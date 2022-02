Premiere in Feldkirch (clavis-Medieninformation, 7.2.2022)

Premiere in Feldkirch

Rhomberg Bau errichtet an der Bärenkreuzung ein reines Holz-Bürogebäude mit sieben Stockwerken.



Feldkirch, Bregenz, Wien, 7. Februar 2022 – Als Holzbauspezialist und -Pionier hat sich Rhomberg Bau aus Bregenz mittlerweile weit über die Grenzen Vorarlbergs hinaus einen Namen gemacht. Und dieser Name wird jetzt um eine weitere Facette reicher: An der Feldkircher Bärenkreuzung startete am Freitagvormittag der Bau des ersten, reinen Holz-Bürogebäudes aus einer neuen Holzproduktreihe von Rhomberg: dem „office ZERO“.

Sowohl Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt als auch Wirtschaftslandesrat Marco Tittler ließen es sich nicht nehmen, neben Eigentümervertreter Hubert Rhomberg und den Bauherren Elke Auer und Alexander Budasch, CityOffice Feldkirch Development, beim traditionellen Spatenstich dieses Prestigeprojekts mit dabei zu sein: „Investitionen in den Standort sind gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wichtig. Sie sorgen für gesteigerte Wertschöpfung und sichern und schaffen Arbeitsplätze. Wenn dabei, wie bei diesem ‚klimaaktiv’-zertifizierten Projekt, auch noch besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt wird, ist das besonders erfreulich“, so Wirtschaftslandesrat Tittler.

Nach Plänen der Münchner Architekten Manfred Drescher und Dieter Kubina wird ein siebenstöckiges Holz-Bürohaus entstehen. Insgesamt verbaut die ausführende Rhomberg Bau als Generalunternehmer dabei 750 m³ Holz, auch die Tragstruktur ist aus dem nachwachsenden Rohstoff. Dank des hohen Vorfertigungsgrades ist pro Stockwerk eine Montagezeit von lediglich zwei Tagen vorgesehen. „Alle unsere Bauteile werden in Abbund-Zentren gefertigt und vor Ort wie Lego nurmehr zusammengefügt“, erklärt Hubert Rhomberg. Zum Einsatz kommen ausschließlich zertifizierte Holzarten. Das gesamte Gebäude ist „Klimaaktiv Silber“-zertifiziert. Bis zur finalen Übergabe im März 2023 werden gerade einmal 14 Monate vergangen sein.

Das „office ZERO“

Zum Einsatz kommt dabei erstmals „office ZERO“. Mit dem neuen Holzbaukonzept, das Rhomberg Bau aktuell entwickelt, bietet das Bregenzer Unternehmen auch Kund:innen aus Industrie und Gewerbe nachhaltige Gebäudekonzepte schlüsselfertig an, wie Hubert Rhomberg betont: „Auf Basis von industriell gefertigten Systembauteilen errichten wir schnell wirtschaftliche sowie ressourcen- und umweltschonende Gebäude schlüsselfertig und alles aus einer Hand – speziell für Industrie und Gewerbe.“ Steht das ganzheitliche Totalunternehmer-Angebot momentan vornehmlich der Wirtschaft in Rhombergs Heimmärkten Vorarlberg, Wien, Ostschweiz und Süddeutschland zur Verfügung, soll es über die CREE-Plattform schon bald Partnern weltweit zugänglich gemacht werden.

Die einzelnen Elemente des Bauteilkataloges seien so flexibel aufeinander abgestimmt, dass sie ein hohes Maß an planerischen Freiheiten gewährten, so Rhomberg. Zudem sorge ein speziell für diese Zwecke entwickeltes statisches System mit einem einfachen Raster für freie und flexible Innenaufteilungen.

Grundlage dafür, führt der CEO der Rhomberg Gruppe weiter aus, sei eine frühzeitige, umfassende Planung: „In unserem integralen Planungsteam arbeiten Architekt:innen und Ingenieur:innen aus der Bauplanung und Gebäudetechnik Hand in Hand. Hier trifft planerische Kompetenz auf interdisziplinäres Expertenwissen und viel Bau-Know-how, mit dem die Kund:innen von der ersten Idee bis hin zur erfolgreichen Inbetriebnahme begleitet werden.“ Außerdem sei der komplette Bauprozess digitalisiert worden. Auch das eine Premiere.



Fact Box

Bauherr: CityOffice Feldkirch Development GmbH, Wien

Generalunternehmen: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: D2KP Architekten mbB, München

Anzahl Gebäude: 1

Etagen: 7

Nutzfläche: rund 2 800 m2

Bauzeit: Februar 2022 bis März 2023 (14 Monate)

Besonderheiten: erstes Gebäude des „office ZERO“-Konzepts; Wärmepumpe mit Erdsonden, Photovoltaik-Anlage auf dem Dach



Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Gruppe

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 800 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete das Unternehmen rund 345 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

