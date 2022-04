Das Ranking der besten Hotels des Jahres: Der neue Falstaff Hotel Guide präsentiert die 1’400 besten Hotels in der Schweiz und weltweit

Das Ranking der besten Hotels des Jahres: Der neue Falstaff Hotel Guide präsentiert die 1’400 besten Hotels in der Schweiz und weltweit Das Comeback der Reiselust: Der neue «Falstaff Hotel Guide» zeigt nach zwei Jahren Pandemie, wohin die nächste Reise gehen sollte. Die besten 1’400 Hotels, davon allein 140 beste Hotels in der Schweiz, wurden in den wichtigsten Kategorien bewertet und laden zu wunderbaren Genussmomenten. Reiseliebhaber finden spannende Hotel-Neueröffnungen und internationale Geheimtipps im Ranking der besten Hotels des Jahres.

Zürich (LCG) – Die vergangenen zwei Jahre haben die Hotellerie auf eine harte Probe gestellt, die sie mit Bravour gemeistert hat. Der brandneue «Falstaff Hotel Guide» des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum ist ein Wegweiser für wunderbare Reisemomente und den Weg zurück in die schönsten Tage des Jahres. Viele innovative Hoteliers haben die Zwangspause genutzt und beachtliche Verbesserungen in Qualität, Service und Angebot durchgeführt. Gerade diese Hoteliers möchte Falstaff vor den Vorhang bitten. Der «Falstaff Hotel Guide» präsentiert dieses Jahr eine exklusive Selektion erstklassiger Hotels, die in sechs verschiedenen Kategorien von einer ausgewählten Expertenjury und den «Falstaff Travel Club»- Mitgliedern bewertet wurden.

«Die Hotellerie war eine der schwer geprüftesten Branchen in der anhaltenden Covid-19-Krise. Für alle Reisefreudigen und Hoteliers war dies eine frustrierende Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, unserer Reiselust wieder zu frönen und das Leben zu geniessen. Der druckfrische «Falstaff Hotel Guide 2022» stellt 1‘400 der besten Hotels, davon 140 alleine in der Schweiz, und leidenschaftliche Gastgeberinnen und Gastgeber vor, die mit frischem Elan hochkarätige Gastfreundschaft zelebrieren», erklärt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Bewertet wurden die ausgewählten Hotels aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Südtirol mit einer Höchstwertung von 100 Punkten in den Unterkategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage. Im brandneuen «Falstaff Hotel Guide» wurden, wie bereits im letzten Jahr, diese vier Hotels mit der Höchstwertung geadelt: «Bürgenstock Resort» und «The Alpina Gstaad» in der Schweiz sowie «Hotel Almhof Schneider» und «Chalet N» in Österreich. Zu ihnen gesellt sich ebenfalls mit der Höchstwertung von 100 Punkten «Forestis» in Südtirol.

«Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Reiselust wieder. Viele der innovativen Masterminds der Branche haben die Pandemie genutzt und erfolgreich in Qualität, Service und Angebot investiert – das finden wir grossartig. Der neue «Falstaff Hotel Guide» bietet Genussmenschen eine inspirative Guideline der besten Hotels und verspricht wunderbare Reisemomente! Denn was uns diese Pandemie gelehrt hat: Wir sollten jeden Moment des Lebens geniessen», so Falstaff-Travel-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Hotelier des Jahres 2022

Jörg Arnold vom «Hotel Storchen» in Zürich darf sich über die Auszeichnung «Hotelier des Jahres» freuen. Seit 21 Jahren leitet Arnold als General Manager das Storchen erfolgreich. Seit 2020 zeichnet er für «The Living Circle» für das «Boutiquehotel Widder» und «Alex Lake» in Zürich verantwortlich. Für die drei Fünf-Sterne-Häuser hat der Hotelier das Kooperationskonzept «One City & Lake Resort» kreiert. Arnold ist Vorstand der Hotellerie Suisse, der City Vereinigung Zürich und des Zürcher Hotelier-Vereins. Durch seine zukunftsorientierte, kreative Arbeit und seinen Einsatz für Fortschritt, Nachhaltigkeit und Luxus ist er zu einer zentralen Figur der Schweizer Hotellerie-Szene geworden.

