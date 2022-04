Einladung Buchpräsentation MAK-Expositur und Sonderausstellungen in Wien und Niederösterreich

EINLADUNG Buchpräsentation MAK-Expositur und Sonderausstellungen in Wien und Niederösterreich Elizabeth Baum Breuer Mein Kleiderkasten. Weibliche Lebensfreude bis ins hohe Alter. Erscheinungsdatum März 2022, Kral Verlag mit einem Vorwort von Barbara Rett Buchpräsentation 8. Mai 2022, 16:30 MAK-Expositur Geymüllerschlössel 1180 Wien, Pötzleinsdorfer Straße 102

Elizabeth Baum Breuer hat sich auf eine spannende Entdeckungsreise mit 25 Frauen im Alter zwischen 63 und 103 Jahren quer durch die Gesellschaftsschichten begeben.

Entstanden ist ein Buch, das berührende Einblicke über das Mode-Leben im Alter jenseits von Klischees und Tabus liefert. Identität, Lebensgeschichte, Kleidervorlieben und eine ganz neue, maßgeschneiderte Methode der Biographiearbeit stehen dabei im Fokus. Sie werden staunen, welcher Schatz an positiver Lebenserinnerung in einem Kleiderkasten zu finden ist.

Die Buchpräsentation findet am 8. Mai 2022 um 16:30 in der MAK-Expositur im Geymüllerschlössel statt, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte.

Zudem widmen sich zwei Sonderausstellungen in Wien und Niederösterreich basierend auf dem Buch von Dr. Baum Breuer dem Kleiderfaible älterer Frauen.

1. Ausstellung (Mai bis August 2022)

Eröffnung 30. April 2022, 15:00

mit Modenschau von Protagonistinnen aus dem Buch,

musikalisch umrahmt von Christina Zurbrügg und Michael Hudecek

Kulturzentrum Hacker Haus, Museum für Zeitgeschichte

2822 Bad Erlach, Hauptstraße 10

2. Ausstellung (Mitte Oktober 2022 bis Anfang März 2023)

Eröffnung 13. Oktober 2022, 18:00

Kulturverein Mölkerstiege

1010 Wien, Schottengasse 3a

"Ein Kleiderkasten kann den Reichtung eines Lebens enthalten. Kleidung ist Ausdruck unserer Lebens-Narrative und in gewisser Weise altern Menschen in der Weise, wie sie gelebt haben. Kleidung bietet uns einen Ausgangspunkt für eine besondere Analyse des Alterns udn sie ermöglicht eine freudvolle und kreative Kommunikation", so Dr. Elizabeth Baum Breuer.

Über die Autorin

Dr. Elizabeth Baum Breuer, 1955 in London geboren und in Oxfordshire in einer österreichischen Emigrantenfamilie aufgewachsen. Ausbildung zur Sozialarbeiterin in London und Wien. Studium der Bildungswissenschaften an der Universität Wien. Langjährige und andauernde Tätigkeit in der sozialen Arbeit, Lehre und Forschung im In- und Ausland. Jüngste Berufserfahrung mit eigener Therapiehündin in einer Gruppe für Personen, die an Demenz erkrankt sind.

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und koordiniere bei Interesse auch gerne ein Gespräch mit Dr. Elizabeth Baum Breuer.

Beste Grüße,

Eva Nahrgang

