Neue Standortleitungen bei clavis Kommunikationsberatung (clavis-Presseinfo, 10.12.2021)

Neue Standortleitungen bei clavis Kommunikationsberatung

clavis-Partnerin Eva Michlits übernimmt die Verantwortung für den Standort Wien, clavis-Partner Dietmar Eder die Leitung des Innsbrucker Büros. Neben den operativen Aufgaben werden sich beide auch aktiv in die wirtschaftliche und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen.

Wien/Innsbruck, 10.12.2021. Das Kommunikationsberatungsunternehmen clavis mit Standorten in Wien, Innsbruck, Bregenz und Bozen stellt die Weichen für den weiteren Wachstumskurs. Seit November leitet Eva Michlits den Standort Wien, zusätzlich wurde ihr die Prokura erteilt. Sie ist nun neben den drei clavis-Geschäftsführern Dieter Bitschnau, Harald Schiffl und Ulrich Müller berechtigt, das Unternehmen bei Rechtsgeschäften zu vertreten.

„Ich übernehme gerne Verantwortung und deswegen freue ich mich sehr auf die neue Funktion bei clavis. Es ist schön, wenn Engagement und Loyalität geschätzt werden“, kommentiert Eva Michlits ihre neuen Aufgaben.

Da sich clavis-Geschäftsführer Ulrich Müller vermehrt den Agenden rund um den neuen Standort in Bozen und damit um die Markterweiterung in Südtirol widmet, wird das Innsbrucker Büro von clavis Kommunikationsberatung zukünftig von Dietmar Eder geleitet. „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit unserem hochmotivierten Expert:innen-Team. Wie von clavis gewohnt, werden wir Unternehmen und Organisationen auch künftig bei allen ihren kommunikativen Herausforderungen flexibel, engagiert und punktgenau begleiten – vom Investitionsvorhaben bis zur Krise“, so Eder.

Senior Beraterin, Expertin für Unternehmenskommunikation und Lektorin

Vor knapp vier Jahren konnte Eva Michlits für clavis gewonnen werden, ihr Fokus liegt unter anderem auf der Erweiterung des digitalen Markenkorridors des Unternehmens. Michlits startete als freie Journalistin und sammelte erste Erfahrungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit an der Fachhochschule des BFI Wien. Anschließend war die gebürtige Burgenländerin viele Jahre Pressesprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation bei viadonau. In ihrer Funktion verantwortete sie die interne und externe Kommunikation sowie die Public-Affairs-Agenden.

Eva Michlits ist innerhalb der clavis Kommunikationsberatung u.a. auf strategische Kommunikation bei komplexen Themenstellungen und Beteiligungsprozessen im Bereich Stadtentwicklung und Infrastrukturprojekte spezialisiert. Sie ist ausgebildete Trainerin, zertifizierte Digital Marketing Managerin und Lektorin an der FH St. Pölten, FH Burgenland, der Werbeakademie sowie MedUni und Universität Wien.

Seit 18 Jahren für clavis im Einsatz

Dietmar Eder ist Experte für Unternehmens- und Projektkommunikation und seit 2003 im Unternehmen tätig. 2017 wurde er Partner von clavis. Eder betreut internationale und nationale Kund:innen wie etwa Lindner Traktoren, die Transalpine Ölleitung TAL oder die Plansee Group.

clavis-Geschäftsführer Harald Schiffl: „Die aktuellen Veränderungen bei clavis sind eine weitere Etappe auf unserem Wachstumskurs. Ich freue mich sehr über das Commitment von Eva Michlits und Dietmar Eder, beide sind perfekt geeignet.“

Über clavis Kommunikationsberatung

clavis ist ein Kommunikationsberatungsunternehmen mit Standorten in Wien, Innsbruck, Bregenz und Bozen. Das Beratungsunternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter:innen und betreut nationale und internationale Kund:innen aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor sowie Verbände und Organisationen in allen Bereichen der strategischen Kommunikation. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen rund 1,4 Mio. Euro Honorarumsatz.

