DEPOT Klagenfurt - nach Umbau wieder geöffnet

Neu und noch schöner erstrahlt der DEPOT Store

in den City Arkaden Klagenfurt

(Wiener Neudorf, 18. März 2022) Gestern, 17. März 2022, war es so weit – die DEPOT Filiale Klagenfurt in den City Arkaden öffnete rundum erneuert ihre Tore. Nach einem vierwöchigen Umbau glänzt der Store nun in einem hochmodernen, offenen Shop-Design. Perfekt geplant, um auf den rund 400 m² ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und die ansprechenden Produkte sowie die geschmackvollen Arrangements bestmöglich präsentieren zu können.

Ein einzigartiges Angebot ­– formschön, geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail

Wo DEPOT draufsteht, ist auch DEPOT drin. Somit wird auch in dieser Filiale eine große Sortiments-Vielfalt in besonderer Qualität geboten. Die Auswahl erstreckt sich von stilvollen Stücken für den gedeckten Tisch, edlen Heimtextilien, formschönen Bad-Accessoires, liebevoll ausgewählten Kindersachen, über stylische Vasen, dekorative Blumen, stimmungsvolle Kerzen, bis hin zu den einzigartigen ipuro-Duftkreationen. Was immer das Deko-Herz höherschlagen lässt – DEPOT hat es.

Zum Neustart bringt DEPOT mit vielen attraktiven Artikeln auch schon den Frühling nach Klagenfurt. Wer also sein Zuhause mit den schönsten Dingen für das Osterfest, die Outdoor-Saison und vieles mehr schmücken will, hat im Raum Klagenfurt jetzt wieder eine Adresse: DEPOT in den City Arkaden Klagenfurt.

Bilderdownload: https://we.tl/t-Z9PFFNbEGX (c)Anja Koppitsch Photography

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

DEPOT Handels GbmH

Marketing | Kommunikation Österreich

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com