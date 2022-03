MEDIENINFO: Die „Hohe Jagd & Fischerei“ wird diesen Sommer WÜD

Die „Hohe Jagd & Fischerei“ wird diesen Sommer WÜD Anstelle der traditionellen „Hohe Jagd & Fischerei“-Messe veranstaltet RX Austria & Germany mit dem neuen Format „WÜD“ die wildeste Messe für die moderne Jagd vom 24. bis 26. Juni 2022 im Gutshof von Schloss Glanegg.

„Mit dem neuen Format bringen wir den schönsten Reviergang des Sommers zu allen Jägerinnen und Jägern. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist, daher haben wir in kürzester Zeit dieses völlig neue Eventformat entwickelt“, so der verantwortliche Head of Operations, Andreas Ott. Mit der „WÜD“ wird auch erstmals Stefanie Remiasch als Product Managerin die „Hohe Jagd & Fischerei“ übernehmen und zukünftig verantworten. „Es freut mich sehr, dass wir mit Stefanie eine motivierte, neugierige und langjährige Kollegin gewinnen konnten, die die Messe seit Jahren kennt und voller Tatendrang steckt“, so Ott.

Innovation und Trends unter freiem Himmel

Das Sommerevent der Hohen Jagd ist keine abgespeckte Variante, kein Lückenfüller und schon gar kein Trostpflaster. Das Format ist präziser, exklusiver und wird die Essenz der modernen Jagd zeigen, so Veranstalter RX Austria & Germany. „Rund 80 Unternehmen präsentieren ihre innovativsten Produkte und die neusten Trends unter freiem Himmel, aber auch beim Rahmenprogramm werden wir Themen neu denken“, so Gerald Stainoch, Head of Sales für das Portfolio Lifestyle, Hospitality & Care.

Unterstützt wird die „Hohe Jagd & Fischerei“ dabei von Gunter Alexander, der das Sales-Team seit Februar komplettiert. „Mit Gunter haben wir einen erfahrenen Jäger mit eigenem Jagdrevier und damit einen echten Experten, der fachlich gezielt auf die Wünsche eingehen und unsere Aussteller bestmöglich für unsere Messen begeistern wird“, so Stainoch.

Neues Jagdrevier erschlossen

Um die Wartezeit auf den Sommer zu verkürzen, bringen wir jeden Tag den neuesten Content direkt in die Wohnzimmer der Jäger, Fischer und Naturinteressierten. Schon gesehen? Die Hohe Jagd & Fischerei ist jetzt auf YouTube. (+++)

„WÜD“

Wann: 24.-26.06.2022

Wo: Gutshof Schloss Glanegg, Grödig

Weitere Informationen unter www.hohejagd.at

