Neue LG-TVs definieren das Benutzererlebnis mit unübertroffenen Funktionen und Technologien neu

Las Vegas/Zürich, 4. Januar 2022 — LG Electronics (LG) hat heute sein bisher fortschrittlichstes und beeindruckendstes TV-Sortiment vorgestellt. Speerspitze bilden die aussergewöhnlichen 2022 OLED-TVs des Unternehmens. Mit leistungsstarken Bildgebungstechnologien und einem verbesserten webOS, das noch mehr intelligente Funktionen und Services bietet, sollen die neuesten Modelle von LG das Seh- und Nutzererlebnis auf ein bisher nicht gekanntes Niveau heben.

LG OLED

LG OLED-Fernseher sind seit neun Jahren führend auf dem globalen Premium-TV-Markt und wurden acht Jahre in Folge mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet. OLED-Fernseher haben das Premium-TV-Segment grundlegend verändert und sind für Millionen von Verbrauchern weltweit die erste Wahl.1 OLED-Fernseher verwenden selbstleuchtende Pixel, welche einzeln ein- und ausgeschaltet werden können, um perfekte Schwarztöne, unglaublich natürliche Farben und unbegrenzten Kontrast zu liefern. Ohne Hintergrundbeleuchtung ist OLED dünner und leichter als jede andere Display-Technologie und ermöglicht so die Entwicklung von noch nie dagewesenen Designs wie biegsamen und rollbaren Fernsehern.

Die neuen Modelle der G2-Serie sind mit dem fortschrittlichen OLED-Panel von LG ausgestattet und damit eine Klasse für sich. Als nächste Stufe der OLED-Evolution liefert die OLED evo-Technologie eine höhere Helligkeit für ultra-realistische Bilder mit erstaunlicher Klarheit und Detailgenauigkeit. Diese Fortentwicklung kommt sowohl in der G2-Serie als auch in ausgewählten Modellen der C2-Serie zum Einsatz. Angetrieben von LGs neuem intelligenten Prozessor α (Alpha) 9 Gen 5,2 ermöglicht die Brightness BoosterTM-Technologie von LG den Fernsehern der G2-Serie eine noch grössere Helligkeit durch verbesserte Wärmeableitung und einen fortschrittlicheren Algorithmus.3

Die aktuelle G2-Serie von LG führt ein neues 83-Zoll-Modell und das weltweit erste 97-Zoll-OLED-Modell ein, das die bereits erhältlichen 55-, 65- und 77-Zoll-Fernseher ergänzt. Die LG G2-Serie besticht durch ihr attraktives, wandbündiges Gallery Design. Die C2-Serie von LG bietet mit insgesamt sechs Bildschirmgrössen die vielfältigste Auswahl. Die Palette reicht vom weltweit ersten 42-Zoll-OLED-Fernseher, ideal für Konsolen- und PC-Spiele, über 48, 55, 65 und 77 Zoll bis hin zu 83 Zoll. Diese OLED-Fernsehserie zeichnet sich durch dünnere Ränder für ein intensiveres Seherlebnis aus und verleiht dem Fernseher ein schlankeres Design.

Schneller und intelligenter

Das Herzstück der meisten neuen LG TV-Modelle, der α9 Gen 5, nutzt Deep Learning, um die Upscaling-Leistung zu verbessern und den Bildern auf dem Bildschirm eine dreidimensionalere Qualität zu verleihen, indem Vorder- und Hintergrundelemente deutlicher voneinander abgehoben werden. Der α9 Gen 5 erweitert auch die Möglichkeiten der AI Sound Pro-Funktion von LG, um den Zuschauern einen noch realistischeren Klang zu bieten. So können die integrierten Lautsprecher des Fernsehers einen virtuellen 7.1.2-Surround-Sound erzeugen.

