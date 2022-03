Altstadtverband Salzburg - Sanierung Juden- und Goldgasse ist voll im Gange

Sanierung Juden- und Goldgasse ist voll im Gange

Derzeit werden Infrastruktur-Bauarbeiten durchgeführt. Im Frühsommer 2023 sollten die zwei historischen Altstadtgassen im neuen Glanz erstrahlen.

Seit Jänner 2022 finden Bauarbeiten zur Generalsanierung der Infrastruktur in der Juden- und Goldgasse statt. Bis Ende Mai 2022 werden die Kanäle und Leitungen in den beiden Gassen inmitten der linken Salzburger Altstadt erneuert. Im Frühsommer 2023 sollte die Oberflächenneugestaltung mit einer hochwertigen Pflasterung abgeschlossen werden. Während der Bauarbeiten ist eine Durchfahrt nicht möglich. Der Zugang zu den zahlreichen Geschäften, Hotels und Gaststätten sowie Wohnungen bleibt offen. Trotz aktuell erheblicher Einschränkungen begrüßen die Anrainer:innen die Infrastrukturmodernisierung. Die beiden neugestalteten Altstadtgassen werden ab dem kommenden Jahr wieder ein beliebter Anziehungspunkt für Einheimische und Stadtbesucher:innen sein. Bunte Werbebanner mit attraktiven Altstadtmotiven verschönern derweil die große Baustelleneinrichtung am Mozartplatz.

