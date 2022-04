Das Ranking der besten Hotels des Jahres: Der neue Falstaff Hotel Guide präsentiert die 1.400 besten Hotels in Deutschland und weltweit

Das Ranking der besten Hotels des Jahres: Der neue Falstaff Hotel Guide präsentiert die 1.400 besten Hotels in Deutschland und weltweit Das Comeback der Reiselust: Der neue „Falstaff Hotel Guide“ zeigt nach zwei Jahren Pandemie, wohin die nächste Reise gehen sollte. Die besten 1.400 Hotels, davon allein 226 beste Hotels in Deutschland, wurden in den wichtigsten Kategorien bewertet und laden zu wunderbaren Genussmomenten. Reiseliebhaber finden spannende Hotel-Neueröffnungen und internationale Geheimtipps im Ranking der besten Hotels des Jahres.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Video zur Meldung auf YouTube

Düsseldorf (LCG) – Die vergangenen zwei Jahre haben die Hotellerie auf eine harte Probe gestellt, die sie mit Bravour gemeistert hat. Der brandneue „Falstaff Hotel Guide“ des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum ist ein Wegweiser für wunderbare Reisemomente und den Weg zurück in die schönsten Tage des Jahres. Viele innovative Hoteliers haben die Zwangspause genutzt und beachtliche Verbesserungen in Qualität, Service und Angebot durchgeführt. Gerade diese Hoteliers möchte Falstaff vor den Vorhang bitten. Der „Falstaff Hotel Guide“ präsentiert dieses Jahr eine exklusive Selektion erstklassiger Hotels, die in sechs verschiedenen Kategorien von einer ausgewählten Expertenjury und den „Falstaff Travel Club“-Mitgliedern bewertet wurden.

„Die Hotellerie war eine der schwer geprüftesten Branchen in der anhaltenden Covid-19-Krise. Für alle Reisefreudigen und Hoteliers war dies eine frustrierende Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, unserer Reiselust wieder zu frönen und das Leben zu genießen. Der druckfrische ‚Falstaff Hotel Guide 2022‘ stellt 1.400 der besten Hotels, davon 226 alleine in Deutschland, und leidenschaftliche Gastgeberinnen und Gastgeber vor, die mit frischem Elan hochkarätige Gastfreundschaft zelebrieren“, erklärt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Bewertet wurden die ausgewählten Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol mit einer Höchstwertung von 100 Punkten in den Unterkategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage. Im brandneuen „Falstaff Hotel Guide“ wurden, wie bereits im letzten Jahr, diese vier Hotels mit der Höchstwertung geadelt: „Hotel Almhof Schneider“ und „Chalet N“ in Österreich sowie „Bürgenstock Resort“ und „The Alpina Gstaad“ in der Schweiz. Zu ihnen gesellt sich ebenfalls mit der Höchstwertung von 100 Punkten „Forestis“ in Südtirol.

„Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Reiselust wieder. Viele der innovativen Masterminds der Branche haben die Pandemie genutzt und erfolgreich in Qualität, Service und Angebot investiert – das finden wir großartig. Der neue ‚Falstaff Hotel Guide‘ bietet Genussmenschen eine inspirative Guideline der besten Hotels und verspricht wunderbare Reisemomente! Denn was uns diese Pandemie gelehrt hat: Wir sollten jeden Moment des Lebens genießen!“, so Falstaff-Travel-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Hotelier des Jahres 2022

Korbinian Kohler vom „Spa & Resort Bachmair Weissach“ in Weissach in Bayern darf sich über die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“ freuen. Der innovative Visionär machte das Bachmair in den vergangenen Jahren zum international renommierten Spa und Resort auf Fünf-Sterne-Niveau am touristisch boomenden Tegernsee. Als Mann voll sprühender Ideen ist der, eigentlich aus einem Papierdesign tätigen Familienbetrieb stammende Köhler, mittlerweile bestens vertraut im Hotelmetier.

