Neue Projektleitung bei START-Vorarlberg (clavis-Medieninformation, 5.4.2022)

P E R S O N A L I A

Neue Projektleitung bei START-Vorarlberg

Bregenz, 5. April 2022 – Lisa Pfanner (34 Jahre) hat im Februar die Projektleitung von START-Vorarlberg in Bregenz übernommen. START-Vorarlberg unterstützt engagierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte und aus einkommensschwachen Familien mit einem Stipendienprogramm auf ihrem Weg zur Matura. Die neue START-Vorarlberg-Projektleiterin Pfanner hat einen Bachelor in Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien absolviert und war anschließend für die Workshop-Konzipierung und Durchführung sowie Beratung bei der „aha Jugendinformation“ in Dornbirn und Bregenz verantwortlich. Parallel dazu hat sie einen Lehrgang zur Kompetenzanalyse und zur Organisationsberatung sowie eine Ausbildung zur Mediatorin abgeschlossen. Zuletzt war Pfanner für die Öffentlichkeitsarbeit bei „koje – Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung“ in Bregenz zuständig und hat das Projekt „taktisch klug Eventbegleitung“ mitgetragen.

Bei START-Vorarlberg hat sich Pfanner zum Ziel gesetzt, die Bekanntheit des Stipendien-Programms zu erweitern, insbesondere bei Bildungsinstitutionen und in den Gemeinden. Integration und Förderung von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte sowie Fluchterfahrung ist aktueller denn je und braucht breite Unterstützung.



Über START-Vorarlberg

START-Vorarlberg fördert seit 2009 in einem speziellen Stipendienprogramm engagierte Schüler:innen mit Migrationsgeschichte bis zur Matura. Die Vorarlberger Initiative wurde vom Gründer-Ehepaar William und Elizabeth Dearstyne mit der Piz Buin Stiftung initiiert. Österreichweit ist START in fünf Bundesländern vertreten: Neben Vorarlberg gibt es Standorte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg.

Die Stipendien der aktuell 31 teilnehmenden Jugendlichen in Vorarlberg werden von 27 Partner:innen finanziert (u.a. regionale Unternehmen, Privatpersonen, das Land Vorarlberg sowie Städte und Gemeinden). Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.



Weitere Informationen unter www.start-stipendium.at

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

START-Vorarlberg

Lisa Pfanner, BA

E: pfanner@start-stipendium.at

T: +43 664 886 573 56

Pressekontakt:

clavis Kommunikationsberatung

Mag. Kerstin Kopf

E: kerstin.kopf@clavis.at

T: +43 699 160 200 16