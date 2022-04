Presse-Info: Bayer treibt bahnbrechende Innovationen in den Life Sciences voran

Breakthrough Innovation Forum Bayer treibt bahnbrechende Innovationen in den Life Sciences voran · Das Unternehmen investiert in den nächsten drei Jahren mehr als 1,3 Milliarden Euro in seine Impact-Investment-Einheit Leaps by Bayer. · Fokus auf führende Pharma-Technologieplattformen wie bei Zell- und Gentherapien soll Behandlungen in Therapiegebieten mit bislang ungedecktem medizinischem Bedarf ermöglichen. · Bayer möchte mit Innovationen zur Nahrungsmittelsicherheit und zur Dekarbonisierung der Landwirtschaft beitragen.

In seinem ersten Breakthrough Innovation Forum hat Bayer langfristige Chancen für das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft durch den Einsatz neuer Technologien vorgestellt. Das Unternehmen gab Einblicke in die Fortschritte bei bahnbrechenden Innovationen in den Life Sciences. Die Veranstaltung ergänzt damit die vor Kurzem präsentierten Pipeline-Updates der Divisionen Pharmaceuticals und Crop Science, die sich auf kurz- und mittelfristige Innovationen konzentriert hatten. Renommierte Expert*innen und führende Vertreter*innen des Bayer-Managements zeigten auf, wie ein Innovationsschub neue Möglichkeiten eröffnen kann – für die zukünftige Gesundheitsversorgung und für die Bereitstellung von nachhaltigeren und ressourcenschonenderen Lösungen in der Landwirtschaft. Bayer wird dafür seine Investitionen in die Impact-Investment-Einheit Leaps by Bayer bis Ende 2024 auf mehr als 1,3 Milliarden Euro erhöhen.

„Wir stehen am Anfang eines neuen Innovationszeitalters in den Life Sciences“, sagte Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. „Wir sind in der Lage, in Zukunft einige der größten Herausforderungen zu bewältigen. Das gilt für die Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für unheilbare Krankheiten und die Bereitstellung vorbeugender Lösungen für ein gesünderes, besseres und längeres Leben. Und das gilt natürlich auch für die Steigerung des Ertrags in der Landwirtschaft, wobei wir gleichzeitig den Ressourceneinsatz deutlich reduzieren und die natürlichen Grenzen der Erde schützen wollen. Der Hintergrund für diese neuen Chancen ist ein immer schnelleres Zusammenwachsen der Gebiete Biologie, Chemie, moderne Datenwissenschaft, Datenanalytik und künstliche Intelligenz. Als führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung möchte Bayer eine treibende Kraft in dieser neuen Ära sein. Denn letztendlich sind erfolgreiche Innovationen die Grundlage für hervorragende Geschäftsergebnisse.”

Weitere Informationen entnehmen Sie der beilagenden Presse-Information.

COR-PF-OTH-AT-0009-1-04-2022

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Suchentrunk, Tel.: +43 1 711 46 2228

E-Mail: stephanie.suchentrunk@bayer.com