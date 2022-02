Neue LG-TVs definieren das Benutzererlebnis mit unübertroffenen Funktionen und Technologien neu

Medienmitteilung

LG KOOPERIERT MIT NVIDIA UND BIETET GEFORCE NOW KOSTENLOS FÜR SECHS MONATE AUF

LG 2021 4K SMART TVS AN

Für eine begrenzte Zeit können Besitzer von neuen LG-Fernsehern nahtloses Cloud-Gaming auf State-of-the-Art-Fernseher geniessen

Seoul/Zürich, 7. Februar 2022 — LG Electronics (LG) arbeitet mit NVIDIA zusammen, um neuen Besitzern von LG 2021 4K Smart TVs in ausgewählten Märkten eine kostenlose Priority-Membership bei NVIDIA GeForce NOW für sechs Monate anzubieten.1 Die Promotion startet, sobald GeForce NOW die Beta-Phase auf LG-Fernsehern2 in insgesamt 80 Märkten verlässt, um Nutzern weltweit die volle Leistung von NVIDIAs einzigartigem Cloud-Gaming-Service zu bieten.

Mit GeForce NOW können Nutzer Free-to-Play-Spiele streamen, die sie in Online-Shops wie Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect und Origin erworben haben, und so ihren LG Smart TV in eine leistungsstarke Gaming-Maschine verwandeln.3 Die Priority-Mitgliedschaft bietet einen schnelleren Zugriff auf die NVIDIA-Server, so dass es keine Wartezeiten für den Start von Spielen gibt, ausgedehntere Session-Dauer, wunderschöne Raytracing-Grafiken mit RTX ON und nahtloses, hochauflösendes Gameplay mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Die GeForce NOW Priority-Mitgliedschaft steht allen Kunden offen, die während der Dauer der Promotion in den teilnehmenden Märkten ein kompatibles LG 2021 4K Smart TV-Modell kaufen. In der Schweiz gilt das zeitlich begrenzte Angebot vom 7. bis 28. Februar und setzt voraus, dass LG TV-Kunden GeForce NOW herunterladen und auf ihrem neuen TV-Gerät installieren.4

LG TV-Nutzer benötigen ausser einem kompatiblen Controller keine weitere Hardware und können unterstützte Spiele spielen, die sie bereits besitzen, oder in einen der vielen Free-to-Play-Titel eintauchen, die auf GeForce NOW verfügbar sind, darunter Rocket League und Destiny 2 sowie Titel wie Marvel's Guardians of the Galaxy und Crysis Remastered Trilogy. Mit fortschrittlicher KI und der faszinierenden Raytracing-Technologie, die das Verhalten von Licht in Echtzeit simuliert, um atemberaubend realistische Bilder zu erzeugen, liefert der Cloud-Gaming-Service von NVIDIA überragende Spielerlebnisse auf den Premium-4K-Fernsehern von LG.

Mit ihren lebendigen Farben und starken Kontrasten sind die 4K-OLED-Fernseher von LG der ideale Weg, um Spiele auf GeForce NOW zu geniessen. Die selbstleuchtende Display-Technologie von LG sorgt für ein noch intensiveres und befriedigenderes Spielerlebnis als je zuvor. Sie bietet eine herausragende Bildqualität, nahezu unmittelbare Reaktionszeiten, eine extrem geringe Eingabeverzögerung und Unterstützung für HDMI 2.1-fähige Gaming-Funktionen, einschliesslich variabler Bildwiederholrate (VRR) und automatischem Low-Latency-Modus (ALLM).

Zu GeForce NOW kompatible Controller:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce-now/recommended/

# # #

1 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Angebot gilt für GeForce NOW-Abonnenten, die während der Promotionsdauer in ausgewählten Märkten ein kompatibles LG 4K-Fernsehgerät des Jahrgangs 2021 kaufen. Die Frist für die Inanspruchnahme der kostenlosen Mitgliedschaft variiert je nach Markt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Schweizer Website von LG.

2 Zu den 2021 4K Smart TV-Modellen von LG, die GeForce NOW unterstützen, gehören die OLED TV-Modelle G1, C1, B1, A1; QNED Mini LED TV-Modelle QNED90, QNED85; NanoCell TV-Modelle NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75; UHD TV-Modelle UP80, UP77, UP75.

3 GeForce NOW auf LG-Fernsehern erfordert einen kompatiblen Controller zum Spielen und unterstützt fast 800 Controller-freundliche Spieletitel, und jeden Monat kommen weitere hinzu. Abonnenten müssen die Titel besitzen, um spielen zu können. Free-to-Play-Spiele variieren je nach Markt.

4 Um Ihre kostenlose sechsmonatige Priority-Mitgliedschaft zu erhalten, kaufen Sie einen qualifizierten LG-Fernseher und reichen Sie einen Antrag ein. Nach Genehmigung des Antrags erhalten Sie einen GeForce NOW-Promo-Code sowie Anweisungen zur Einlösung per E-Mail. Die Promotions-Modalitäten können je nach Land variieren.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und einer vielfältigen Belegschaft von 75‘000 Mitarbeitern. LG besteht aus fünf Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Waschmaschinen, Kühlschränken und Klimaanlagen über mobile Geräte bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Über LG Electronics Home Entertainment

Die LG Home Entertainment Company ist ein branchenführender Hersteller von Fernsehgeräten und Audio-Video-Systemen. Das Unternehmen ist ein weltweit anerkannter Innovator für seine führende Rolle bei OLED-Fernsehern, welche die Premium-TV-Kategorie revolutionieren. LG hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben seiner Kunden mit innovativen Home-Entertainment-Produkten zu verbessern, insbesondere mit den preisgekrönten OLED-TVs und QNED Mini-LED-Fernsehern mit Quantum Dot NanoCell-Technologie sowie den in Zusammenarbeit mit Meridian Audio entwickelten Sound-Lösungen. Weitere Nachrichten über LG finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Facebook-Fanpage LG Electronics in der Schweiz

https://www.facebook.com/LGSchweiz

Instagram LG Electronics in der Schweiz

https://www.instagram.com/lg_switzerland

Pressekontakt:

Rolf Corrodi Hyunjoong Moon & Ciril Weyermann

luna digital gmbh LG Electronics Deutschland GmbH

rolf.corrodi@luna.agency Zweigniederlassung LG Electronics Schweiz

+41 79 176 24 37 hyunjoong.moon@lge.com

ciril.weyermann@lge.com

+41 76 561 78 26

+41 44 488 65 55