MEDIENINFO: Ivo Sklenitzka ist neuer CFO von RX Austria & Germany

Ivo Sklenitzka ist neuer CFO von RX Austria & Germany Zum 1. April hat Ivo Sklenitzka die Aufgaben des Chief Financial Officer (CFO) von RX Austria & Germany übernommen. Er tritt die Nachfolge von Ronald Herzog an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30. Juni verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Ivo Sklenitzka bringt eine langjährige Erfahrung als Finanzexperte mit – davon 15 Jahre innerhalb des RELX-Konzerns, zu dem auch RX gehört. Bisherige Stationen waren unter anderem die Konzerntöchter Lexis Nexis Österreich und Kanada, von wo aus Ivo Sklenitzka mit seiner Familie nach Österreich zurückkehrt ist. Bei RX Austria & Germany wird er an CEO Benedikt Binder-Krieglstein berichten.

Sklenitzka steht für Kontinuität in herausfordernen Zeiten

„Ich freue mich, dass wir für die Position des Chief Financial Officer (CFO) von RX Austria & Germany einen Experten aus den eigenen Konzernreihen gewinnen konnten. Ivo verfügt über eine internationale Expertise, die im gesamten Unternehmen größte Anerkennung genießt. Mit ihm an der Spitze unserer Finanzabteilung sind wir auch weiterhin strategisch bestens aufgestellt und gewährleisten jene Kontinuität, die es in diesen herausfordernden Zeiten braucht“, so Binder-Krieglstein.

Herzog geht neue berufliche Wege

Ronald Herzog verabschiedet sich Ende Juni nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch von RX. „Mit seinem enormen Einsatz und Engagement hat Ronald unser Unternehmen in den vergangenen Jahren entscheidend mitgestaltet und so auch zum wirtschaftlichen Erfolg von RX beigetragen. Dafür gilt ihm auch im Namen der Konzernleitung unser Dank“, so Benedikt Binder-Krieglstein. „Nach den zurückliegenden, fordernden Monaten der Pandemie hat sich Ronald nun entschlossen, beruflich neue Wege zu gehen. Dazu wünschen wir ihm mit großem Respekt alles Gute“.

Über RX Austria & Germany

RX ist Teil der RELX-Group und als zweitgrößter Messeveranstalter der Welt in 22 Ländern tätig. Zu RX Austria & Germany gehören Reed Exhibitions Messe Salzburg, Reed Exhibitions Messe Wien (Exklusivbetreiber der Messe Wien), STANDout (eines der Top 20 Unternehmen europäischer Messebauer) und Reed Exhibitions Deutschland. RX Austria & Germany ist mit rund 400 Mitarbeiter:innen an den Standorten Salzburg, Wien und Düsseldorf vertreten. www.rxglobal.com

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Reiß

Head of Corporate Communication

Phone: +49 174 3426244

Email: christian.reiss@rxglobal.com

www.rxglobal.com