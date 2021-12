Einmalige Erlebnisse dank LG's Lifestyle-TVs und ihren einzigartigen Optionen

Medienmitteilung

EINMALIGE ERLEBNISSE DANK LG'S LIFESTYLE-TVS UND IHREN EINZIGARTIGEN OPTIONEN

Ideale Begleiter für den modernen, haushaltsorientierten Lebensstil bieten individuelle Designs und Features für eine neue Art des Fernsehens

Seoul/Zürich, 14. Dezember 2021 — Auf der CES 2022 wird LG Electronics (LG) sein neues Lifestyle-TV-Sortiment vorstellen, das für die moderne Wohnkultur von heute konzipiert und entwickelt wurde. Mit maximaler Vielseitigkeit, stilvoller räumlicher Integration und bequemeren Möglichkeiten, um Dinge zu erledigen, sind die Geräte universell einsetzbar. So können die Lifestyle-Fernseher von LG dabei helfen, ein Zuhause in ein Büro, ein Fitnessstudio, eine Galerie, eine Werkstatt oder ein Unterhaltungszentrum zu verwandeln, gleichzeitig das Ambiente aufzuwerten und das tägliche Leben angenehmer zu gestalten.

Das Highlight dieser bahnbrechenden Produktreihe sind LG Objet TV (Modell 65Art90) und LG StanbyME (Modell 27Art10), zwei Innovationen, die konventionelles Display-Design neu interpretieren und moderne Werte und zeitgemässe User Experience bieten. Mit ihren beispiellosen Formfaktoren und ihrer Funktionalität sind diese charakteristischen Produkte die ideale Lösung für das multifunktionale Zuhause von heute, in welchem Arbeiten, Lernen, Entertainment und Entspannung zum Alltag gehören.

Wie eine Leinwand fügt sich der LG Objet TV mit seinem minimalistischen Stil und der dezenten Verwendung neutraler Farben nahtlos in jeden Raum ein und bringt Raffinesse und visuelle Harmonie in jeden Innenbereich. LG Objet TV passt sich mit einem einfachen Knopfdruck auf der mitgelieferten LG-Fernbedienung an die unterschiedlichen Bedürfnisse des Nutzers an, indem er eine Stoffabdeckung nach Belieben anhebt oder senkt. Senken Sie die Abdeckung ganz ab, um den gesamten Bildschirm für ein maximales Seherlebnis freizugeben, oder decken Sie das Display teilweise ab, um nur eine Auswahl an Lifestyle-Funktionen zu sehen.

Im Full-View-Modus bieten das 65-Zoll-OLED-evo-Panel und der fortschrittliche Prozessor des LG Objet TV ein atemberaubendes Seherlebnis, das Inhalte aller Genres mit präziser Farbdarstellung und aussergewöhnlichem Kontrast zum Leben erweckt. Neben der überragenden Bildqualität bietet der Premium-Fernseher ein Soundsystem mit 80-Watt und 4.2-Kanal, das einen kinoähnlichen Klang erzeugt und den Zuschauer voll und ganz in das Geschehen eintauchen lässt. In der Zeilenansicht hilft der Fernseher mit Datum und Uhr dabei, den Überblick über die Woche zu behalten, während er sich in der Musikeinstellung in einen praktischen Audioplayer verwandelt. Und in der Galerieansicht zeigt er eine Sammlung exklusiver Weltraum- und Naturthemen.1

Der austauschbare Stoffbezug, mit dem sich der LG Objet TV von allen anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Fernsehern unterscheidet, ist ein Produkt des dänischen Textilinnovators Kvadrat. Die drei verfügbaren Farben – Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood, Kvadrat Green – wurden so ausgewählt, dass sie sich in ein möglichst grosses Spektrum an Farben einfügen und harmonisch mit den meisten Inneneinrichtungen kombinieren lassen.

