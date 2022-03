DEPOT – Diese Möbel machen Terrasse und Balkon zum schönsten Platz an der Sonne

DEPOT Möbeltrends - Was jetzt Outdoor „in“ ist

(Niedernberg, 24. März 2022) Das sind schöne Aussichten! Während drinnen die Heizung langsam herunterfährt, kündigen sich für draußen wärmere Temperaturen an. DEPOT präsentiert dafür die komfortabelsten und trendigsten Sommer-Möbel des Jahres. Wer sich also Balkon, Terrasse oder Garten zum schönsten Wohlfühlort machen will, findet jetzt bei DEPOT garantiert das passende Angebot hochwertiger Produkte zu Preisen, die Freude machen.

Natürliche Materialien

Wer Freude an Akazie hat, wird diese vielleicht auch an Bambus haben. Die beiden langlebigen Naturhölzer sind hundertprozentig für draußen geeignet, absolut pflegeleicht und auch Regen kann ihnen nichts anhaben.



Stylishe Sonnenliegeprobe gefällig? Wanda ist klappbar und mit den passenden Auflagen eine wahre Komfortzone. Weil jeder schließlich nicht jeden sehen muss, bietet sich der Outdoor-Sichtschutz Simone mit praktischer Sitzbank an. Akazie pur.



Und auch Bambus gibt in diesem Sommer den Ton an. Wie beim Tablett-Beistelltisch Allegra. Cocktail oder Smoothie gefällig? Die Outdoor-Bar Malika hat auf Wunsch immer geöffnet. Nebenan, ebenfalls im Bambus-Style, lädt die Sonnenliege Suri zum feierabendlichen Relaxen ein.

Multifunktionale Lounge-Sets

Natürliches Holz setzt auch die Akzente bei den angesagten Lounge-Sets von DEPOT – mit einladenden mehrteiligen Kombinationen aus Sofa, Sessel, Tisch und mehr. Heute so, morgen gerne mal anders – das ist die Devise bei den modernen, multifunktionalen Lounge-Arrangements, die durch einen Mix aus purer Natürlichkeit und exklusivem Design bestechen.

Zwei trendige Beispiele sind die Lounge-Sets Anna und Emil. Das große Plus: Dank der einzelnen, frei stellbaren Module können die Produkte verschiedenen Gegebenheiten angepasst werden. Erweitern, reduzieren, Flexibilität ist angesagt.

Noch einen Hauch exklusiver, noch eine Spur eleganter: Auf den Matt-Effekt mit UV-beständigem Fiberglas-Polypropylen setzt dieses dreiteilige Outdoor-Lounge Komodo. Ebenfalls zeitlos schick und auf der Qualitäts-Skala ganz oben ist die Marke Bizzotto, die in Sachen Komfort und Design Maßstäbe setzt: Einfach Platz nehmen und entspannen auf dem 3-Sitzer Sofa Florencia und dem Sessel Florencia, mit einem Geflecht aus witterungsbeständigen Tetoron-Schnüren.

Was den hochwertigen Möbeln zu Füßen liegt? Egal ob Fliesen oder Holzuntergrund: In vielen Farben und Größen hat DEPOT verschiedene Outdoor-Teppiche im Angebot. Dazu stylische Sonnenschirme in unterschiedlichen Formaten für Balkon und Terrasse.

Seele baumeln lassen

Im Duett oder lieber solo, im Liegen oder bequem mit Decken und Kissen: Auch in diesem Sommer sind entspannte „Let’s swing“-Momente angesagt.

Potenzial zum Lieblingsplatz hat der Hängesessel Ina wie auch der faltbare Hängekorb Talia. Einfach mal den Stress ablegen und den Blick Richtung Himmel – das ist die Einladung der Hängematte Leandra. Für In- und Outdoor bietet sich Lisanne an, ein formschöner Hängesessel, an dem garantiert auch so manch geliebter Vierbeiner seine Freude hat.

Frühling und Sonne rufen bereits - Outdoor steht also längst in den Startlöchern. Die Natur und die Lebensfreude blühen. Passend dazu gesellen sich praktische Pflanztische wie Leon, handgefertigte Hängetöpfe wie Lucy und vielseitig verwendbare Hochbeete, wie Greta, in denen Basilikum, Oregano und Petersilie wachsen und gedeihen. Und wenn die Sonne untergeht? Dann knistert’s – dank robuster Feuerschalen wie beispielsweise Benjo, die auch im kleinen Outdoor-Bereich große Wirkung erzielen.

