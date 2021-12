Das bessere Leben, das Sie verdienen

Medienmitteilung

DAS BESSERE LEBEN, DAS SIE VERDIENEN

LG präsentiert auf der CES 2022 seine Vision für ein einfacheres und bequemeres Leben

Seoul/Zürich, 15. Dezember 2021 — LG Electronics (LG) hat heute ein lebhaftes Video mit John Legend, dem preisgekrönten Künstler und neuen Markenbotschafter von LG SIGNATURE, veröffentlicht, um damit den Ton zur Teilnahme von LG an der CES 2022 zu setzen. Unter dem Motto The Better Life You Deserve (Das bessere Leben, das Sie verdienen) lädt das etwa 30-sekündige Teaser-Video zur LG World Premiere am 4. Januar um 17:00 Uhr MEZ (08:00 Uhr PST) ein, dem offiziellen Ankündigungs-Event von LG auf der CES.

Legend singt zu seinem speziell für die Feiertage komponierten Song You Deserve It All und lädt alle ein, LG auf der CES zu besuchen, um die Innovationen zu erleben, die es ihnen ermöglichen, das bessere Leben zu führen, das sie verdienen. Bei der ersten LG World Premiere werden LG Fans und Follower die Vision des Unternehmens kennenlernen, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln will, um den neuesten Herausforderungen unseres modernen Lebens zu begegnen. Die LG Word Premiere ist auf der CES-Website von LG unter www.lg.com/ces2022 sowie dem globalen YouTube-Kanal des Unternehmens auf www.youtube.com/c/globalLG/featured für alle Fans und Follower zugänglich.

Im Einklang mit dem neuen Format der CES 2022 kombiniert LG physische und digitale Elemente, um ein zeitgemässeres Erlebnis zu schaffen, das mehr Menschen weltweit in seinen Bann zieht. Durch den Einsatz fortschrittlicher Virtual- und Augmented-Reality-Technologien wird LG die Besucher in Las Vegas mit Besuchern auf der ganzen Welt nahtlos miteinander verbinden, um ihnen die herausragenden Eigenschaften seiner neuesten Innovationen und die aussergewöhnliche Vision zu präsentieren, die all diese Produkte miteinander vereint.

«Die Verbraucher von heute verdienen es, ein einfacheres und erfüllteres Leben zu führen, und das ist es, was LG jeden Tag zu Innovationen antreibt», erklärt Lee Jeong-seok, Leiter des Global Marketing Center von LG Electronics. «Wir freuen uns darauf, auf der CES zu zeigen, wie LG dies möglich macht und wie das Leben trotz der Herausforderungen, mit denen wir alle täglich konfrontiert sind, besser gestaltet werden kann.»

Schauen Sie am 4. Januar um 17:00 MEZ (08:00 PST) unter www.LG.com/CES2022 selber vorbei und erleben Sie, was LG an der LG World Premiere neues zeigt.

# # #

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator in den Bereichen Technologie und Konsumgüter mit einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt und einer vielfältigen Belegschaft von 75‘000 Mitarbeitern. LG besteht aus fünf Unternehmen – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions und Business Solutions. Mit einem weltweiten Umsatz von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 ist LG ein führender Hersteller einer breiten Produktpalette – von Fernsehern, Waschmaschinen, Kühlschränken und Klimaanlagen über mobile Geräte bis hin zu Digital Signage, Servicerobotern und Fahrzeugkomponenten. LG ist auch für seine Premium-Marken LG SIGNATURE und LG ThinQ bekannt, die mit den LG-eigenen Technologien zur künstlichen Intelligenz ausgestattet sind. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.lgnewsroom.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

Facebook-Fanpage LG Electronics in der Schweiz

https://www.facebook.com/LGSchweiz

Instagram LG Electronics in der Schweiz

https://www.instagram.com/lg_switzerland

Pressekontakt:

Rolf Corrodi Hyunjoong Moon & Arta Bibaj

luna digital gmbh LG Electronics Deutschland GmbH

rolf.corrodi@luna.agency Zweigniederlassung LG Electronics Schweiz

+41 79 176 24 37 hyunjoong.moon@lge.com

arta.bibaj@lge.com

+41 76 561 78 26

+41 44 488 65 55