Globale Benchmark Studie Teil 2 - Employee Engagement

6 von 10 österreichischen Arbeitnehmenden sehen keinen Sinn in ihrer Arbeit

Fehlt der Sinn, fehlt der Mensch. Für den persönlichen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss der Arbeitgeber etwas bieten: Vertrauen, Fairness und Purpose.

Die globale Employee Engagement Benchmark-Studie zum Mitarbeitenden-Engagement von Great Place to Work® enthüllt: Weltweit empfindet nur die Hälfte der Mitarbeitenden Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Den traurigen letzten Platz hierbei belegt Europa. Betrachtet man im Gegensatz dazu Feedback-Daten von Unternehmen, die „Certified™ by Great Place to Work“ sind, zeigen sich in punkto Mitarbeitenden-Zufriedenheit Zustimmungswerte von beinahe 90 Prozent (siehe Grafik Nr. 1).

Gute Arbeitsplätze sind weltweit Mangelware. Laut unserer neuen Great Place to Work®-Studie erleben Mitarbeitende weltweit und anhaltend einen Mangel an Vertrauen, Sinn und Bindung gegenüber ihrem Arbeitgeber.

Wenn Menschen hingegen

eine positive Führung erleben,

ihnen ein Sinngefühl vermittelt wird und

Gelegenheiten für authentische Beziehungenzu Kolleg:innen bestehen,

dann wirkt sich dies unmittelbar auf deren Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber aus.

So erhöht sich die Bereitschaft der Mitarbeitenden, dem Arbeitgeber treu zu bleiben, um 30 %. Und wie es bei kommunizierenden Gefäßen eben der Fall ist, wirkt sich auch hier die Loyalität auf die Empfehlungsbereitschaft aus, die um satte 35 % steigt. Ein unschätzbarer Vorteil bei der Suche nach Fachkräften!

„Es beweist sich immer mehr, wie sinnvoll es ist, sich als Great Place to Work zertifizieren zu lassen, um den positiven Arbeitgeber-Unterschied glaubwürdig sichtbar zu machen. Frustrierte Fachkräfte wollen beim nächsten Arbeitgeber nicht wieder enttäuscht werden“, streicht Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work® Österreich, hervor.

Düstere Aussichten für den heiß umkämpften Arbeitsmarkt

Laut Studie hat mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden das Gefühl, dass Bezahlungen und Beförderungen unfair gehandhabt werden.

43 % glauben, dass ihre Kolleg:innen sich nicht umeinander kümmern. 35 % haben das Gefühl, dass sie bei der Arbeit nicht sie selbst sein können. 45 % sagen, dass ihr Arbeitsplatz psychisch und emotional nicht gesund ist.

Etwa die Hälfte aller Mitarbeitenden gibt an, dass ihre Vorgesetzten sich nicht ausreichend um sie als Menschen kümmern, sie nicht in Entscheidungen miteinbeziehen – und dass sie ihren Worten nicht entsprechende Taten folgen lassen.

Fast die Hälfte aller Mitarbeitenden bestätigt, dass sie weder beabsichtigen, an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz zu bleiben, noch dazu bereit sind, ihren Arbeitgeber weiterzuempfehlen.

„Wenn die Vernichtung von menschlichen Potenzialen an Arbeitsplätzen so weitergeht, dürfen wir uns nicht über Erscheinungen wie ‚the great resignation‘ wundern“, gibt Doris Palz zu bedenken.

Vier Kardinal-Untugenden in Österreich und Europa

Die vorliegenden Studiendaten zeigen, dass sich in Europa im Durchschnitt nur die Hälfte der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz wohl und zufrieden fühlt. Bei einer näheren Betrachtung wird hier – wie bei vielen anderen Studienergebnissen auch – ein deutliches Nord-Süd-Gefälle innerhalb Europas sichtbar. Besonders auffallend sind hierbei folgende vier Bereiche:

Ungerechtigkeit

Mangel an authentischen Beziehungen

Ziellosigkeit

schlechte Führung

„Befördert werden diejenigen Mitarbeitenden, die es am meisten verdienen.“ Diesem Statement kann global fast die Hälfte der Befragten zustimmen. In Österreich und der DACH-Region ist es hingegen nur rund ein Drittel aller befragten Mitarbeitenden – über die gesamte Studie gesehen einer der niedrigsten Zustimmungswerte, die in Österreich erzielt wurden!

Dänemark nimmt beim Aspekt der Fairness eine Vorreiterrolle ein. In diesem skandinavischen Land stimmen mehr als die Hälfte aller Studienteilnehmenden dem Statement zu, dass Beförderungen fair erfolgen (siehe Grafik Nr. 2).

