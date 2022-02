MODERNER AFRO-CHIC-STIL IM DERWENT HOUSE BOUTIQUE HOTEL****

Wenn sich der Morgennebel lichtet und sich der Tafelberg in seiner ganzen Pracht erhebt, dann weckt das Derwent House Boutique Hotel den Reisenden mit duftenden Aromen Südafrikas und verspricht eine unvergessliche Zeit im Herzen von Kapstadt.

Ideal in einer ruhigen und luxuriösen Wohngegend, am Fuße des Tafelbergs gelegen, befindet sich das Hotel im Zentrum von Cape Town, nur wenige Schritte entfernt von der belebten Kloof Street. Das komfortable und gemütliche 4-Sterne-Hotel hat sich seit 2010 zu einem der führenden Boutique-Hotels in Kapstadt etabliert, indem es historischen Charme, modernen Afro-Chic-Stil und die kaptonische Mischung aus wunderschönem Ambiente, Luxus, Wärme und Komfort erfüllt. Die farbenfrohe Ausstattung sowie das afrikanische Design, schnelles Highspeed WLAN, berührungsloses Ein- und Auschecken sowie ein modernes Hygienekonzept gehören zu den Besonderheiten des Boutique Hotels.

Die gebürtige Kanadierin Anahid und der Salzburger Armin, Inhaber des Derwent House Boutique Hotels, verbrachten den größten Teil ihres Lebens im Nahen Osten und in Afrika, ehe sie sich dazu entschieden, dauerhaft in Kapstadt zu leben.

Das individuell geführte Hotel mit seinen 10 individuell eingerichteten Zimmern, davon 4 Premium-Zimmer „Beautiful“, 5 Standard-Zimmer „Fabulous“ und 1 Suite, steht für eine Oase luxuriöser Ruhe im Herzen von Cape Town City. Ein Selbstversorger- Apartment sowie das modern und stilvoll eingerichtete Kelvin Cottage runden den afrikanischen Stil im Derwent House Boutique Hotel ab. Jedes Zimmer beinhaltet neben digitalem Satellitenfernsehen und hochqualitativer Hotel-Ausstattung vor allem überlange Betten, luxuriöse Pflegeprodukte von Charlotte Rhys. Die luxuriöse Suite enthält eine voll ausgestattete Küchenzeile. Zur anspruchsvollen Hoteleinrichtung zählt neben einem fantastischen Außenpool ein exquisiter Whirlpool, ein eigenes Pooldeck und eine Sonnenterrasse, die Selbstbedienungsbar „Ehrlichkeit“, farbenfrohe afrikanische Aufenthaltsräume sowie eine Bibliothek. Der 24/7 Concierge-Service, der den Reisenden rund um die Uhr zur Verfügung steht, gilt als besondere Annehmlichkeit im Derwent House Boutique Hotel.