlebnis mit grösserem ergonomischen Komfort bietet. Darüber hinaus wurden der LG OLED evo Gallery Edition (77G2), der LG OLED evo (65C2) und der LG XBOOM 360 in der Kategorie Produktdesign für ihre führende Ästhetik, Funktionalität und technologische Innovation ausgezeichnet.

In den UX-Kategorien wurden sowohl der LG OLED Objet Collection als auch der LG StanbyME (Modell 27Art10) für ihre Benutzerfreundlichkeit und den hohen Sehkomfort ausgezeichnet. Der StanbyME lässt sich über einen intuitiven Touchscreen leicht bedienen. Die speziell für dieses Produkt entwickelte Benutzeroberfläche unterscheidet sich von allen anderen TV-Benutzeroberflächen und ist auf die persönlichen Sehgewohnheiten des Betrachters zugeschnitten.

Seit 1953 bemühen sich Designer und Hersteller darum, das renommierte iF-Label für Design zu gewinnen. Der iF Design Award wird von der iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover verliehen und zählt neben dem Red Dot Design Award und dem IDEA (International Design Excellence Award) zu den drei wichtigsten Designpreisen der Welt. Der Gewinn eines iF Design Awards ist eine Qualitätsbestätigung für herausragendes Design und aussergewöhnlichen Kundenservice. Für Verbraucher und Nutzer dagegen ist ein iF Design Award eine Garantie dafür, dass das gekennzeichnete Produkt das Beste seiner Klasse ist.

«Wir fühlen uns sehr geehrt, mit dem iF Design Award ausgezeichnet zu werden, nachdem wir bereits mit dem Red Dot Design Award für herausragendes Design geehrt wurden», erklärte Lee Chul-bae, Senior Vice President und Executive Head des Life Innovation Design Center von LG Electronics. «LG Electronics war schon immer bestrebt, die besten Benutzererfahrungen und den höchstmöglichen ästhetischen Mehrwert zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist es sehr bedeutsam, dass unsere Bemühungen durch einen der wichtigsten Designpreise anerkannt werden.»

