Wohlfühlambiente im ADULT ONLY Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s

Das Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s steht für Gipfelglück auf über 2.200 Meter, hoch über dem Ötztal liegend. Mit seinem neuen Genuss- und Erholungskonzept wird das Hotel seinen Ansprüchen hinsichtlich Luxusurlaub der Superlative mehr als ge- recht.



Ruhe, Erholung & Genuss stehen dabei im Vordergrund, weshalb das Hotel Riml ab kommender Wintersaison den Weg eines ADULTS ONLY (ab 14 Jahre) Hotel einschlägt. Die traumhafte Sonnenterrasse bietet Gästen eine unbeschreibliche Aussicht auf die Ötztaler Alpen. In den gemütlichen Chill-out Areas können die Sonnenstunden noch ausgiebiger genossen werden. Um dem Thema Erholung gerecht zu werden, wird in den Wellnessoasen ausreichend Platz für Entspannung und Ruhe garantiert.



Die einmalige Lage des Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s sowie das hauseigene Sportgeschäft RIML Sports mit seinem Skiverleih, sorgen für erstklassigen Urlaubs- Komfort. Perfekt präparierte Pisten, hoch moderne Liftanlagen und ein traumhaftes Panorama bringen Skivergnügen pur. Nach einem unvergesslichen Skitag lädt der 1.700 m2 große Wellnessbereich mit Sky Relax Area & Panorama-Hallenbad dazu ein, Ihre Seele baumeln zu lassen. Ob im Außen-Whirlpool ruhevolle Momente genießen, Schwimmen, Schwitzen in der Sauna oder Entspannungsmomente durch Wellnessanwendungen erleben- hier ist für jeden etwas dabei. Neben dem modern ausge- statteten Fitnessraum BLACK BOX GYM sorgt die 700 m2 große Hotel-Indoor- Golfanlage, die als größte Europas gilt, für tägliches Workout in den Ötztaler Alpen. Zusätzlich bietet das Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s seinen Gästen auch Yoga und Pilates, um Körper und Seele ins Gleichgewicht zu bringen.



Ein kreatives Küchenteam verwöhnt die Gäste sowohl kulinarisch, als auch qualitativ auf hohem Niveau. Ab November 2022 bietet das Hotel Riml seinen Gästen eine 3⁄4 Verwöhnpension, die neben einem ausgiebigen und vitaminreichen Frühstücksbuffet ein erweitertes Nachmittagsbuffet von 14:00 bis 16:30 Uhr sowie ein 5-Gänge Abendmenü bereit hält. Kulinarischer Genuss steht dabei auf der Tagesordnung. In der Putt-in Bar kann der Abend mit entspannter Live-Musik gemütlich seinen Ausklang finden.



Moderne, luxuriös und stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten machen es leicht, hier Ruhe und Entspannung zu finden. Privatsphäre und Exklusivität sind in dieser exponierten Lage hier zuhause. Das Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s gilt als sehr hundefreundliches Hotel. Im Zimmer, Lobby- Bereich, auf der Sonnenterrasse und in der Bar sind Hunde herzlich willkommen. Nur das Restaurant und Spa-Bereich bleiben den Gästen vorbehalten.



Familien empfehlen die Selbstversorger Homes by Riml in Obergurgl oder Längenfeld, wo man direkt im Ortszentrum und über dem Riml Sports Shop entspannt urlauben kann.



Lassen Sie sich verwöhnen und verbringen Sie entspannende, erholsame und ge- nussvolle Tage im Ski- & Wellnessresort Hotel Riml****s, wo Luxus auf modernen Al- pin-Style trifft. Alle weiteren Infos unter www.hotel-riml.com.

