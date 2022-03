DEPOT Bludenz Zimbapark – Neueröffnung am 31. März 2022

DEPOT neu in Bludenz – Willkommen im Paradies stilvoller Dekoration

(Wiener Neudorf, 17. März 2022) DEPOT – führender Dekorations- und Einrichtungsspezialist – eröffnet am 31. März 2022 im Zimbapark Bludenz einen weiteren Store.

Nach rund fünfwöchigen Umbauarbeiten, glänzt die neue DEPOT Filiale nun in einem hochmodernen, offenen Shop-Design. Perfekt geplant, um auf den rund 400 m² ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und die ansprechenden Produkte sowie die geschmackvollen Arrangements bestmöglich präsentieren zu können. Sieben DEPOT ExpertInnen sorgen vor Ort für das stimmungsvolle Ambiente und stehen abwechselnd gerne mit Rat und Tat zur Seite.



Ein einzigartiges Angebot ­– formschön, geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail

Wo DEPOT draufsteht, ist auch DEPOT drin. Somit wird auch in dieser Filiale eine große Sortiments-Vielfalt in besonderer Qualität geboten. Die Auswahl erstreckt sich von stilvollen Stücken für den gedeckten Tisch, formschönen Bad-Accessoires, liebevoll ausgewählte Kindersachen, über stylische Vasen, dekorative Blumen, stimmungsvolle Kerzen, bis hin zu den einzigartigen ipuro-Duftkreationen. Was immer das Deko-Herz höherschlagen lässt – DEPOT hat es.

Wer also sein Zuhause mit den schönsten Stücken für das Osterfest und die Outdoor-Saison schmücken will, kann sich schon jetzt auf die Eröffnung im Zimbapark, am 31. März, ab 9 Uhr, freuen. Auf alle BesucherInnen warten zum Start Glückslose mit Sofortgewinn und gute Stimmung bei coolem DJ-Sound.



Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

DEPOT Handels GbmH

Marketing | Kommunikation Österreich

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com