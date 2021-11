Rechtsanwalt Wolfgang Guggenberger kehrt zu PHH Rechtsanwälte zurück

Rechtsanwalt Wolfgang Guggenberger (35) kehrt zu PHH Rechtsanwälte zurück Verstärkung im wachsenden Corporate und M&A Team

Mit Rechtsanwalt Wolfgang Guggenberger (35) kehrt ein ehemaliger Konzipient zur Wiener Wirtschaftskanzlei PHH Rechtsanwälte zurück und stärkt das Corporate Team infolge stark wachsender Nachfrage bei M&A Transaktionen. Guggenberger bringt internationale Erfahrung, die er im Rahmen seiner Tätigkeit bei einer österreichischen Großkanzlei als auch bei einem Masterstudium im Ausland sammeln konnte, mit.



Wolfgang Guggenberger hat bereits während seines Studiums der Rechtswissenschaften sowie als Rechtsanwaltsanwärter bei PHH Rechtsanwälte gearbeitet. 2017 folgte dann der Sprung nach London, wo er an der Queen Mary University das Masterstudium of Laws (LL.M.) abschloss und bei der qLegal Law Clinic Start-ups und Unternehmen im Bereich Unternehmens- und Gesellschaftsrecht beriet. Ende 2018 zog es ihn zurück nach Wien und zu einer international tätigen österreichischen Rechtsanwaltskanzlei, in der der nunmehr eingetragene Rechtsanwalt im Bereich Unternehmens- und Gesellschaftsrecht mit Fokus auf Private Equity, Venture Capital und strategischen Unternehmenstransaktionen beriet. Jetzt konnte PHH Rechtsanwälte den Spezialisten für Corporate und M&A für sich gewinnen.

„Wir bei PHH sind der Meinung, dass junge Juristen unterschiedliche Erfahrungen sammeln müssen, damit sie fachlich und menschlich wachsen und versuchen immer, unsere Studierenden auch für internationale Studien und Praktika zu ermutigen. Umso mehr freuen wir uns, dass Wolfgang Guggenberger wieder zu uns zurückgekehrt ist. Mit seiner internationalen Erfahrung und Expertise ist er eine wertvolle Verstärkung für unser wachsendes Team“, sagt Rainer Kaspar, Partner im Corporate Team bei PHH Rechtsanwälte.

Wolfgang Guggenberger freut sich über die Herausforderungen bei PHH Rechtsanwälte: „Bei PHH schätze ich den Teamgeist, das hohe Maß an Eigenverantwortung und die Flexibilität. Das und die Möglichkeit tolle Mandanten und spannende Projekte betreuen zu können, waren für mich die ausschlaggebenden Gründe zurückzukommen.“ Im Corporate Team rund um Rainer Kaspar wird er nationale und internationale Mandanten im Bereich Unternehmens- und Gesellschaftsrecht betreuen und Mandanten bei Unternehmenstransaktionen sowie unternehmensrechtlichen Themenstellungen im laufenden Geschäftsbetrieb beraten und begleiten.

