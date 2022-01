Mediengespräch zur Ausstellung „David Hockney: INSIGHTS. Reflecting the Tate Collection“

Mediengespräch zur Ausstellung „David Hockney: INSIGHTS. Reflecting the Tate Collection“ im Bank Austria Kunstforum Wien Mediengespräch am Mittwoch, den 9. Feber 2022, um 10.30 Uhr, mit Ingried Brugger, Bettina M. Busse und Veronika Rudorfer im Live-Stream und im Bank Austria Kunstforum Wien.

Das Mediengespräch wird im Live-Stream auf YouTube übertragen und steht im Anschluss zum On-Demand-Abruf zur Verfügung.

Wien (LCG) – Anlässlich der Ausstellung „David Hockney: INSIGHTS. Reflecting the Tate Collection“ lädt das Bank Austria Kunstforum Wien am Mittwoch, den 9. Feber 2022, um 10.30 Uhr, zum Mediengespräch. Das Mediengespräch wird auf YouTube übertragen. Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist nach vorheriger Anmeldung für ein begrenztes Kontingent an Teilnehmern aufgrund der Covid-19-Präventionsmaßnahmen möglich.

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Ingried Brugger , Direktorin, Bank Austria Kunstforum Wien

, Direktorin, Bank Austria Kunstforum Wien Bettina M. Busse , Ausstellungskuratorin, Bank Austria Kunstforum Wien

, Ausstellungskuratorin, Bank Austria Kunstforum Wien Veronika Rudorfer, Ausstellungskuratorin, Bank Austria Kunstforum Wien

Im Anschluss an die Mediengespräch laden wir zur Besichtigung der Ausstellung.

Über die Ausstellung „David Hockney: INSIGHTS. Reflecting the Tate Collection“

Erstmals in Österreich widmet das Bank Austria Kunstforum Wien dem Künstler David Hockney eine umfassende Werkschau. Hockneys Werk wächst bis heute stetig – seine Auseinandersetzungen mit Portrait, Stillleben, Interieur und Landschaft üben weltweit eine anhaltende Faszination aus. Hockneys künstlerische Befragung dieser klassischen Gattungen der Kunstgeschichte ist geprägt von einer schier unendlichen Experimentierfreude, die von der Druckgrafik über die Malerei bis zur Fotografie und zu Zeichnungen auf dem iPhone und iPad nahezu jedes Medium der vergangenen sieben Dekaden miteinschließt. Folgerichtig nimmt die Ausstellung, neben Hockneys ikonischen Swimming Pools, somit seine präzisen Untersuchungen der Landschaft, des Portraits und des Aktes in den Blick, stets verknüpft mit seiner eigenen Biografie, den für ihn prägenden Orten und seiner Identität sind.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Tate.

Die Ausstellung ist von 10. Feber bis 19. Juni 2022 im Bank Austria Kunstforum Wien zu sehen. Weitere Informationen auf kunstforumwien.at

Mediengespräch: David Hockney

Datum: Mittwoch, 9. Feber 2022

Uhrzeit: 10.30 Uhr

Ort: Bank Austria Kunstforum Wien

Adresse: 1010 Wien, Freyung 8

Lageplan: goo.gl/maps/RcKx32SJWF92

Website: kunstforumwien.at

+++ AKKREDITIERUNG UND COVID-19-HINWEIS +++

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung auf kunstforumwien.at/pk möglich. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung gemäß Verordnung der österreichischen Bundesregierung und interner Präventionskonzepte unter Einhaltung der Regelung 2G+ (geimpft, genesen und mit gültigem PCR-Test) stattfindet und weisen Sie die entsprechenden behördlichen Zertifikate sowie einen amtlichen Lichtbildausweis am Eingang vor. Es besteht während der gesamten Veranstaltung die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

