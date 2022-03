Presseinformation: Herzilein startet Hilfsaktion für die Ukraine

Presseinformation: Herzilein startet Hilfsaktion für die Ukraine Wien, 3. März 2022 – Mit bunter und fröhlicher Kindermode etwas Gutes tun. Das Wiener Kindermodelabel setzt mit einem Sonderausverkauf zugunsten der Ukraine Hilfe ein Zeichen. 100 Prozent aller Einnahmen werden gespendet.

die Nachrichten aus der Ukraine machen fassungslos und sorgen für Betroffenheit. Gerade jetzt wird Unterstützung dringend benötigt.

Herzilein startet kurzerhand an zwei Tagen in der nächsten Woche einen Sonderausverkauf. Das Besondere: Der gesamte Erlös der verkauften Socken, T-Shirts, Kleider, Pullover, Strumpfhosen und Babykleidung wird in die Ukraine gespendet. „Es ist mir ein persönliches Anliegen rasch einen Beitrag zu leisten. Ich kenne Familien, denen eine Flucht aus dem Land nicht möglich ist und mit der Aktion möchte ich unter die Arme greifen und ein Zeichen setzen“, so Sonja Völker, zweifache Mutter, Gründerin und Geschäftsführerin von Herzlein-Wien.

Donnerstag 10. März 2022 und Freitag 11. März 2022

10 - 18 Uhr

Herzilein-Werkstatt

Tivoligasse 34, 1120 Wien

Bei weiteren Fragen, stehe ich Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Über Herzilein-Wien GmbH: Seit 2005 hat die Herzilein-Wien GmbH einen festen Platz unter den heimischen Top-Modeadressen für Babys und Kinder eingenommen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das bunte, freche und raffinierte Label vom Wiener Geheimtipp zu einer international begehrten Marke für individuelle Kindermode entwickelt. Zweimal im Jahr entwirft die Gründerin und Geschäftsführerin Sonja Völker zauberhafte Kollektionen für Kinder von null bis zwölf Jahren. Jedes einzelne Teil wird in liebevoller Handarbeit gefertigt und das zu Preisen, die man sich auch leisten kann. Weitere Informationen: www.herzilein-wien.at







