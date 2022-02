DEPOT Kitzbühel – Wiedereröffnung am 10. Februar

Neu und noch schöner erstrahlt der DEPOT Store nach dem Umbau

(Wiener Neudorf, 8. Februar 2022) Am 10. Februar, ab 9 Uhr ist es so weit – die DEPOT Filiale Kitzbühel, Jochberger Straße 66, öffnet rundum erneuert ihre Tore. Nach einem dreiwöchigen Umbau, bei dem kein Stück auf dem anderen blieb, glänzt der Store nun in einem hochmodernen, offenen Shop-Design. Perfekt geplant, um auf den rund 450 m² ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und die ansprechenden Produkte sowie die geschmackvollen Arrangements den KundInnen bestmöglich präsentieren zu können.

Wie gewohnt, gibt es wieder eine große Sortiments-Vielfalt in ausgesuchter Qualität. Was immer das Deko-Herz höherschlagen lässt – stilvolle Stücke für den gedeckten Tisch, formschöne Bad-Accessoires, liebevoll ausgewählte Kindersachen, stylische Vasen, dekorative Blumen, stimmungsvolle Kerzen und einzigartige ipuro-Duftkreationen – DEPOT hat es.

Zum Start bringt DEPOT mit vielen attraktiven Artikeln auch schon den Frühling nach Kitzbühel – alle Deko-Fans können sich also auf die Wieder-Eröffnung am 10. Februar, ab 9 Uhr, mehr als freuen.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

