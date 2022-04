Döllerer, Barth, Regner: Neue Botschafter für das Projekt BioBienenApfel

Neue Botschafter und neue Partner: Das Projekt BioBienenApfel blüht 2022 weiter auf

Innerhalb weniger Monate ist der BioBienenApfel zum größten Gesellschaftsprojekt gewachsen, um neuen Lebensraum für Bienen zu schaffen und die Artenvielfalt in Österreich zu schützen. Im zweiten Jahr des Bestehens kann Initiator Manfred Hohensinner (Frutura) neue große Namen im „Team Biene“ begrüßen: Neo-Botschafter sind Spitzenkoch Andreas Döllerer, Hollywood-Tätowierer Mario Barth und Golfprofi Niklas Regner. Als neue Partner engagieren sich Miele Österreich, die Murhof Gruppe als Golfplatzbetreiber, die Tierwelt Herberstein sowie die Grazer Winterwelt und vibee Bienenprodukte.

***

Seit dem Start des Gesellschaftsprojekts „BioBienenApfel am 7. April 2021, hat sich viel getan. Unter dem Motto "Das Summen darf nicht verstummen" sind mehr als 400 Hektar Blühwiesen in Österreich neu entstanden, 500.000 Päckchen Blumensamen wurden gratis an Privathaushalte verschickt und weitere 5.000 Kilogramm Saatgut an Gemeinden und Institutionen geliefert. Ziel des Projekts ist es, den Menschen zu zeigen, dass jeder einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten kann und die Gesellschaft ins Tun zu bringen.

Mit der Präsentation der neuen Botschafter und Partner setzt der "BioBienenApfel" seinen nachhaltigen Wachstumskurs fort. Nächster Höhepunkt: Am 27. April wird das grenzüberschreitende Projekt in Deutschland gestartet, um auch in unserem Nachbarland Bienenwiesen zu schaffen und über eine höhere regionale Selbstversorgung bei Obst und Gemüse den Schutz des Klimas und den Stopp von Lebensmittelverschwendung zu forcieren.

Seit Herbst 2021 ist das EU-Parlament ein offizieller „BioBienenApfel“-Partner und die Initiative ist – im Rahmen des „Green Deal“ der EU – als erstes und bislang einziges Gesellschaftsprojekt ein Teil des europäischen Weges zu einem ökologischen Gleichgewicht.

Manfred Hohensinner, Initiator des Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel: "In den vergangenen Monaten ist in unserer Gesellschaft viel in Bewegung gekommen und wir haben mit dem Projekt BioBienenApfel einen Beitrag dazu geleistet. Dieser Erfolg ist für uns Motivation und Auftrag, grenzenlos zu denken und noch mehr Menschen ganz konkret ins Tun zu bringen. Wir wollen Nachhaltigkeit zu einer Leidenschaft der Menschen machen und den Schutz der Natur zu einer Selbstverständlichkeit."

Spitzenkoch Andreas Döllerer: „In unserem essbaren Garten auf den Steilhängen hinter dem Restaurant wachsen Kräuter, Obst und Gemüseraritäten der Region, die fast vergessene Geschmäcker wieder auf die Teller und in die Gläser bringen. Es ist mir ein Anliegen, diese Vielfalt zu bewahren. Wir haben 15 Bienenstöcke und im Garten herrscht reges Summen. „BioBienenApfel-Botschafter zu werden, ist für mich eine Freude und unterstützt mich in meinem persönlichen Anliegen, die Natur in ihrer Vielfalt den nachfolgenden Generationen zu erhalten.“

Hollywood-Tätowierer Mario Barth: "Es macht keinen Unterschied, wo du lebst – ob in Amerika oder in Österreich – für die Zukunft unseres Planeten brauchen wir die Bienen. Denn nur wenn es den Bienen gut geht, kann es auch uns Menschen gutgehen. Bienen sind unsere Buddys und die lässt man nicht im Stich. Deshalb unterstütze ich das Projekt BioBienenApfel.“

Golf-Profi Niklas Regner: „Ich bin in der Obersteiermark aufgewachsen und sehr naturverbunden. Meine Kraft hole ich mir bei ausgedehnten Spaziergängen und Bergtouren, die mich die Natur genießen lassen. Der Schutz der Natur ist mir persönlich extrem wichtig, deshalb kann ich mich mit dem Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel zu 100 Prozent identifizieren. Es freut mich, dass ich als Botschafter mithelfen kann, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen."

Mag. Sandra Kolleth, Managing Director Miele Austria: „Unsere tägliche Arbeit ist bestimmt von ganz viel Liebe zum Detail, eine in jeder Hinsicht überzeugende Performance sowie Nachhaltigkeit. Es ist uns als Familienunternehmen daher ein besonderes Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die diese Werte teilen und wir gemeinsam auch für unseren Planeten „Immer Besser“ werden. Deshalb hat uns alle das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel vom ersten Moment an begeistert. BioBienenApfel passt darüber hinaus auch deshalb so hervorragend zu uns, weil bei uns auch der Genuss nicht zu kurz kommen darf, um gemeinsam mit Freude und Leidenschaft viel erreichen zu können.“

Johannes Goess-Saurau, Eigentümer der Murhof-Gruppe: „Der BioBienenApfel ist ein sehr motivierendes Gesellschaftsprojekt, das wir gerne unterstützen. Manfred Hohensinner geht hier einen einzigartigen Weg und stellt die Zukunft unseres Planeten bedingungslos in den Vordergrund seines Handelns. Mit neuen Blumenwiesen als Lebensraum für alle Bestäuber werden wir unseren Beitrag leisten."

Doris Wolkner-Steinberger, Geschäftsführerin Tierwelt Herberstein: „In der Tierwelt Herberstein sehen und spüren die Besucher, wie wertvoll die Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt ist. Genau dafür steht auch das Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel. Der Gesellschaft muss bewusst werden, dass wir nur mit dem Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt unsere Lebensqualität nachhaltig bewahren können. Leben im Einklang mit der Natur sollte in Zukunft keine Veränderung mehr sein, sondern muss zur Normalität werden.“

BioBienenApfel-Botschafter der ersten Stunde sind Tennis-Star Dominic Thiem, F1-Weltmeister Sebastian Vettel, Doppel-Weltmeisterin Lizz Görgl, ÖFB-Teamchef Franco Foda, Top-Model Charlott Cordes, EU-Parlament 1. Vizepräsident Othmar Karas, NHL-Crack Marco Rossi und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Partner sind: Frutura Obst und Gemüse, ÖAMTC, Tennisturnier-Veranstalter e|motion group, SPAR Österreich, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group



Rückfragen und Kontakt:

Dr. Philipp Berkessy

p.berkessy@frutura.com

+43 (0) 3334 41800-161

www.biobienenapfel.at

www.frutura.com

#beethechange

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com