Verbesserte UX

Die neueste Version der innovativen Smart TV-Plattform von LG bringt das Nutzererlebnis auf den neuen LG-Fernsehern zum Leben und bietet herausragenden Komfort sowie vereinfachtes Finden von Content. webOS 22 führt persönliche Profile ein, damit die Nutzer ein noch individuelleres Fernseherlebnis geniessen können. In jedem Profil können Nutzer einen schnellen Zugang zu ihren bevorzugten Streaming-Diensten einrichten, massgeschneiderte Inhaltsempfehlungen auf der Basis ihrer Sehgewohnheiten erhalten und Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten, um über ihre Lieblingssportmannschaften auf dem Laufenden zu bleiben. Die Anmeldung bei den Profilen kann entweder über den TV-Browser oder über ein Smartphone mit NFC Magic Tap erfolgen.

NFC Magic Tap kann auch verwendet werden, um den Bildschirm eines mobilen Geräts auf einen LG-Fernseher zu spiegeln.4 Zuschauer können auch Inhalte von einem Fernseher auf einen anderen im Haus spiegeln, indem sie Room To Room Share verwenden, was das Ansehen von Kabel- oder Satelliteninhalten auf einem anderen Fernseher über Wi-Fi ohne zusätzliche Set-Top-Box ermöglicht.5 Ebenfalls neu für 2022 ist die Funktion Always Ready, die einen LG Fernseher in ein Mediendisplay verwandelt, wenn er nicht benutzt wird. Always Ready lässt sich einfach im Menü EINSTELLUNGEN einrichten und wird mit einem Druck auf die Einschalttaste der LG-Fernbedienung aktiviert, um den Bildschirm in eine digitale Leinwand zu verwandeln, auf der man Kunstwerke präsentieren, die Zeit verfolgen oder Musik abspielen kann.6

Mit dem Upgrade von ThinQ AI werden die 2022-Fernseher von LG zu echten Smart Home Hubs. Neben der mühelosen Sprachsteuerung und der Kompatibilität mit anderen ThinQ-Geräten bietet ThinQ AI nun auch Unterstützung für Matter, einen neuen Industriestandard für ein sichereres und nahtlos vernetztes Smart Home, der es LG Fernsehern ermöglicht, als Controller für vernetzte Geräte zu operieren.7

Herausragende Bildqualität

Von Verbrauchern, Technikexperten und den grössten Namen der Filmindustrie anerkannt, setzen LG OLED-Fernseher die Messlatte für die Bildqualität immer höher. So wurden die Panels der OLED-Fernseher des Jahres 2022 von der globalen Produkttestagentur Intertek für 100 Prozent Farbtreue und 100 Prozent Farbvolumen zertifiziert. LG OLED-Fernseher sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, die Farben des Originalinhalts wiederzugeben und alle Farben akkurat wiederzugeben, unabhängig davon, wie hell oder dunkel die angezeigten Bilder sind.8 Alle 2022 LG OLED-Fernseher sind sowohl vom TÜV Rheinland als auch von den Underwriters Laboratories als flimmerfrei und von UL als blendfrei zertifiziert. Die OLED-Panels von LG wurden ausserdem vom TÜV Rheinland für ihren geringen Blaulichtanteil ausgezeichnet und sind die ersten weltweit, welche die Anforderungen von Eyesafe, einer US-amerikanischen Behörde für Gesundheitsstandards, an eine geringe Blaulichtemission erfüllen. Und LG-Fernseher machen es nicht nur den Filmemachern leichter, ihre Genauigkeit zu schätzen, sondern auch den Kunden, Filme so zu sehen, wie es deren Macher beabsichtigt haben, hat LG doch als erstes Unternehmen im Jahr 2021 das automatische Umschalten in den Filmmaker-Modus beim Betrachten von Amazon Prime Video-Content angeboten.