Nachhaltigkeit und Innovation 2022

In der Kategorie «Nachhaltigkeit und Innovation» wird das «Valsana Hotel Arosa» in Arosa in den Bündner Bergen ausgezeichnet. Das Fünf-Sterne-Haus der Tschuggen-Hotelgroup ist seit 2019 klimaneutral und steht für sustainable Chic sowie Luxusurlaub von seiner nachhaltigsten Seite. Die Erhaltung der Natur, eine nachhaltige Bauweise und ein Umdenken im Hotelalltag wie die Verwendung eines Eisspeicher anstelle fossiler Brennstoffe und die Unterstützung diverser Klimaschutzprojekte gehören hier längst zum guten Ton.

Ein Wegweiser durch die besten Hotels des Jahres

Der zum zweiten Mal erscheinende «Falstaff Hotel Guide» bewertet 1‘400 Hotels, davon 140 in der Schweiz, 539 in Österreich, 226 in Deutschland und 155 in Südtirol. Hinzu kommen 323 aussergewöhnliche internationale Hoteltipps. Im neuen «Falstaff Hotel Guide 2022» sind 354 exzellente Hotels zu finden, die mit sechs Sternen ausgezeichnet wurden. In der Schweiz können sich 36 Häuser über diese Bestnote freuen.

Die zehn besten Hotels in der Schweiz:

The Alpina Gstaad, Gstaad: 100 Falstaff-Punkte Bürgenstock Resort Lake Lucern, Obbürgen: 100 Falstaff-Punkte Kulm Hotel St. Moritz, St. Moritz: 99 Falstaff-Punkte Parkhotel Vitznau, Vitznau: 99 Falstaff-Punkte Beau-Rivage Palace, Lausanne, 99 Falstaff-Punkte 7132 Hotel, Vals, 98 Falstaff-Punkte Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz, 98 Falstaff-Punkte Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz, 98 Falstaff-Punkte The Chedi Andermatt, Andermatt: 98 Falstaff-Punkte The Dolder Grand, Zürich: 98 Falstaff-Punkte

Die «Most Likes» in der Schweiz: Die beliebtesten Adressen der Falstaff Community

Beliebteste Gourmethotels:

The Alpina Gstaad, Gstaad Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz Castello del Sole, Ascona Widder Hotel, Zürich Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

Beliebteste Spa-Hotels:

Parkhotel Vitznau, Vitznau 7132 Hotel, Vals Tschuggen Grand Hotel Arosa, Arosa Waldhaus Flims, Flims Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Interlaken

Beliebteste Designhotels:

The Hide Hotel,Flims Cervo Mountain Resort, Zermatt Alex Lake Zürich, Zürich The Cambrian Adelboden, Adelboden Ameron Zürich Bellerive au Lac, Zürich

Beliebteste Familienhotels:

La Réserve Genève, Genf Resort La Ginabelle, Zermatt Valbella Resort, Valbella Lenkerhof Gourmet Spa Resort, Lenk im Simmental Rocksresort, Laax

Beliebteste Cityhotels:

The Dolder Grand, Zürich Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva, Genf The Woodward Geneva, Genf Beau-Rivage Palace, Lausanne La Réserve Eden au Lac Zurich, Zürich

Beliebteste Skihotels:

Ultima Gstaad, Gstaad LeCrans Hotel & Spa, Crans-Montana Suvretta House, St. Moritz Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa, Arosa W Verbier, Verbier

Beliebtestes Hotel Nachhaltigkeit & Innovation:

Valsana Hotel Arosa, Arosa

Beliebtester Hotelier des Jahres:

Jörg Arnold, Storchen Zürich, Widder Hotel und Alex Lake Zürich

«Falstaff Hotel Guide 2022» ab sofort erhältlich

Der «Falstaff Hotel Guide 2022» um 19,90 Schweizer Franken ist ab sofort im Falstaff-Online-Shop sowie ab Donnerstag, den 7. April 2022, im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich. Weitere Informationen auf falstaff-travel.com

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142'000 Stück das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digital-Angebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 113'000 Weine mit Bewertungen, 15'000 Restaurants, 2'700 Hotels, 1'000 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars und über 2'000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 160'000 Facebook-Freunden sowie mehr als 100'000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

