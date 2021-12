LG Electronics stattet Traditions-Eishockeyverein HC Ambrì-Piotta mit Spitzentechnik aus

PARTNERSCHAFT AUF EIS: LG ELECTRONICS STATTET TRADITIONS-EISHOCKEYVEREIN HC AMBRÌ-PIOTTA MIT SPITZENTECHNIK AUS

Eschborn/Zürich, 16. Dezember 2021 – LG Electronics hat die neue Spielstätte des Schweizer Eishockeyvereins HC Ambrì-Piotta (HCAP) mit Spitzentechnik ausgestattet: Über dem Eis der Gottardo-Arena in der Gemeinde Quinto (Kanton Tessin) hängt ein moderner und hochauflösender LED-Würfel mit 108 Quadratmetern Fläche, ein ein Meter hohes LED-Ribbon-Board mit 220 Quadratmetern Gesamtfläche umläuft das Spielfeld oberhalb der Ränge. 95 Monitore in Hospitality-Zonen und Meeting-Räumen komplettieren das neue Hightech-Setup. LG ist in vielen Sportstadien weltweit vertreten, im deutschsprachigen Raum gehört der Frankfurter Deutsche Bank Park – Heimstätte von Eintracht Frankfurt – zu den bekanntesten LG-Stadienprojekten. Die HCAP-Arena ist das erste von LG ausgestattete Eishockeystadion in Europa.

Traditionsverein in neuer Spielstätte

Der HCAP ist ein Traditionsverein: 1937 gegründet, spielt er seit 1985 ununterbrochen in der höchsten Schweizer Liga. 1999 brachte er es zur Vizemeisterschaft, die Schweizer Meisterschaft konnte er nie erringen. Seit dieser Saison spielt der Verein in der neuen, vom weltberühmten Architekten Mario Botta entworfene Mehrzweck-Arena auf dem Flugplatz von Ambrì – wenige hundert Meter entfernt von der 1953 eröffneten, lawinenbedrohten Heimstätte Pista la Valascia.

«Die Geschichte des HCAP ist einzigartig», sagt Ingo Krause, Director Marketing & Sales Information Display D/CH LG Electronics – «genau wie die Atmosphäre, die die Ambrì-Fans mit ins neue Stadion gebracht haben. Wir freuen uns besonders über die neue Partnerschaft mit einem echten Kult-Verein!»

«Wir sind absolut beeindruckt von der Qualität des LED-Cubes und äusserst glücklich damit», so HCAP-Geschäftsleiter Nicola Mona. «Von Fans und Sponsoren werden wir immer wieder für dessen Auflösung und Bildqualität gelobt. Ich denke, wir haben im Moment den besten Würfel der ganzen National League. Uns ist sehr wichtig, dass wir einen starken Partner wie LG zur Seite haben und alle Produkte aus der gleichen Hand bekommen. Wir standardisieren auf einem hohen Niveau die Qualität über das ganze Stadion und können uns mit dem Systemintegrator Lémanvisio nun auf eine einzige Anlaufstelle für Support und Ersatzteile konzentrieren.»

Videowürfel, LED-Bande und Monitore

Technisch beeindruckend ist der Videowürfel über der Eisfläche: Zusammengesetzt aus IP65-zertifizierten Cabinets der Outdoor Versatile Series GSCA046 bietet er eine Gesamtfläche von 108 Quadratmetern. Der Pixel Pitch von nur 4,63 mm und der hohe Kontrast von 11.000:1 sorgen für ein exzellentes, detailreiches Bild. Die Eckmodule sind auf Gehrung geschnitten, dadurch läuft das Bild fast nahtlos über die Kanten. Oberhalb der Ränge umläuft ein LED-Band aus 220 quadratischen, je ein Quadratmeter grossen Cabinets der Ultra Light Series GSCD100 mit einem Pixel Pitch von 10,41 mm das Spielfeld. Die Verbindung aller LED-Controller über ein Genlock-Signal stellt eine sehr geringe Latenz von weniger als einer Millisekunde für eine perfekt synchronisierte Anzeige sicher. In den Logen und Restaurants, in Bars, an Food-Ständen sowie in Meeting-Räumen hängen 95 IPS-Bildschirme der Serie UH5F mit Bilddiagonalen zwischen 49 und 86 Zoll.

Mehr Infos zum HCAP unter hcap.ch.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit über 140 Niederlassungen auf der ganzen Welt und über 70.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von mehr als 56 Milliarden US-Dollar. LG besteht aus fünf Business Units – Home Appliances & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions und Business Solutions – und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken, einschliesslich LG SIGNATURE Premium-Produkten und LG ThinQ®-Produkten mit künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter LGnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Über LG Electronics Information Display

LG Electronics Information Display (ID) produziert seit 2009 digitale Signage-Lösungen, die Massstäbe setzen. Durch Innovationen wie die ‚Even Bezel‘ Videowand mit hauchdünnem Rahmen (0,44 mm) lenkt LG ID alle Blicke auf wichtige Informationen und Botschaften. Die konstant brillante und Blickwinkel-stabile Darstellung der wegweisenden IPS-Displays erweckt Bilder und Videos beeindruckend realistisch zum Leben. Die konstante Helligkeitsleistung der Displays sorgt dabei für beste Sichtbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht. Die flexiblen Signage-Lösungen lassen sich perfekt auf individuelle Bedürfnisse anpassen – von grossflächigen Displays bis zum massgeschneiderten UHD-Hotel-TV-System für mehr Luxus in der Hotellerie. Mit Meilensteinen wie der transparenten LED-Farbfolie treibt LG Electronics Information Display als Innovator die technische Entwicklung voran und bietet seinen Kunden besten Service sowie beständig völlig neue kreative Möglichkeiten.

