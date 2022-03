„X-UNITED – Das Stipendium“: DocLX macht Event-Abireise 2023 für alle möglich

„X-UNITED – Das Stipendium“: DocLX macht Event-Abireise 2023 für alle möglich X-Bash, die größte Eventreise Europas, ruft Sozialprojekt „X-UNITED – Das Stipendium“ ins Leben, um einkommensschwache Familien bei der Finanzierung der Abireise zu unterstützen. Bis 30. April 2022 können sich Abiturienten, die die Kriterien erfüllen, für eine Förderung für X-Bash 2023 auf x-bash.de bewerben.

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Video zur Meldung auf Youtube

Wien (LCG) – In Zeiten einer weltweiten Pandemie, wo viele Menschen von Kurzarbeit, hohen Energiekosten und anderen erschwerenden Umständen betroffen sind, brauchen gerade Familien finanzielle Unterstützung. Nachdem die Jugend jetzt schon stark unter den Folgen von Covid-19 leidet, sollen alle Abiturienten gleichermaßen die Möglichkeit bekommen, den Abschluss ihrer Schulzeit gebührend zu feiern. Daher stellt DocLX insgesamt 100.000 Euro für das neue Sozialprojekt „X-UNITED – Das Stipendium“ zur Verfügung, um einkommensschwache Familien bei der Finanzierung der Teilnahme an Europas größter Eventreise zu unterstützen. 2023 feiert die Event-Abireise ihr 20-jähriges Jubiläum. Daher hat es sich DocLX zum Anliegen gemacht, sozialbedürftige Familien zu unterstützen und mit neuem Sicherheits- und Präventionskonzept auch zu Europas sicherster Eventreise zu werden.

„Als Veranstalter von X-Jam möchten wir Familien, denen es finanziell aufgrund der Pandemie nicht so leichtfällt, die Teilnahme an Europas größter und sicherster Eventreise 2023 ermöglichen. Gerade unsere Jugend braucht jetzt dringend gute Aussichten! So hoffen wir, mit dem Projekt ‚X-UNITED‘ Abiturientinnen und Abiturienten von einkommensschwachen Familien neue Perspektiven zu geben und ihnen zu einem unvergesslichen Abschluss ihrer Schulzeit zu verhelfen", so DocLX-Mastermind Alexander Knechtsberger.

Alle Abiturienten, die für „X-UNITED – Das Stipendium“ in Frage kommen, können sich bis 30. April 2022 auf x-bash.de bewerben. Neben den persönlichen Daten müssen Nachweise über das Einkommen der Eltern sowie Förderungen, die bereits beantragt wurden und eine Erklärung, warum man in Frage kommt, abgegeben werden. Die Daten werden vertraulich und diskret behandelt. Ein Komitee der DocLX Holding prüft alle Bewerbungen und die Vergabe der Förderung erfolgt bis zum 30. Juni 2022. Die Antragsteller werden anschließend benachrichtigt.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City-Card-Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des WienTourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Bash, Europas größte Eventreise, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist sowohl Mitglied bei Leitbetriebe Austria sowie im Event Marketing Board Austria (EMBA), war die erste TÜV-zertifizierte Agentur in Österreich und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Innenstadtpalais Schönburg-Batthyány sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Event Consulting, DocLX Yachting, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf doclx.com und viennacitycard.at

+++BILDMATERIAL+++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisure.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Maurizia Maurer

Tel.: +43 664 8563004

mmaurer@leisure.at

leisure.at/presse