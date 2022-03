Neu: Vierteilige Wanderkarte für die Donauregion in Oberösterreich

Neu: Vierteilige Wanderkarte für die Donauregion in Oberösterreich Rechtzeitig vor dem Frühlingserwachen ist das neue Wanderkarten-Set des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich erschienen. Alle darin enthaltenen Touren sind auch digital abrufbar.

03.03.2022: In vier Teilabschnitten zwischen Schärding/Passau und Waldhausen im Strudengau wird das Wanderwegenetz der oberösterreichischen Donauregion mit über 130 örtlichen Wanderwegen und dem gesamten Donausteig-Wegenetz detailliert im Maßstab 1:35.000 dargestellt.

Wandern in der Donauregion bedeutet, sich auf die Natur einlassen und die unterschiedlichen Landschaftstypen entdecken. Von den bewaldeten Uferhängen im Oberen Donautal (Abschnitt 1) über die fruchtbaren Ebenen im Eferdinger und Linzer Becken (Abschnitt 2 und 3) und im Machland bis hin zu den schroffen Felsformationen im einst so gefürchteten Strudengau (Abschnitt 4): Die atemberaubende Naturlandschaft gilt es, Schritt für Schritt zu erobern und dabei zwischendurch unglaubliche Panoramablicke von oben auf den Fluss zu erspähen. Das Wegenetz in der Donauregion in Oberösterreich besteht aus dem Weitwanderweg Donausteig, dessen Etappen sich von Passau über Linz bis Grein an beiden Flussufern erstrecken, 49 Donausteig-Runden ins Umland der Donau und zahlreichen weiteren regionalen Wanderwegen.

In der Karte finden sich Touren für unterschiedliche Anforderungen:

Spazierwege/Themenwege (max. 2-4 km)

Gemütliche Genusswanderungen (max. 8-12 km)

Sportliche Tageswanderungen (12-18 km)

Die Wanderkarten wurden vom Tourismusverband Donau Oberösterreich herausgegeben und sind als Set oder einzeln erhältlich. „Wir freuen uns, rechtzeitig vor dem Frühlingserwachen und zum Start der Saison das neue Wanderkarten-Set der Donauregion präsentieren zu können“, zeigt sich Friedrich Kaindlstorfer, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich, erfreut. „Das neue Kartenmaterial zeigt einmal mehr, dass die Donau Oberösterreich eine Wanderregion mit einer unglaublichen Vielfalt ist. Im Set finden sich Touren für jeden Geschmack und es gibt einen guten Überblick über das weitläufige Wanderstreckennetz“, so Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich. „Die Umsetzung war aufgrund des riesigen Streckennetzes ein Großprojekt, das nur gemeinsam mit unseren Mitgliedsgemeinden zu stemmen war. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für den Einsatz und Mitarbeit am neuen Kartenset“, betont Petra Riffert. „Besonderer Dank gilt auch unseren Partnern – ‚GISDAT Kartografie‘ für die gemeinsame Umsetzung und ‚Outdooractive‘ für die digitale Darstellung der Wege. Das Kartenmaterial ist auch digital verfügbar. QR-Codes in der Printkarte verweisen zu Tourenbeschreibungen, GPS-Daten und weiterführenden Informationen auf Deutsch und Englisch“, erklärt Beate Kepplinger, Prokuristin der WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH.

Die neuen Wanderkarten können ab sofort direkt an den Gemeindeämtern der 38 Mitgliedsgemeinden des Tourismusverbandes abgeholt oder kostenlos unter www.donauregion.at bestellt werden. Die Tourenbeschreibungen und GPS-Daten sind online unter www.donauregion.at/wandern zu finden.

