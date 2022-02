Neue Bio Apfel-Chips & Bio Apfel-Wedges im Dominic Thiem-Design

Frische Äpfel, neue Bio Apfel-Chips & Bio Apfel-Wedges und ein Gewinnspiel: Zeit zum Genießen beim Projekt „BioBienenApfel“

Das Projekt „BioBienenApfel“ von Frutura schafft neuen Lebensraum für Bienen und stärkt damit die regionale Produktion von Obst und Gemüse. Nach dem Start der Initiative im Frühjahr 2021 und der ersten Ernte im Herbst kommt jetzt die Zeit zum Genießen. Ab sofort sind die die frischen, heimischen BioBienenÄpfel bei SPAR in ganz Österreich verfügbar. Neu in den Regalen ist der perfekte Snack für zwischendurch: die leckeren Bio Apfel-Chips und Bio Apfel-Wedges im Design von Tennisstar Dominic Thiem. Um das Land weiter aufblühen zu lassen, startet Frutura ein einzigartiges Gewinnspiel, bei dem es Blumenwiesen für den eigenen Garten zu gewinnen gibt.



***

BioBienenÄpfel. Frisches Obst und Gemüse ist besonders in den Wintermonaten wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Die BioBienenÄpfel liefern die notwendigen Vitamine für mehr Energie im Alltag. Alle Äpfel aus dem Projekt „BioBienenApfel“ werden unter strengen Auflagen ausschließlich von österreichischen Bio-Bauern produziert, geerntet und bieten eine große Vielfalt an Sorten wie zum Beispiel Topaz, Pinova und Golden Delicious zum Einsatz. Erhältlich sind die BioBienenApfel-Tassen bis Mitte März bei SPAR in ganz Österreich.

Bio Apfel-Wedges und Bio Apfel-Chips. Das ist der neue Super-Snack, der in Zusammenarbeit mit BioBienenApfel-Botschafter Dominic Thiem entstanden ist. Für die Bio Apfel-Wedges und Bio Apfel-Chips werden nur BioBienenÄpfel der Sorten Gala, Topaz, Arlet, Pinova und Golden Delicious verwendet. Der Unterschied zwischen Chips und Wedges ist übrigens der Feuchtigkeitsgehalt – dadurch werden Chips knusprig und Wedges weich. Erhältlich sind die Bio Apfel-Wedges 65 gr. und Bio Apfel Chips 75 gr. ab sofort ganzjährig in allen 67 Intersparfilialen und weiteren ausgesuchten Eurosparfilialen in ganz Österreich.

BioBienenApfel-Gewinnspiel. Das Projekt „BioBienenApfel“ bringt nicht nur frische Äpfel und neue Produkte, sondern auch einzigartige Gewinnmöglichkeiten. Frutura, Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich, verlost als Initiator des Projekts insgesamt 3 Bienenwiesen zu je 50 m2, die von Gärtnern im eigenen Garten angelegt werden. Die Gewinner bekommen außerdem 50 Kilo Äpfel, die sie im Herbst bei einem Bio-Bauern persönlich abholen können. Zusätzlich werden 10 BioBienenApfel-Boxen mit Bio Apfel-Chips und Bio Apfel-Wedges verlost. Das Gewinnspiel läuft bis 15. März, eine Teilnahme ist unter benefits@frutura.com möglich. Die Gewinner werden gezogen und schriftlich verständigt.

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner: „Alle Produkte des BioBienenApfel-Projekts werden unter strengen Auflagen und hohen Standards produziert. Es freut mich, dass wir damit jetzt in den Handel kommen und die Konsumenten von der ausgezeichneten Qualität begeistern können. Besonders stolz sind wir auf die neuen Bio Apfel-Chips und Bio Apfel-Wedges, die das Geschmackserlebnis bei Snacks neu definieren.“

www.biobienenapfel.com

www.frutura.com



Rückfragen an:

Dr. Philipp Berkessy

Marketing & Vertrieb

p.berkessy@frutura.com

+43 3334 41800-161