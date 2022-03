Krieg und Krise: Was kann Europa gemeinsam bewirken?

Krieg und Krise: Was kann Europa gemeinsam bewirken? Im Lichte der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands in der Ukraine kann die Bedeutung des europäischen Projektes nicht hoch genug geschätzt werden. Wie reagiert die EU auf den Krieg in Europa? Welche Sanktionen gegen Russland sind wirkungsvoll? Am 09. März diskutieren WIFO-Chef und WU Professor Gabriel Felbermayr und der Präsident des Fiskalrates, WU Professor Christoph Badelt, bei „WU matters. WU talks.“ den Krieg und die Krise in Europa. Karin Heitzmann, außerordentliche Professorin und CO-Leiterin des WU Forschungsinstituts für Verteilungsfragen moderiert die Diskussion.

Gerade war Europa noch dabei, sich wirtschaftlich von den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie zu erholen und nun sieht es sich gezwungen, rasch und geeint auf den Krieg in der Ukraine mit einem dementsprechend restriktiven Sanktionspaket gegen Russland zu reagieren. Die EU-Maßnahmen gegen Russland betreffen den Finanz-, Energie- und Verkehrssektor. So wurden russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen, ein generelles Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank und ein Verbot des Überflugs des Luftraums der EU und des Zugangs zu EU-Flughäfen für russische Fluggesellschaften verhängt. Welche Auswirkungen hat diese westliche Sanktionspolitik auf Russland und Europa? Wie wird Russland auf die Sanktionen reagieren? Wie würde Europa zbsp. der Ausfall von Gaslieferungen aus Russland treffen?

Welche Rolle kann Österreich spielen?

Generell wird Österreich in Brüssel oftmals als unbequem wahrgenommen. Kritische Reflexion sämtlicher Optionen ist für das Gelingen des europäischen Projektes wichtig, so Gabriel Felbermayr (WIFO). Wie wird Österreich nun im Zuge der Ukraine-Krise auftreten? Was kann das kleine Land in dieser Krise bewirken? „WU matters. WU talks.“ bringt mit Gabriel Felbermayr, Christoph Badelt und Karin Heitzmann hochkarätige Wirtschaftsexpert*innen an ein Podium zusammen, zu einem Thema, das aktueller nicht sein könnte. Das Publikum ist eingeladen, Fragen zu den aktuellen Ereignissen zu stellen.

WU matters. WU talks.: West und Ost im Wirtschaftskrieg

Wann: Mittwoch, 09. März, 18:00 Uhr

Wo: Library & Learning Center, Festsaal 1 sowie YouTube-Livestream

Vortrag:

Gabriel Felbermayr, Direktor, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und WU Professor für Wirtschaftspolitik

Diskussion:

Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates

Gabriel Felbermayr, Direktor, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und WU Professor für Wirtschaftspolitik

Moderation:

Karin Heitzmann, CO-Leiterin des WU Forschungsinstituts für Verteilungsökonomie

WU matters. WU talks.

Mit dem Veranstaltungsformat „WU matters. WU talks.“ sollen gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen verstärkt in das öffentliche Licht gerückt werden. Wissenschaftler*innen und Expert*innen aus der unternehmerischen und institutionellen Praxis bringen ihre Expertise ein, und diskutieren gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit aktuelle Themen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. Melanie Hacker

PR-Referentin

Tel: + 43-1-31336-5964

E-Mail: melanie.hacker@wu.ac.at