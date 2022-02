Falstaff wählt erstmals die beliebtesten Skihütten der Schweiz

Zürich (LCG) – In der Schweiz gibt es nicht nur wunderschöne Skigebiete, sondern auch eine Vielzahl an Skihütten, die mit ihrem vielfältigen kulinarischen Angebot zu einem Einkehrschwung locken. Egal ob zu einem ausgiebigem Mittagessen nach einem anstrengenden Skivormittag, einer kleinen Erholungspause im Liegestuhl oder um ein erlesenes Glas Wein in der Nachmittagssonne zu geniessen: auf den Schweizer Hütten bleiben keine Wünsche offen. Zwei Wochen lang konnte die Falstaff-Community mittels Online-Voting für ihre Lieblingshütten abstimmen; nun stehen die beliebtesten Skihütten des Landes 2022 fest.

«Die Schweiz lädt nicht nur zu herrlichen Skitagen auf verschneiten Pisten, sondern bietet auch feinste Kulinarik auf ihren zahlreichen Skihütten. Mit dem erstmaligen Skihütten-Voting navigiert Falstaff durch die beliebte Schweizer Hütten-Szene und verrät Skibegeisterten und Kulinarikfans die besten Adressen des Landes», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Mit mehr als 40 Prozent aller Stimmen darf sich das Bergrestaurant «AlpArosa» in Arosa im Kanton Graubünden über den klaren Sieg freuen. Auf über 2020 Meter über Meer wird hier beste Alpenkulinarik mit ausschliesslich regionalen Köstlichkeiten und erlesener Weinauswahl sowie einem phänomenalen Blick über die Berggipfel von Arosa serviert. Mit mehr als 20 Prozent schafft es die «Moosalp» in Törbel in den Walliser Alpen im Kanton Wallis auf den zweiten Platz. Der dritte Platz geht mit beinahe acht Prozent an die «Munga Hütta» in Davos, ebenfalls im Kanton Graubünden.

Die beliebtesten Skihütten der Schweiz 2022

AlpArosa, Arosa Moosalp, Törbel Mungga Hütta, Davos 21 Mountain Lodge, Klosters Motta Hütte, Lenzerheide Adler Hitta, Zermatt Chez Vrony, Zermatt Trutz Hütte, St. Moritz Chäserrugg, Unterwasser Berghaus, Radons

Das gesamte Voting mit den beliebtesten Skihütten der Schweiz 2022 lesen Sie auf falstaff.ch.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142'000 Stück das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digital-Angebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 113'000 Weine mit Bewertungen, 15'000 Restaurants, 2'700 Hotels, 1'000 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars und über 2'000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 160'000 Facebook-Freunden sowie mehr als 100'000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

