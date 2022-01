Globale Well-being Benchmark Studie

9 von 10 österreichischen Arbeitnehmenden können sich im Job nicht entfalten

Geht’s den Mitarbeitenden gut, geht’s dem Business gut – das gilt erst recht in herausfordernden Zeiten wie diesen.

Die globale Well-being-Studie von Great Place to Work® bringt es sehr klar auf den Punkt: Weltweit geht es 4 von 5 Menschen an ihren Arbeitsplätzen nicht gut. Die mentale und emotionale Belastung ist hoch und eine Entfaltung und Entwicklung in der Arbeit ist nicht möglich. Gut, dass es auch anders geht! Wo die Great Place to Work® Zertifizierung drauf ist, erleben Menschen Wertschätzung und Unterstützung. Nicht zuletzt deshalb sind diese Unternehmen deutlich krisenfester und auch wirtschaftlich erfolgreicher.

Die globale Well-being-Studie von Great Place to Work® International widmet sich dem Thema, wie sich Menschen quer über den Erdball in ihren Arbeitssituationen fühlen. Gemeinsam mit der Carey Business School der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, wurde Well-being am Arbeitsplatz neu definiert.

Im Zuge dieser weltweiten Benchmark-Studie wurde erhoben, wie es um die mentale und emotionale Unterstützung durch den Arbeitgeber steht und wie weit persönliche Förderung, aus der Menschen wachsen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können, in der Realität gelebt wird. Weitere Faktoren, die Well-being am Arbeitsplatz beeinflussen, sind: Sinnhaftigkeit der Arbeit, finanzielle Gesundheit und authentische Arbeitsbeziehungen.

Deprimierende Ergebnisse – Weckruf zur rechten Zeit?

Die Ergebnisse für Österreich und Europa sind mehr als ernüchternd und sie machen nachdenklich. Beinahe 60 % der Arbeitnehmende geben an, dass sie in ihrer Arbeit keinen Sinn sehen. Rund 40 % haben das Gefühl, dass ihre Arbeit keinen bedeutenden Unterschied für die Gesellschaft macht. Insgesamt wahrlich kein Grund, um zur Tagesordnung überzugehen.

Im Zeitalter des Fachkräftemangels sind diese Ergebnisse auch für den Wirtschaftsstandort fatal – nicht nur für Österreich, sondern ebenso für Europa. Auch angesichts der Herausforderungen, denen sich Unternehmen aktuell zu stellen haben, zeigt die Studie sehr deutlich, wie man das Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördern kann, und wo die Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Zukunft zu finden sind.

Menschen erwarten von ihren Arbeitgebern mehr als je zuvor Wertschätzung und Entwicklungsmöglichkeiten, und dass sie mit ihrer Tätigkeit ihren ganz persönlichen Teil zum Wohle der Gesellschaft und der Welt beitragen können.

Schlusslicht Europa

„Die globalen Ergebnisse zeigen, dass nur 17 % der Mitarbeitenden sich in einem Zustand von Well-being befinden, der es ihnen auch erlaubt, am Arbeitsplatz zu wachsen und Potenziale zu entfalten,“ erklärt Professor Richard Smith von der Johns Hopkins University. „Leider gibt es mit 14 % annähernd gleich viele, die sich in einem sehr niedrigen Status des Well-beings befinden.“

In Europa liegen wir mit 14 % unter dem globalen Durchschnitt und gleichzeitig auf dem letzten Rang, nach 16 % in den USA und Kanada, 18 % in Asien, knapp gefolgt von Lateinamerika mit 19 % und Spitzenreiter Afrika mit 23 % der Mitarbeitenden, die angeben, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen.

Vorreiter Dänemark

Blickt man auf den europäischen Raum, lässt sich ein deutliches Nord - Südgefälle in Hinblick auf Wohlbefinden, Mitarbeiter:innenzufriedenheit und Zukunftsoptimismus der Arbeitnehmenden erkennen.

Während im Mittelmeerraum (Italien, Griechenland, Portugal, Türkei) nur rund ein Zehntel der Mitarbeiter:innen Wohlbefinden und Entfaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz empfindet, ist dies in Skandinavien (Dänemark, Finnland, Schweden) fast ein Viertel der Arbeitnehmenden, und in Dänemark sogar beinahe ein Drittel aller Befragten.

Teilweise weit über dem globalen bzw. europäischen Durchschnitt, in Hinblick auf Zufriedenheit und Zukunftsoptimismus der befragten Studienteilnehmenden, liegt Dänemark.

„Wir erleben die Welt volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig – da kann die Orientierung schon mal verloren gehen. Mit einer guten Portion Optimismus und Mut bekommt der Mensch rasch wieder Boden unter die Füße. Wenn allerdings weltweit lediglich 30 % (in Österreich gar nur 23 %) der arbeitenden Menschen optimistisch in die Zukunft blicken, stimmt mich das auch für die Performance unserer Wirtschaft nachdenklich“, so Doris Palz (CEO Great Place to Work® Österreich).

Positive Zukunftsaussichten

Mitarbeiterorientierte Arbeitgeber haben durchwegs positive Perspektiven. Das Wohlbefinden ist an den besten Arbeitsplätzen der Welt wesentlich besser. Weltweit erleben 61 % der Mitarbeitenden der Best Workplaces ein konstantes Wohlbefinden. Diese Unternehmen florieren aus genau diesem Grund. Wenn Mitarbeitende in einem Klima des Wohlbefindens arbeiten, dann

haben sie dreimal häufiger die Absicht, bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben und nicht den Job zu wechseln

sind sie dreimal eher bereit, ihren Arbeitgeber weiterzuempfehlen und treten auf diese Weise aktiv als Marken-Botschafter auf

Ausgezeichnete Arbeitgeber haben damit im Kampf um die klügsten Köpfe am Arbeitsmarkt nachweislich die besseren Karten!

Jetzt einmal ganz unter uns: Wo würden denn Sie lieber arbeiten?

Detailergebnisse zur globalen Well-being-Studie finden Sie anbei im Download.

