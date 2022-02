Papierkrise oder Licht am Ende des Tunnels? Verband Druck Medien publiziert Leitfaden

Papierkrise oder Licht am Ende des Tunnels? Verband Druck Medien publiziert Leitfaden und fordert Unterstützung von Politik und Papierindustrie

Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung sorgt für eine verstärkte Nachfrage nach Foldern, Mailings, Plakaten, Verpackungen und Shop Ausstattung. Doch Papier, Karton und Kunststofffolien sind derzeit nicht nur Mangelware, sondern auch deutlich teurer. Die Preise für grafisches Papier liegen derzeit bei einem noch nie dagewesenen Höchstpreis von 1.300 Euro pro Tonne. Wie es dazu kommen konnte, was Auftraggeber:innen in Zeiten der Rohstoffkrise beachten sollten, wie die Ware dennoch termingerecht ankommt, das hat der Verband Druck Medien zusammengefasst.

Der Leitfaden ist unter https://www.druckmedien.at/presseaussendung-qa-papierkrise/ abrufbar, beleuchtet die Hintergründe der aktuellen Papierkrise und bietet eine verstärkte Hilfestellung für Auftraggeber:innen an, damit die Druckwerke zeitgerecht ausgeliefert werden können.



Bekenntnis zum Druckstandort Österreich

Der Verband Druck Medien wünscht sich aber auch Unterstützung von Politik und der Papierindustrie zur Bewältigung der aktuellen Situation. Der Branchenverband fordert konkrete Maßnahmen, die den Wettbewerb in der Papierindustrie erhöhen und das derzeitige Ungleichgewicht am Markt beenden können:

• Entfall der Strafzölle für chinesische Papiere für einen fairen Wettbewerb

• Förderung des österreichischen Druckstandorts durch eine Energieprämie

• Bekenntnis der Papierindustrie, die Entlastung bei den Energiekosten an die Kund:innen weiterzugeben

• Rückkehr zu Festpreisen, mit Stichtag der Auftragserteilung



Über den Verband Druck Medien Österreich

Der Verband Druck Medien Österreich besteht seit 1872. Er ist die einzige umfassend kompetente und unabhängige Unternehmensvertretung für die grafische Branche in Österreich. Der Verband vertritt mehr als 200 Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum internationalen Konzern. International ist er in der FESPA organisiert. Präsident ist Gerald Watzal, Gesellschafter von Offset 5020 in Salzburg.

