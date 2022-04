FAMILIENPARADIES IM SALZBURGER LAND

Erlebnisreicher Familienurlaub in Kesselgrubs Ferienwelt****

Inmitten der traumhaften Salzburger Bergkulisse, im Sportparadies Altenmarkt-Zauchensee, befindet sich die Ferienwelt Kesselgrub. Mit einem vielfältigem Familienprogramm und 5 Unterkunftskategorien - dem 4-Sterne Familienhotel Kesselgrub, dem 3-Sterne Landhaus, einem Ferienhaus, den Ferienwohnungen und Wohlfühlappartements – steht die Ferienwelt für ein perfektes Traumdomizil.



Gemeinsame Stunden der Entspannung genießt man in Kesselgrubs feinem Wellnessbereich mit einzigartiger Almhütten-Sauna im Freien, einem erfrischenden Kneipp- Gang, Finnischer Sauna, einem Whirlpool im Wintergarten-Ambiente oder durch wohltuende Kosmetik- und Massagebehandlungen. Sportbegeisterte können sich im Fitnessbereich auspowern. Ein eigenes Kinder-Wellness-Programm sorgt für ein besonderes Highlight. Wasserspaß pur finden Abenteuerlustige in der Erlebnis-Therme- Amadé, nur wenige Minuten von Kesselgrubs Ferienwelt entfernt. Der private solarbeheizte Badesee mit Ruhenischen, gilt als besonderes Highlight des Gartenhotels Kesselgrub.



Für kulinarische Genussmomente sorgt das kreative Küchenteam, das die Gäste mit regionalen und traditionellen Köstlichkeiten verwöhnt. Die All.Inklusive.Schlemmerpension im 4-Sterne Familienhotel besteht aus einem vitalhaften Frühstück, geschmackvollem Mittags- & Kuchenbuffet, einem 5-Gang Verwöhn-Menü am Abend sowie einem Kinder und Baby Schlemmer Buffet. Ein gemeinsamer Kinder.Mittags-Tisch und Kinder.Abend.Tisch sorgen im Rahmen der Kinderbetreuung für entspannten kulinarischen Genuss. Die abwechslungsreiche Saftbar sorgt für zusätzliche Gaumenfreude. Ob All.Inklusive.Schlemmerpension im Familienhotel oder Selbstverpflegung in den großzügig ausgestatteten Ferienwohnungen - Kesselgrubs Ferienwelt verwöhnt mit familiärer Atmosphäre, gelebter Herzlichkeit und kulinarischem Genuss.



Das à la carte-Restaurant und Traditions.Wirts.Haus. „s’Kessei“ verwöhnt Gäste mit genussvollen Gourmetkreationen. Abends wird das „s’Kessei“ zur gemütlich-geselligen Abend.Bar. Der urige Gewölbe-Weinkeller gilt als Leidenschaft von Gastgeber Johann Thurner, der als Sommelier erstklassige Weinempfehlungen gibt.



Zahlreiche Kinder-Aktivitäten, wie das Kinder.Ski.Schnuppern im Winter, das im Rahmen der Kinderbetreuung in Kesselinos Windel.Wedel.Skiwelt angeboten wird, stehen in der Ferienwelt am Programm. In Kesselinos Kinderwelt mit Kinder.Club und Abenteuer.Land erfahren Kinder zu jeder Jahreszeit Spiel, Spaß und Action. Die erstklassige Kinderbetreuung mit bis zu 70 Std. pro Woche für Kinder ab 3 Jahren und 40 Std. für Kinder von 0,5-2 Jahren ermöglicht ausreichend Zweisamkeit. Das hoteleigene Kinderprogramm im Kesselinos Kinder.Club. umfasst eine Bastelwerkstatt, Kin- derschminken, Zirkusvorstellungen, Waldentdeckungsreisen, Indianerausflüge, Kinderwanderungen und vieles mehr.



Familien können Skifahren, Langlaufen, Rodeln, Wandern, Reiten, Radfahren, Schwimmen und Fischen sowie spannende Ausflugsziele wie die Burg Hohenwerfen und die Eisriesenwelt erkunden. Sehr beliebt sind auch der Geisterberg, Wagrainis Grafenberg oder die Krimmler Wasserfälle. Die Ferienwelt Kesselgrub liegt im Freizeitparadies Ski amadé und steht für 760 km traumhafte Ski-Pisten und 270 Seilbahnen, die Skivergnügen pur garantieren. Für weiteren Komfort sorgt der 1-Euro-Wanderbus im Sommer bzw. der gratis Skibus im Winter, mit Zustieg direkt vor dem Hotel. In der Pferde- und Streicheltierwelt, mit Tier-Entdeckungs-Plattform, können die Kleinen täglich Reitstunden absolvieren, Pony-Zöpfe flechten, das kleine Reiter 1x1 erlernen und an einem Steckenpferd-Abschlussturnier teilnehmen.



Ob gemeinsame Erholung in der Wellnesswelt, kulinarische Genuss-Momente mit der Schlemmerpension oder Sport, Spaß und Abenteuer - Kesselgrubs Ferienwelt steht für einen Familienurlaub voller unvergesslicher Erlebnisse.



Alles weiteren Infos unter: www.kesselgrub.at



3.947 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com