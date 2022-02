Würziger Start in die Fastenzeit

Neues Bio-Gewürz gibt Foodwaste keine Chance

Für Lebensmittelverschwendung hat SONNENTOR nichts übrig. Sollten sich doch einmal Reste in der Küche finden, gibt es einen neuen würzigen Allrounder. Ein Gewürz, das ideal ist, um alles aufzubrauchen, was schon dringend verarbeitet gehört. Bei dieser Entwicklung blieb die Ideenküche von SONNENTOR allerdings kalt, denn hier haben ganz stark die Fans des Kräuterexperten mitgemischt. Gemeinsam möchte man in der Fastenzeit auf das Thema Foodwaste aufmerksam machen. Aus diesem Grund startet der Bio-Pionier in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #missionrestlküche einen Aufruf, alle Vorräte zu Hause aufzubrauchen, anstatt ständig Neues zu kaufen. Zurückhaltung und Reduktion werden hier in der Fastenzeit auf ganz neue Art groß geschrieben!

Verschwendung ist das Problem – Kochen eine Lösung

Dieses Projekt soll nicht nur die richtige Würze auf den Teller bringen, sondern auch das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln fördern. Weltweit landet laut FAO ein Drittel der Lebensmittel auf dem Müll. Laut EU gehen in den Mitgliedstaaten jährlich etwa 87,6 Mio. Tonnen Lebensmittel verloren oder werden verschwendet. Rund die Hälfte davon lässt sich auf private Haushalte zurückführen.

Food Waste ist ein wesentliches Problem unserer Zeit und jede und jeder von uns kann etwas tun und in seiner eigenen Küche einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten. Die Gewürzmischung von SONNENTOR soll Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Viele köstliche Rezeptinspirationen & spannende Tipps sollen in diesem Frühling Lust auf Zero Waste in der Küche machen. Hier wird SONNENTOR mit der Social Media Community weitere Aktionen setzen. Ziel ist es, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, für uns und die nächsten Generationen.

Das Beste für Reste

Rezeptur, Name und Design – was umgesetzt wird, hat die Social Media Community des Kräuterspezialisten entschieden. Eine Premiere die Erfolg verspricht, denn der Geschmack ist einmalig. Die Mischung aus Tomatenflocken, Petersilie, Zwiebelstücken, Meersalz, Oregano, Knoblauch und Pfeffer passt wunderbar zu Nudeln, Reis, Aufläufen, Eintöpfen oder Dips. Auch Gemüse, Fleisch und Fisch harmonieren sehr gut mit dem scharfen, fruchtigen sowie würzigen und zugleich salzigen Geschmack. Das Universal-Gewürz holt einfach das Beste aus den Resten heraus.





