DEPOT: WIEDER GEÖFFNET – WEIHNACHTEN KANN KOMMEN!

(Wiener Neudorf, 13. Dezember 2021) Die DEPOT Filialen in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg haben ab sofort wieder wie gewohnt geöffnet. Alles ist auf Hochglanz poliert, überall glänzen die schönsten Festtags-Dekorationen, prachtvoller Baumschmuck und erlesene Präsente warten auf Ihr neues Zuhause – jedes Stück hat eine zauberhafte Botschaft: Mach Dir Weihnachten zum Geschenk!

Ob für Jung oder Junggeblieben, Familie, Freunde, KollegInnen oder sich selbst – bei DEPOT gibt es die schönsten Aufmerksamkeiten, Mitbringsel, Geschenkesets und Lifestyle-Accessoires an einem Ort. Und was fehlt zum großen Geschenkeglück? Natürlich - vor dem Auspacken ist Einpacken angesagt. Auch hier bietet DEPOT eine riesige Auswahl und hat für jeden Anlass passende und wunderschöne Produkte parat: Elegantes Papier, smarte Boxen, feine Stoffsäcken, dazu jede Menge Sticker und Stempel mit frohen Wünschen, festliche Anhänger und Bänder in allen Farben – bei DEPOT findet man alles, was das Herz begehrt... und mehr!



Weihnachten kann also kommen. Zusammen. Schön.

Bilder-Download unter:

https://wetransfer.com/downloads/34ca6b964a9bfe276179480951c13b9120211213105158/1f1d43291bf45271075d13ea5a1da14e20211213105220/f0bcc3



(*Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von ipuro und DEPOT sowie unter Nennung des Fotocredits ©DEPOT honorarfrei zu verwenden.)

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

