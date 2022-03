Die Macht der (neuen) Medien

Die Macht der (neuen) Medien Kaum eine Branche entwickelt sich so dynamisch wie die Medienbranche. Als „vierte Gewalt“ erfüllen Medien grundsätzliche Aufgaben in demokratischen Staaten. Sie informieren, regen zur aktiven Meinungsbildung an, üben Kritik und zeigen mitunter politische Missstände investigativ auf. Wie wichtig unabhängige Berichterstattung ist, zeigt sich vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten: Medien schützen die Bevölkerung vor Desinformation. Gleichzeitig finden bewusste Skandalisierung und Fake News immer mehr Zuspruch. Am Mittwoch, den 23. März diskutieren bei „WU matters. WU talks.“ WU Forscher*innen und Medien-Expert*innen die tiefgreifenden Veränderungen der Medienbranche.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Mediennutzung seit Jahren im Wandel befindet. Klassische Medien wie Zeitungen, Magazine oder der Hör- und Rundfunk verlieren zugunsten von digitalen, stark personalisierten Formaten immer mehr an Bedeutung. Der Medienkonsum vieler Leser*innen wird zunehmend selektiver. So konnten auch Fake News und Verschwörungstheorien in den letzten Jahren eine starke Verbreitung erfahren. Wie reagieren die klassischen Medien auf diese Entwicklung? Welchen Stellenwert haben die klassischen Medien eingebüßt? Das Publikum ist eingeladen, mit WU Expert*innen und Insider*innen der Medienbranche über die Macht der (neuen) Medien zu diskutieren und Fragen zu stellen.

WU matters. WU talks.: Die Macht der (neuen) Medien

Wann: Mittwoch, 23. März, 18:00 Uhr Wo: Library & Learning Center, Festsaal 1 sowie YouTube-Livestream Um Anmeldung wird gebeten.

Vortrag:

Jens Seiffert-Brockmann, Professor, Vorstand des WU Departments für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation

Lisa-Marie Idowu, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin, Institut für Kommunikationsmanagement und Medien, WU

Diskussion:

Fritz Hausjell, Stv. Institutsvorstand, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien

Anneliese Rohrer, Journalistin

Alin Ionesi, marswalk, CMO & Co-Founder

Moderation:

Anna-Maria Wallner, „Die Presse“

WU matters. WU talks.

Mit dem Veranstaltungsformat „WU matters. WU talks.“ sollen gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen verstärkt in das öffentliche Licht gerückt werden. Wissenschaftler*innen und Expert*innen aus der unternehmerischen und institutionellen Praxis bringen ihre Expertise ein, und diskutieren gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit aktuelle Themen.

