Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien forciert Kampagne #kindergartenbraucht

Personalmangel, Fachkraft-Kind-Schlüssel, Gruppengröße – die Baustellen der Elementarpädagogik und wie Abhilfe geschaffen werden kann.

In einer Pressekonferenz hat die Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien heute eine Kampagne präsentiert, in der die aktuellen Problematiken in Kindergärten benannt werden und gleichzeitig die elementare Bildungsarbeit beschrieben wird.



Unter dem Hashtag #kindergartenbraucht wird in den nächsten Wochen und Monaten in Videobeiträgen und Social Media Postings aufgezeigt, welche Rahmenbedingungen für eine adäquate und umsorgende Betreuung und elementare Bildung notwendig sind.



Gleichzeitig wurden politisch Verantwortliche eingeladen, im Mai einen Tag lang in einem Kindergarten zu hospitieren, um sich von der Situation vor Ort ein Bild zu machen.



Mehr zu den nächsten Schritten der Initiative und über die PK finden Sie im beigefügten Text.



