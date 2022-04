Better Great Together

Better Great Together: Der neue Marktplatz für nachhaltig handelnde Unternehmen

Jetzt Tun! War das Motto der Pressekonferenz, bei der heute erstmals der neue Nachhaltigkeits-Marktplatz Better Great Together vorgestellt wurde. Die Initiative anlässlich 20 Jahre Great Place to Work® bietet etablierten Betrieben und StartUps die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen, voneinander zu lernen, einen lebendigen Marktplatz für nachhaltige Lösungen zu schaffen und als Impactvolle Arbeitgeber:innen sichtbar zu werden.

Im Ringen um die Besten Talente spielt ehrliche Nachhaltigkeit immer mehr eine entscheidende Rolle. Aktuell empfinden etwa 6 von 10 österreichischen Arbeitnehmer:innen, dass sie keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen und 37 % haben das Gefühl, dass ihre Arbeit keinen bedeutenden Unterschied für die Gesellschaft macht. Dies braucht Alternativen. (Im Anhang: Global Well-being Benchmark Study, Great Place to Work®)

Organisiert wurde die Pressekonferenz unter dem Motto „Jetzt Tun“ von der ESG-Transparency-Initiative, um gemeinsam mit wichtigen Interessensvertretungen einen energischen Appell für mehr Nachhaltigkeit an Wirtschaft und Gesellschaft zu richten. Weiter Informationen finden Sie auf der Website www.jetzttun.at.

Die Zeit des aktiven Handelns, um nachhaltige Lösungen für die immer dringlicher werdenden Probleme unseres Planeten umzusetzen, ist schon lange gekommen. Die gute Nachricht ist: sehr viele Betriebe und StartUps tun genau das schon. Um diesen Sichtbarkeit und noch mehr Wirkung zu verleihen, starten wir heute eine Initiative, die von Österreich ausgeht und dauerhaft über die Landesgrenzen hinausreichen wird, da sie den Anspruch hat, globale Wirkung zu erzielen“ erklärt Doris Palz, CEO von Great Place to Work®.

Collaboration-Plattform soll Impactful Business unterstützen.

Kollaboratives Lernen fördern, Partnerschaften unter Gleichgesinnten stiften, öffentlich wahrgenommen werden und engagierte Fachkräfte finden: so lautet das erklärte Ziel der Marktplatz-Initiator:innen, die dabei auf vielfältige innovative Formate der Zusammenarbeit setzen: von Conversation Cafés, über Solution Pitches, Webinare und Job Speed Dating bis hin zu aktivem Business Matching.

Der Nachhaltigkeits-Markplatz „Better Great Together“ versteht sich als virtueller Raum der Möglichkeiten, in dem Corporates und StartUps im Mindset vereint, ihre Stärken in puncto Nachhaltigkeit präsentieren und Zusammenarbeit gefördert wird. Wir von Great Place to Work wissen seit langem: Sustainability is better for Business, better for People, better for the World. Dazu wollen wir weiter beitragen.

In diesem Sinne werden die brennenden Themen gemeinsam in Angriff genommen: u.a. Corporate Climate Action, Gesundheit, Mobilität, Food & Beverage und Unternehmenskultur: „Wo Menschen und Unternehmen auf Augenhöhe miteinander kooperieren, steigen die Chancen neuartige Lösungsansätze zu entwickeln und damit auch komplexe Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen“ so Palz.

Mitmachen können alle Wirtschaftstreibenden, die aus Respekt vor Mensch und Umwelt, aus Fairness gegenüber nachfolgenden Generationen, jetzt glaubwürdig handeln. Unternehmen wie DHL Express, Graphmasters, bauernladen.at oder borisgloger professionals glauben an die gemeinsame Wirksamkeit für eine nachhaltige Veränderung unseres Planeten. Weitere Anmeldungen sind ab sofort unter https://www.greatplacetowork.at/bettergreattogether möglich.

Zukunftsmacher:innen auf die Bühne bitte!

Online geht die Plattform im Umfeld der großen Jubiläumsgala, die am 19. Mai 2022 stattfindet und heuer ganz im Zeichen von Sunstainable Business steht. Neben den Auszeichnungen für Österreichs Beste Arbeitgeber werden auch Special Awards für Unternehmen mit vorbildlichem ökologischen und sozialen Engagement verliehen.

Über Great Place to Work

Seit 2002 unterstützt Great Place to Work® österreichische Betriebe dabei ein Klima zu schaffen, in dem Arbeitnehmer:innen ihre Potenziale bestmöglich entfalten können. Angesichts der globalen Herausforderungen werden nun neue Wege ausgelotet, die Ambitionen nachhaltig ausgerichteter Unternehmen in echte Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Great Place to Work®, seit 20 Jahren an der Seite großartiger heimischer Arbeitgeber:innen, feiert das heurige Jubiläum mit einer Initiative, die Österreichs Zukunftsmacher:innen zusammen- und weiterbringen soll: Better Great Together!

Weiterführende Informationen:





https://www.greatplacetowork.at/bettergreattogether