Unerreicht im Gaming-Bereich

LG OLED hat im Laufe der Jahre viele Gaming-Erstlingswerke hervorgebracht: der erste OLED-Fernseher, der NVIDIA G-SYNC® Compatible unterstützt, und der erste 8K-OLED-Fernseher, der 8K-Gaming mit NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Series-Grafikkarten demonstriert. Mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde, einer geringen Eingabeverzögerung und bis zu vier HDMI-Anschlüssen, die mehrere HDMI 2.1-Funktionen unterstützen, ist es keine Überraschung, dass LG OLED die ideale Wahl für Konsolen- und PC-Gaming-Fans ist. Und mit der Unterstützung von NVIDIA GeForce NOW und Google Stadia Cloud-Gaming-Plattformen können Gamer ihren Spass haben, indem sie einfach einen kompatiblen Controller anschliessen.

Neu können LG-Kunden 2022 direkt über das Game Optimizer-Menü des Fernsehers spielspezifische Funktionen und Display-Voreinstellungen auswählen und umschalten. Das Game Optimizer-Menü bietet schnellen Zugriff auf den neuen Dark Room Mode, der die Bildschirmhelligkeit für ein besseres Spielerlebnis bei ausgeschaltetem Licht anpasst. Die Einstellungen für G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium und variable Bildwiederholrate (VRR) sind vom Game Optimizer aus leicht zugänglich. Zudem gibt es einen neuen Sportmodus sowie Voreinstellungen für Ego-Shooter, Rollenspiele und Echtzeit-Strategiespiele mit mehr Details für noch mehr Realismus.

LG QNED MINI LED

Um seine Führungsposition im Bereich der LCD-Fernseher zu demonstrieren, stellt LG für 2022 eine erweiterte QNED-TV-Reihe vor. Mit der LG-eigenen Quantum Dot NanoCell-Technologie bietet die neue Produktreihe eine hervorragende Farbwiedergabe mit 100 Prozent Farbvolumen. Der LG QNED Mini LED-Fernseher ist in der Lage, satte, genaue Farben in den hellsten und dunkelsten Bereichen einer Szene zu liefern und bietet dank der Precision Dimming Technology von LG einen erstaunlichen Kontrast. Alle Modelle ab der Serie QNED90 sind für eine 100-prozentige Farbkonsistenz zertifiziert, so dass der Betrachter auch bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln immer das gleiche, qualitativ hochwertige Bild sieht.9

INTERAKTIVES ERLEBNIS

Im Jahr 2022 definiert LG die Rolle des Fernsehers mit zusätzlichen Diensten neu, welche ein persönlicheres und interaktiveres Erlebnis zu Hause ermöglichen.

LIVENow – Die preisgekrönte LIVENow-App bietet Zugang zu Online-Live-Konzerten, Shows, Sport und anderen Premium-Live-Events, an denen die Nutzer nicht nur teilnehmen, sondern auch zuschauen können. Mit LIVENow stösst LG TV das Tor zu neuen virtuellen Erlebnissen auf und bietet die Möglichkeit, Konzerte mit Freunden und Familie sowie mit Fans aus aller Welt zu geniessen.

1M HomeDance – Für alle, die wie ihre Lieblings-K-Pop-Idole tanzen möchten, präsentiert LG TV die 1M HomeDance-App. Die App wurde in Zusammenarbeit mit 1MILLION Dance Studio, einem der beliebtesten Choreografie-Teams des K-Pop, entwickelt und bietet eine grosse Auswahl an Tutorials, mit denen die Nutzer ihre Bewegungen perfektionieren können. Die Nutzer können ihre Form mit dem Kameramodus überprüfen, während sie mit den professionellen Choreographen von 1MILLION tanzen, oder eine Pause einlegen, sich zurücklehnen und ihre Lieblingstanzclips anschauen.

LG Fitness – LG stellt ausserdem seine erste Gesundheitsplattform LG Fitness vor, die den Nutzern einen gesünderen Lebensstil zu Hause ermöglicht. Die Nutzer können den idealen Trainingsplan auf der Grundlage der Empfehlungen des Systems finden oder ihren eigenen erstellen, indem sie aus einer Vielzahl von Optionen wie schnellem HIIT, Ganzkörper-Stretching oder geführter Meditation wählen und ihre Aktivitäten und Fortschritte auf dem Dashboard der App verfolgen.