Die Installation ist so elegant und einfach wie das Design des Objet TV selbst. Der schlanke und dennoch robuste Fernseher ist so konzipiert, dass er in einem sanften Winkel von bis zu 5 Grad an die Wand gestellt werden kann, wie heutzutage oft auch Kunst in einer modernen Galerie ausgestellt wird. Das Kabelrahmensystem des Fernsehers macht es einfach, externe Geräte wie eine Kabel-Set-Top-Box oder eine Spielkonsole anzuschliessen – die klaren Linien und das moderne Design bleiben erhalten. Der Fernseher kann sogar bündig in die Wand eingebaut werden, um sich optimal in den Wohnraum zu integrieren.2

Die andere Innovation in LGs neuer Lifestyle-TV-Reihe, LG StanbyME, ist der ideale Begleiter für die heutigen Fernsehgewohnheiten. Das einzigartige Unterhaltungscenter ist ein kabelloser TV-Bildschirm mit einem eingebauten Akku, der an einem beweglichen Ständer mit versteckten Rädern befestigt ist und drei Stunden Fernsehzeit ermöglicht, bevor er wieder aufgeladen werden muss. LG StanbyME kann leicht von einem Raum zum anderen bewegt werden und bietet so die ultimative Freiheit beim Fernsehen. Das 27-Zoll-Display hat die ideale Grösse nicht nur für Filme, Fernsehsendungen und Video-Streaming-Inhalte, sondern auch für Videokonferenzen mit der Familie und Kollegen sowie für Online-Vorlesungen.

LG StanbyME bietet mit seinem ergonomischen Design unvergleichlichen Komfort und Sehfreude. Der Bildschirm kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat geschwenkt, gekippt und gedreht werden. Die Höhe des Bildschirms ist so verstellbar, dass der Benutzer die Position je nach Nutzungsart anpassen kann – optimaler Komfort beim Liegen im Bett, beim Kochen in der Küche oder beim Faulenzen auf dem Wohnzimmersofa. Das Streaming von Inhalten auf LG StanbyME ist dank Mobile Screen Mirroring ein Kinderspiel. Es funktioniert nahtlos mit den neuesten Android- und iOS-Smartphones und NFC. Die abnehmbare Halterung ermöglicht es ausserdem, statt des Screens ein Telefon auf dem LG StanbyME zu platzieren. So resultiert eine schnelle und sichere Lösung für Videoanrufe, Online-Kurse und das Streaming von Inhalten. Zudem können User auch ihre Laptops oder PCs über eine kabelgebundene (USB, HDMI) oder drahtlose Verbindung mit dem StanbyME verbinden.

Intuitive Steuerungsoptionen wie Fernbedienung, Touch- und Gestenerkennung sorgen für noch mehr Benutzerfreundlichkeit von LG StanbyME. Die speziell für dieses Produkt entwickelte User Interface unterscheidet sich von jeder anderen TV-Benutzeroberfläche und ist auf das persönliche Seherlebnis des Zuschauers zugeschnitten. Wie sein Lifestyle-Fernseher hat auch der LG StanbyME ein dezentes, modernes Design, das zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen passt. Die mit einem strukturierten Stoff verkleidete Rückseite in der exklusiven Farbe Pure Beige verleiht jedem Raum eine warme und natürliche Ausstrahlung. Und wenn er nicht als Fernseher verwendet wird, kann der LG StanbyME stattdessen durch die Wiedergabe schöner Kunstwerke, Fotos oder einem Kalender zum guten Ambiente beitragen.

Der LG Objet TV wird voraussichtlich ab Juni 2022 in der Schweiz erhältlich sein. Ob und wann der LG StanbyME in die Schweiz kommen wird, ist noch nicht bekannt.

Seien Sie unter den Ersten, die diese Lifestyle-Fernseher von LG auf der CES 2022 virtuell näher zu Gesicht bekommen, und zwar am 4. Januar um 17:00 MEZ (08:00 PST) unter www.LG.com/CES2022.

1 Wenn Sie im Line View Modus «Gallery» wählen, wird automatisch der Vollansicht-Modus aufgerufen.

2 Für die Unterputz-Installation ist separates Zubehör erforderlich. Entfernen Sie die im Lieferumfang des LG Objet TV enthaltene Halterung vor der Verwendung.

