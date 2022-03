Kinderfreunde-Bohmann: Kampf gegen Kinderarmut jetzt

Kinder dürfen in einem reichen Land wie Österreich nicht frieren müssen.

„Kinder dürfen in einem reichen Land wie Österreich nicht frieren müssen. Daher begrüßen wir das Energieunterstützungspaket der Stadt Wien“, freut sich Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde.

Kinderreiche Familien und Haushalte von Alleinerziehenden gehören zu den am stärksten von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen und seit 114 Jahren stehen die Kinder und Familien, die am dringendsten Unterstützung brauchen, im Fokus der Kinderfreunde-Arbeit. „Daher wissen wir, dass Armut Kindern die Zukunft raubt. Mit dem neuen Energiekostenpauschale für die finanzschwächsten Haushalte in Wien werden auch rund 65.000 Kinder unterstützt. Und jede Maßnahme, die diesen Kindern hilft, ist ein Lichtblick, der für uns alle leuchtet“, so Bohmann.

Wenn Sie mit Daniel Bohmann über dieses Thema sprechen wollen, rufen Sie mich bitte an: 01/40125-20060 oder schreiben Sie mir: michaela.mueller-wenzel @ wien.kinderfreunde.at

Mit freundlichen Grüßen

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Müller-Wenzel



WIENER KINDERFREUNDE

Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Mediensprecherin

1080 Wien, Albertgasse 23

Telefon: +43 (01) 401 25 - 20060

Fax: +43 (01) 403 33 58

ZVR.: 493711481

Datenschutzerklärung: https://kinderfreunde.at/datenschutz/landesorganisation-wien

Internet: www.wien.kinderfreunde.at www.wienerkinderfreunde-aktiv.at

Facebook/Instagram: KinderfreundeWien