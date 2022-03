Mit DEPOT wird Ostern ein farbenfrohes Fest

Freundliche Hasen und stilvolle Vasen

Niedernberg, 7. März 2022 – Frische Farben, ruhig ein wenig frech, und ganz besonders frühlingshaft: Ostern mit DEPOT – ein wahres Flower-Power-Fest! Zum 25. Geburtstag des führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten wird in den Filialen und auch im Online-Shop www.depot-online.at wieder ein besonderes Sortiment geboten, welches das eigene Zuhause zum Ort des Wohlfühlens macht. Besonders für Ostern wartet eine große Auswahl an freundlichen Hasen, stylischen Vasen und mehr, um die heimischen vier Wänden für Osterparty, Brunch und Dinner für Freunde und Familie zu bereichern.

Farbenfrohe Sets und süße Momente

Im Mittelpunkt und mit viel Herz und Leidenschaft gedeckt: Zu Tisch bitte! Auf dem gibt das Geschirr-Set Flower im warmen Gelb den Ton an. Dessertteller und Tassen lassen sich wunderbar mit der Servierplatte in freundlichem Flieder oder dem Speiseteller in zartem Rosa der neuen Serie kombinieren. Für süße Nasch-Momente sorgt der Schokoladen-Hase mit Puschel oder das Schokofondue. Da gesellen sich gleich die passenden Servietten zur Hasenparty hinzu.

Kaffee oder lieber Tee? Diese Kanne weiß garantiert, wie der Hase läuft. Und da ein Langohr zu Ostern selten allein kommt, hat DEPOT noch einige andere im „Stall“ – wie die Deko-Figur Hase aus weißem Steinzeug oder die Deko-Figur Hase aus schwarzem Aluminium. Auch er kann sich sehen lassen, im Mix aus Zement und Gips: der Hase Terrazzo. Geschmückt wird die Ostertafel mit stilvollen Kunstzweigen – mehr als einen Meter lang ist die schöne Magnolie. Auch die Palmkätzchen eignen sich perfekt fürs österliche Arrangement. Hohes DIY-Potenzial hat zudem der Kunstkranz Pale. Dazu hat DEPOT feine Vasen mit Stil im neuen Angebot. Wie das gläserne Modell Bubblerills, oder komplett aus Dolomit, die stylische Hole.

Viel Eierlei und Präsente zum Einpacken

Und auch sie kommen wieder ganz groß raus: Kleine Eier in den unterschiedlichsten Farben und Materialien. Neu, das sechsteilige Deko-Anhänger-Set Rille wie auch das gläserne Ei Trockenblume. Besondere Leuchtkraft bringt das Ei als Lichtobjekt ins Haus. Für Atmosphäre sorgt auch der Teelichthalter in voller Blüte. Ostern ist auch immer eine wunderbare Gelegenheit für kleine Aufmerksamkeiten. Drei Anregungen: Im Design-Bilderrahmen Cube lassen sich die schönsten Erinnerungen festhalten. Nachhaltige Ideen zum Nachlesen und Nachmachen präsentiert das neue Buch My Green Home. Und für die Jüngsten? Da bietet sich Stoffhase Paulina zum Kuscheln an. Alles noch schön eingepackt, auch daran hat DEPOT gedacht – mit Geschenkpapier von Dots & Stripes bis Flowercheck. Was es noch zu entdecken gibt? Das große DEPOT Oster-Gewinnspiel. Mit 25 fein zusammengestellten Osterbrunch-Tafeln und vielen weiteren erfrischenden Preisen. Ostern kann also kommen.

Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von DEPOT und unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.



Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