Independa – Mit der Einführung von Independa können die LG-Fernseher den Nutzern sogar dabei helfen, Familienmitglieder aus der Ferne zu betreuen oder Senioren zu mehr Unabhängigkeit zu verhelfen. Als erster Telegesundheitsdienst, der von LG-Fernsehern unterstützt wird, verfügt Independa über eine intuitive Benutzeroberfläche, die es den Nutzern leicht macht, einen Videochat mit einem Betreuer zu initiieren oder einfach auf ein Menü mit relevanten professionellen Diensten zuzugreifen. Pop-up-Benachrichtigungen informieren, wenn jemand anruft, und persönliche Nachrichten können für weitere Erinnerungen eingerichtet werden. Alle Benachrichtigungen und Alarme sind in webOS integriert, so dass sie immer nur einen Blick entfernt sind. Die Independa-App ist vorerst nur für die TV-Modelle 2021-2022 in Kanada und den USA erhältlich.

Überzeugen Sie sich selbst ab dem 4. Januar ab 17:00 Uhr MEZ (08:00 PST) mit einem virtuellen Besuch vom aktuellen Line-up der LG TVs vom Jahrgang 2022 unter www.LG.com/CES2022.

1 Ausgelieferte Einheiten im 9-Jahres-Zeitraum, 2013-2021 (Quelle: Omdia)

2 α (Alpha) 9 Gen 5 AI-Prozessor in den folgenden Modellen verfügbar: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.

3 Brightness BoosterTM ist nur in der LG OLED G2-Serie verfügbar.

4 Gemeinsame Nutzung von Inhalten (z. B. Fotos, Musik, Videos) wird auf kompatiblen Android- und iOS-Geräten unterstützt. Bildschirmteilung (Screen Mirroring) wird von kompatiblen Android-Geräten unterstützt, die Unterstützung durch iOS-Geräte wird später im Jahr 2022 hinzugefügt.

5 Room To Room Share wird über ein Firmware-Upgrade in der ersten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar gemacht. Unterstützt nur Inhalte von Set-Top-Boxen und terrestrische Sendungen.

6 Always Ready verfügbar in OLED Z1, OLED G2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95, QNED Mini LED QNED90. Die Funktion kann über das TV-Einstellungsmenü deaktiviert werden.

7 Unterstützung für Matter wird ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar sein.

8 LG OLED-Panel zertifiziert von Intertek für 100 Prozent Farbtreue gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern. Die von Intertek zertifizierten OLED-Fernseher von LG können 100 Prozent des DCI-P3-Spektrums in einem 3D-Farbraum wiedergeben, der den gesamten Luminanzbereich des Fernsehers abdeckt, gemäss IDMS 1.03C (cl. 5.31).

9 Die von Intertek zertifizierten LG QNED-Fernseher bieten eine hohe Farbkonsistenz von 100 Prozent nach CIE DE2000 über 18 Farbmuster bei einem Betrachtungswinkel von ±30°.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und einer vielfältigen Belegschaft von 75‘000 Mitarbeitern. LG besteht aus fünf Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Waschmaschinen, Kühlschränken und Klimaanlagen über mobile Geräte bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Über LG Electronics Home Entertainment

Die LG Home Entertainment Company ist ein branchenführender Hersteller von Fernsehgeräten und Audio-Video-Systemen. Das Unternehmen ist ein weltweit anerkannter Innovator für seine führende Rolle bei OLED-Fernsehern, welche die Premium-TV-Kategorie revolutionieren. LG hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben seiner Kunden mit innovativen Home-Entertainment-Produkten zu verbessern, insbesondere mit den preisgekrönten OLED-TVs und QNED Mini-LED-Fernsehern mit Quantum Dot NanoCell-Technologie sowie den in Zusammenarbeit mit Meridian Audio entwickelten Sound-Lösungen. Weitere Nachrichten über LG finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

