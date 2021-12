Thomas Brezina und Kinderfreunde: Überraschung für kleine Patient*innen in der Klinik Ottakring

Bereits seit 26 Jahren besucht Thomas Brezina kurz vor Weihnachten gemeinsam mit den Kinderfreunden Wien die kleinsten Patient*innen der Klinik Ottakring und sorgt mit Buchgeschenken und persönlichen Gesprächen für strahlende Kinderaugen.



Aufgrund der Covid 19-Pandemie konnte der vorweihnachtliche Besuch auch 2021 leider nicht in dieser Form stattfinden. Stattdessen wurden die Bücher an Margarethe Maurer, die Bereichsleiterin Pflege der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Ottakring, übergeben. Die Bücher werden auf den Stationen durch die Pfleger*innen und Ärzt*innen an die Kinder verteilt. Außerdem erwartet die Kinder neben spannendem Lesestoff – inklusive

Original-Autogrammkarte – eine persönliche Video-Grußbotschaft von Thomas Brezina.