Nachhaltigkeit und Innovation 2022

In der Kategorie „Nachhaltigkeit und Innovation“ wird die „Seezeitlodge Hotel & Spa“ in Gonnesweiler am Bostalsee im Saarland ausgezeichnet. Ökologie und Wohlbefinden haben in diesem Refugium für die Sinne oberste Priorität. Mit viel durchdachter Achtsamkeit und den hochwertigsten Produkten aus der Region wird ressourcenschonend gewirtschaftet. Für die Gäste heisst es bewusst entspannen bei einem atemberaubenden Blick in die wunderschön naturbelassene Umgebung.

Ein Wegweiser durch die besten Hotels des Jahres

Der zum zweiten Mal erscheinende „Falstaff Hotel Guide“ bewertet 1.400 Hotels, davon 226 in Deutschland, 539 in Österreich, 140 in der Schweiz und 155 in Südtirol. Hinzu kommen 323 außergewöhnliche internationale Hoteltipps. Im neuen „Falstaff Hotel Guide 2022“ sind 354 exzellente Hotels zu finden, die mit sechs Sternen ausgezeichnet wurden. In Deutschland können sich 27 Häuser über diese Bestnote freuen.

Die zehn besten Hotels in Deutschland:

The Fontenay Hotel Hamburg, Hamburg: 99 Falstaff-Punkte Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer, Wangels/Weissenhaus: 99 Falstaff-Punkte Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg: 99 Falstaff-Punkte Schloss Elmau, Elmau: 99 Falstaff-Punkte Hotel Bareiss, Baiersbronn-Mitteltal: 99 Falstaff-Punkte Hotel Adlon Kempinski, Berlin: 99 Falstaff-Punkte Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden: 98 Falstaff-Punkte Althoff Seehotel Überfahrt, Rottach-Egern: 98 Falstaff-Punkte Breidenbacher Hof, Düsseldorf: 98 Falstaff-Punkte Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach: 98 Falstaff-Punkte

Die „Most Likes“ in Deutschland: Die beliebtesten Adressen der Falstaff Community

Beliebteste Gourmethotels:

Althof Seehotel Überfahrt, Rottach Egern Hotel Bayerischer Hof, München Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg, Perl-Nennig Waldhotel Sonnora, Dreis

Beliebteste Spa-Hotels:

Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer, Wangels/Weissenhaus Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden Lanserhof Tegernsee, Waakirchen Severin’s Resort & Spa, Sylt Parkhotel Egerner Höfe, Rottach-Egern

Beliebteste Designhotels:

Side Design Hotel Hamburg, Hamburg Roomers Hotel Munich, München Mauritzhof Hotel Münster, Münster Lindley Lindenberg, Frankfurt am Main Sir Savigny Hotel, Berlin

Beliebteste Familienhotels:

Hotel Bareiss, Beiersbronn-Mitteltal Das James Hotel, Flensburg Sonnenalp Resort, Ofterschwang Oberjoch Familux Resort, Bad Hindelang Hotel Bodenmaiser Hof, Bodenmais

Beliebteste Cityhotels:

SO/ Berlin Das Stue, Berlin Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin Mandarin Oriental Munich, München Steigenberger Parkhotel Düsseldorf, Düsseldorf Tortue Hamburg, Hamburg

Beliebtestes Hotel Nachhaltigkeit & Innovation:

Seezeitlodge Hotel & Spa, Gonnesweiler

Beliebtester Hotelier des Jahres:

Korbinian Kohler, Bachmair Weissach, Weissach

„Falstaff Hotel Guide 2022“ ab sofort erhältlich

Der „Falstaff Hotel Guide 2022“ um 19,90 Euro ist ab sofort im Falstaff-Online-Shop sowie ab Donnerstag, den 7. April 2022, im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich. Weitere Informationen auf falstaff-travel.com

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digitalangebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. In Deutschland erscheint Falstaff neun Mal im Jahr mit einer IVW-geprüften Auflage von rund 67.000 Exemplaren. Die Website erzielt monatlich rund 517.000 Visits und mehr als 1,7 Millionen Page Impressions. Knapp 67.000 Abonnenten informieren sich im wöchentlichen Falstaff-Newsletter. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisurepr.de (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Maurizia Maurer

Tel.: +43 664 8563004

mmaurer@leisure.at

https://www.leisurepr.de