DEPOT: Glanzvolle Lieblingsstücke auch am Sonntag, 19.12., shoppen

Glamour, Glanz und Genuss: DEPOT wünscht schöne Feiertage!

(Wiener Neudorf, 16. Dezember 2021) Der Countdown läuft - Weihnachten und Silvester stehen unmittelbar vor der Tür. Jetzt gilt es noch rasch die schönsten Stück für die Feiertage zu besorgen und dabei auch schon an den Jahreswechsel zu denken. DEPOT hat dafür auch am Sonntag, den 19. Dezember, geöffnet und bietet für jeden Anlass eine große Vielfalt an Glanzstücken.

Nach dem Einkauf oder zu den Feiertagen lässt sich mit „Fondue für 6“ eine illustre Runde zu unkompliziertem Genuss einladen. Zudem bietet der führende Deko- und Einrichtungsspezialist mit seinem erlesenen Weihnachts- und Silvester-Sortiment noch viele weitere prachtvolle Gründe, die das Feiern im engsten Kreis zur runden Sache machen. Damit die Feiertage zum unvergesslichen Highlight werden. Zusammen. Zuhause. Schön.

Festliche Tafel als Herzstück

Dabei rückt einer in den Mittelpunkt des Partygeschehens: der Tisch. Mittendrauf und drumherum sorgen insbesondere Metallic-Töne für Eleganz und Esprit. Aus Edelstahl gefertigt, wird der Weinkühler aus Gold zum coolen Ort für köstliche Getränke. Soll‘s noch etwas prickelnder sein? Dann darf der Sektkühler Optik nicht fehlen. Stylisch kommen die Eiswürfel aus dem Gefrierfach, und zwar als Diamond.

Drinks mit Kick und Schiefer-Style

Wasser, Wein oder Sekt? Das Gläser-Set Noble passt immer perfekt. Und wer seinem Drink einen frischen Kick geben möchte, sollte das Geschenkset Pimp Your Drink ausprobieren. Serviert wird stilvoll mit Servierwagen Livia und dem Servierbrett Marble. Zum festlichen Dinner bietet sich das formschöne 16-teilige Besteck-Set Eat in Silber an. Kein edles Besteck ohne perfekt passendes Geschirr: Absolut angesagt ist das neue Set im Schiefer-Style. Mit den Servietten Glamorous bekommt der edle Look noch das gewisse Etwas.

Feine Girlanden und Lichtakzente

Zum letzten Fest des Jahres darf bei der exklusiven Silvester-Deko die die weiß-goldene Party-Girlande nicht fehlen. Ein elegantes Accessoire im Champagner-Ton ist die kunstvolle Stielblume Featherleaf. Das brandneue Lichtobjekt Ring und die goldene Lichterkette sorgen ebenfalls für stimmungsvolle Atmosphäre. Silvester kann kommen. Zehn, neun, acht … die Korken knallen und aus der Konfettikanone ergießt sich ein wunderbarer Glitzerregen. Und über allem steht ein Motto: Auf ein gesundes neues Jahr!

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Sonntag, 19.12., österreichweit geöffnet!