Teamgeist und Führung in Dänemark top

Auch im Bereich Teamgeist zeigt Dänemark vor, was möglich ist. Beinahe drei Viertel der Befragten identifizieren sich mit folgender Aussage: „Die Mitarbeitenden kümmern sich hier umeinander.“

Im Mittelmeerraum kann dies nicht einmal die Hälfte, in Griechenland gar nur rund ein Drittel der Arbeitnehmenden bestätigen (siehe Grafik Nr. 3).

„Die Führungskräfte vertrauen auf die gute Arbeit der Mitarbeitenden, ohne sie ständig zu kontrollieren.“ Diesem Statement können durchschnittlich rund 6 von 10 Mitarbeitenden zustimmen.

Dänemark liegt auch in diesem Bereich weit vor allen anderen europäischen Ländern. Hier bestätigen rund drei Viertel aller Befragten, dass ihnen Vertrauen von Seiten der Führungskräfte entgegengebracht wird (siehe Grafik Nr. 4).

Zukunftsfittes Österreich? 6 von 10 sehen in ihrer Arbeit keinen Sinn

Widmen wir uns der Frage, welchen Purpose – welchen Sinn – die Arbeit für uns hat, dann finden wir in Österreich die niedrigsten Zustimmungswerte und die größte Differenz zum Benchmark! Nur rund 4 von 10 erwerbstätigen Österreicher:innen können folgender Aussage zustimmen: „Meine Arbeit hat für mich besondere Bedeutung und Sinn – sie ist weit mehr als ein ‚Job‘.“

Hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der Arbeit ist uns wiederum Dänemark weit voraus. Hier erkennen immerhin bereits 7 von 10 Mitarbeitenden den tieferen Sinn in und hinter ihrer Arbeit (siehe Grafik Nr. 5).

Schlechte Mitarbeitendenbindung verursacht hohe Kosten

Die meisten Unternehmen werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, ihre Talente zu halten, wobei fast die Hälfte der Mitarbeitenden angibt, dass sie nicht beabsichtigen, bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben. Unternehmen stehen auch vor der Herausforderung, neue Talente anzuziehen, da fast die Hälfte der Arbeitnehmenden nicht bereit ist, ihren Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Unter den Mitarbeitenden, die bleiben, geben 2 von 5 an, dass negative Erfahrungen bei der Arbeit sie daran hindern, zur innovativen Weiterentwicklung beizutragen.

„Ob Vogel-Strauß-Taktik oder nach dem Motto ‚weil nicht sein kann, was nicht sein darf‘: In solchen Betrieben ist es dringend an der Zeit, aufzuwachen und sich als Arbeitgeber neu aufzustellen – und zwar human und vertrauensvoll“, ruft Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work®, auf.

Während großartige Arbeitsplätze global gesehen allzu rar gesät sind, zeigen die World’s Best Workplaces™ ihre Möglichkeiten und ihr Potenzial auf. Mitarbeitende an diesen großartigen Arbeitsplätzen weltweit berichten von durchwegs positiven Erfahrungen mit Führung, Sinn und Zweck ihrer Arbeit und den authentischen Verbindungen zu ihren Kolleg:innen.

Dadurch profitieren diese Arbeitgeber von:

höherer Bereitschaft der Mitarbeitenden, im Unternehmen zu bleiben

mehr Mitarbeitenden, die bereit sind, sie weiterzuempfehlen

„Es ist eine Untertreibung, zu sagen, dass das letzte Jahr eine unglaubliche Herausforderung für Menschen innerhalb und außerhalb der Arbeitswelt war“, sagt Michael C. Bush, CEO von Great Place to Work®. „Die World’s Best Workplaces zeigen, dass Unternehmen das Leben ihrer Mitarbeitenden positiv beeinflussen müssen, unabhängig davon, wo sie arbeiten, wer sie sind oder vor welchen Herausforderungen wir als globale Gemeinschaft stehen.“

Detailergebnisse zur globalen Employee Engagement-Studie finden Sie anbei im Download.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® steht für mitarbeiterorientierte Arbeitgeber-Standards und ist ein Synonym für Orte, an denen Arbeit gleichermaßen Sinn und Freude macht. Als unabhängiges, international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk in fast 60 Ländern weltweit sind wir Partner für die Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur. Eine Great Place to Work®-Zertifizierung beflügelt internes und externes Employer Branding – eine Sichtbarkeit, die unvergleichlich ist. www.greatplacetowork.at

Stammsitz des 1991 gegründeten Unternehmens ist San Francisco, USA. Auf Initiative der Europäischen Kommission wurde Great Place to Work® 2002 in allen damals 15 EU-Mitgliedstaaten eingeführt. Seitdem wurden in Österreich jedes Jahr die herausragendsten Arbeitgeber ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Mag. Doris Palz

Great Place to Work® Österreich

Nibelungengasse 1–3/Top 50, 1010 Wien

T +43 664 886 240 77

dpalz@greatplacetowork.at

