LGs neue Premium-Soundbar bietet klangliche Leistung auf höchstem Level für den at-home-Lebensstil

Medienmitteilung

NEUE PREMIUM-SOUNDBAR VON LG BIETET KLANGLICHE LEISTUNG AUF HÖCHSTEM LEVEL FÜR DEN AT-HOME-LEBENSSTIL

LG katapultiert das Audiovergnügen in neue Sphären und reduziert zugleich die Umweltbelastung während des gesamten Produktlebenszyklus

Seoul/Zürich, 17. Dezember 2021 — Auf der CES 2022 wird LG Electronics (LG) ein neues Line-up von Audioprodukten mit verschiedenen Modellen vorstellen. Alle neuen Geräte paaren erstklassige Leistung mit einzigartigem und stilvollem Design sowie aufregenden Klangerlebnisse und bieten gleichzeitig einen präzisen, einnehmenden Klang für Heimkino, Musik und Spiele.

Angeführt wird die beeindruckende Audio-Produktpalette von LG von der Premium-LG-Soundbar (Modell S95QR), die mit einer Leistung von 810 Watt und 9.1.5 Kanal Surround-Sound als ganzheitliche High-End Audiolösung auftrumpft. Mit fünf nach oben abstrahlenden Kanälen, darunter der weltweit erste nach oben abstrahlende Center-Lautsprecher verbessert sie die Klarheit und vergrössert die Klangbühne für den ultimativen Realismus. Unterstützt wird dies durch drei Kanäle in der Soundbar und zwei in den separaten rückwärtigen Lautsprechern. Der zentrierte nach oben abstrahlende Lautsprecher der LG Soundbar ist die perfekte Wahl für Filmliebhaber, die ihr Heimkinoerlebnis aufwerten möchten. Er liefert klarere Dialoge und macht Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalte noch realistischer. Und mit IMAX Enhanced können Nutzer beim Betrachten kompatibler Inhalte atemberaubenden dreidimensionalen Klang geniessen.

Das LG Modell S95QR verfügt über mehrere signifikante Verbesserungen, vor allem eine Leistungssteigerung der neuen Treiber, Lautsprecherkammern und des Subwoofers. Die grösseren Tieftöner liefern eine hochwertigere Audioqualität mit tiefen, resonanten Bässen, die an das beeindruckende Soundsystem eines Kinos erinnern. Für das Jahr 2022 hat LG die kabellosen hinteren Lautsprecher seiner Premium-Soundbar von vier auf sechs Kanäle aufgerüstet, mit vier Front-/Seitentreibern, welche die beiden nach oben abstrahlenden Treiber ergänzen. Im Vergleich zu anderen Lautsprechern in diesem Bereich sind die hinteren Lautsprecher der LG Soundbar so konzipiert, dass sie den Klang gleichmässig über einen weiten Bereich von 135 Grad verteilen, was den Kunden mehr Flexibilität bei der Platzierung der Lautsprecher und beim Abstrahlwinkel bietet – besonders in kleineren Räumen ein grosser Vorteil.

Die Soundbar verfügt über einen empfindlicheren Empfänger, der einen grösseren Abstand zwischen der Soundbar und dem dazugehörigen Subwoofer und den hinteren Lautsprechern ermöglicht, ohne dass die Klangqualität darunter leidet. Dank einer stabileren kabellosen Verbindung vermeidet die LG S95QR Aussetzer oder Verzögerungen bei der Audioausgabe und ermöglicht so ein unterbruchfreies Fernsehen und Hören. Dank der Horizon-Technologie von Meridian Audio im Musikmodus kann die Soundbar Zweikanal-Audio auf 7.1-Kanäle hochmischen und so einen realistischeren akustischen Surround-Sound erzeugen.

Als hervorragende Lösung für Gamer und Musikliebhaber verfügt die LG Soundbar über eine variable Bildwiederholrate (VRR) und einen Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), was dieses Produkt zu einem Muss für Konsolenspieler macht, die eine perfekte Synchronisierung von Bildschirm und Ton wünschen.1 Und mit der Unterstützung von hochwertigen Musik-Streaming-Diensten macht die LG Soundbar das Hören der persönlichen Wiedergabelisten und Lieblingskünstler noch angenehmer.

Darüber hinaus bietet die LG S95QR ein intuitives Benutzererlebnis bei der Zusammenarbeit mit dem Google Assistant, Amazon Alexa und anderen KI-Assistenten. Über smarte Geräte können Besitzer mühelos Musikstreaming steuern, die Lautstärke anpassen, Klangmodi ändern und Musikstreaming steuern – und das alles lediglich mit Voice-Commands. Und mit dem LG WOWCAST Wi-Fi-Audio-Dongle geniessen Musikliebhaber verlustfreien Mehrkanalton, ohne ein unschönes Kabel zum Fernseher verlegen zu müssen.2

Wenn die LG Soundbar an einen kompatiblen LG Fernseher angeschlossen ist, nutzt sie die fortschrittliche AI Sound Pro Funktion des Fernsehers, um alle Inhalte noch klarer und lebensechter klingen zu lassen. Dank der Cross-Kompatibilität können LG TV-Besitzer mit einer einzigen Fernbedienung sowohl das Fernsehgerät als auch die Soundbar steuern. Und mit der verbesserten AI Room Calibration kann das Soundbar-Modell S95QR seine Klangausgabe an jeden beliebigen Raum ideal anpassen. Es analysiert die Abmessungen des Raums, um einen präziseren Ton mit niedrigen Frequenzen zu liefern, der für maximale Genauigkeit kalibriert ist.

Auch im Jahr 2022 wurde bei der Entwicklung der LG Soundbar-Produktreihe wieder auf die Umwelt geachtet und der CO 2 -Footprint während des gesamten Produktlebenszyklus verringert. Die neuen Soundbar-Modelle werden nicht nur in einer 100-prozentigen Papierverpackung ausgeliefert und verwenden recyceltes Plastikharz für das äussere Gehäuse, sondern nutzen auch ein neues Verbundfasermaterial, das leichter ist, um die Kohlenstoffemissionen während des Versands und Transports zu reduzieren. Und dank ihres relativ geringen Stromverbrauchs sparen die LG Soundbar-Produkte auch bei der Nutzung selber Energie.

Ab dem 4. Januar 2022 können Besucher des virtuellen CES-Standes von LG unter www.LG.com/CES2022 die neuesten Audio-Innovationen für den heutigen Lebensstil erleben. Die interaktive digitale Ausstellung zeigt das komplette LG Soundbar-Sortiment 2022, die XBOOM 360, den UltraGear Gaming Speaker und die TONE Free-Produktreihe mit kabellosen Ohrhörern, darunter der mit dem CES 2022 Innovation Award ausgezeichnete FP9 mit UVnano-Gehäuse, Plug & Wireless, 3D Sound Stage und dem einzigartigen Whispering Mode. Fans und Follower können sich auch über die neuesten Ankündigungen von LG via Hashtag #LGCES2022 in den sozialen Medien auf dem Laufenden halten.

1 4K 120Hz HDR Passthrough für Spiele wird nicht unterstützt.

2 LG WOWCAST ist separat erhältlich.

