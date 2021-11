Exzellenz im Fokus: Das waren die WU Awards 2021

Die Wirtschaftsuniversität Wien ist eine der besten Wirtschaftsuniversitäten Europas. Das bestätigen nicht nur die drei Gütesiegel der renommierten Akkreditierungsagenturen EQUIS, AACSB und AMBA, regelmäßige Top-Platzierungen von WU Studienprogrammen in internationalen Rankings und zahlreiche Auszeichnungen. Die Angehörigen der WU stellen die Exzellenz in Forschung und Lehre täglich unter Beweis. Einmal im Jahr bedankt sich die WU mit den WU Awards für herausragende Leistungen ihrer Studierenden, Lehrenden und Forschenden. Die Ausgezeichneten – viele davon auch mehrmals – haben sich durch ihre wissenschaftliche Neugier, neue Zugänge in der Lehre und Wissensvermittlung sowie innovative Forschungsarbeiten verdient gemacht.



"Talenta": Der Preis für Abschlussarbeiten von WU Studierenden



Gemeinsam mit dem Jubiläumsfonds der Stadt Wien zeichnet die WU die jeweils drei besten Bachelor- und Masterarbeiten mit dem „Talenta“-Preis aus. Die vielversprechenden Abschlussarbeiten der (Nachwuchs-)Wissenschaftler*innen zeigen besonders hohe gesellschaftliche Relevanz. Sie beschäftigen sich mit einem breiten Themenspektrum, das von Open Data und Krisenresilienz bis zum europäischen Rechtssystem und einem Vorhersage-Model für die Ölpreisentwicklung reicht.



Ausgezeichnete Masterarbeiten:



• Christoph von Aufschnaiter (WU Masterprogramm Export- und Internationalisierungsmanagement): „CEO Compensation Leverage and its effect on Firm Performance and Investment Decisions”

• Maria Kattavenos (WU Masterprogramm Wirtschaftsrecht): „Die Forumswahl im Zuständigkeitsbereich der Europäischen Staatsanwaltschaft“

• Constantin Budin (WU Masterprogramm Strategy, Innovation, and Management Control): „Forecasting Oil Price Using Web-based Sentiment Analysis – a Test and Economic Analysis”

Ausgezeichnete Bachelorarbeiten:

• Dominik Loibner (WU Bachelorprogramm Wirtschaft- und Sozialwissenschaften): „Crisis-resilience of Community Housing in First Republic ‘Red Vienna’”

• Thomas Weber (WU Bachelorprogramm Wirtschaft- und Sozialwissenschaften): „Open Dataset Archive (ODArchive) – Scalable dataset crawling with efficient archiving and the investigation of changes between versions.”

• Nicole Grausam (WU Bachelorprogramm Wirtschaft- und Sozialwissenschaften): „Relative Performance Evaluation for CEOs: compensation practices in large oil & gas and chemical firms”

Ausgezeichnete Lehre: "Exzellente Lehre" & "Innovative Lehre"



Für den Preis „Exzellente Lehre“ nominieren Studierende der WU jene Vortragenden, die sie im vergangenen Studienjahr durch ihre Art und Weise der Wissensvermittlung besonders inspiriert und motiviert haben. Mit über 4.700 Nominierungen von mehr als 3.500 Studierenden gab es einen neuen Rekord. Dies zeigt einmal mehr die Wichtigkeit des Preises und die Bedeutung der ständigen Weiterentwicklung des WU Lehrangebotes für die Studierenden.

Die Preisträger*innen in der Kategorie „Exzellente Lehre“ 2021 sind:

• Anthony Copnall: Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation

• Tatiana Karpukhina: Marketing

• Clemens Kerschbaum: Wirtschaftsinformatik und Operations Management

• Robert Kert: Öffentliches Recht und Steuerrecht

• Stefan Mayr: Sozioökonomie

• Ilse Pachlinger: Management

• Alyssa Schneebaum: Volkswirtschaft

• Martin Spitzer: Privatrecht

• Katharina van Bakel-Auer: Finance, Accounting and Statistics

• Markus Wabnegg: Strategy and Innovation

Besonders kreative und neue Lehrdesigns werden mit dem Preis „Innovative Lehre“ ausgezeichnet. Der Schwerpunkt in diesem Jahr lag auf Lehrformaten des „Seamless learnings“ und wie Lernumgebungen gestaltet werden können.



Die Preisträger*innen in der Kategorie „Innovative Lehre“ 2021 sind:



• Tatiana Karpukhina: Marketing Research Methods

• Miya Komori-Glatz: English Business Communication

• Rudolf Dömötör & Christian Rammel: Sustainability Challenge

• Verena Madner & Stefan Mayr: International and European Law, Institutions and Governance

• Kathrin Schwaiger: The internationalization of … oh, there’s a white mouse – The use of resources in a behavioral economics context

• Alexander Mohr & Can Tihanyi: Models of Internationalisation

• Monika Koller & Eva Marckhgott: Special Topics – Marketing Insights im Dialog mit der Praxis



Exzellente Forschungsleistungen im Fokus



Die WU leistet als Forschungseinrichtung mit über 1.600 Wissenschaftler*innen einen wichtigen Beitrag zur Lösung aktueller wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen auf regionaler und globaler Ebene. Über 250 Forschungsarbeiten wurden durch ihre richtungsweisenden Methoden und Ergebnisse prämiert.

15 Publikationen, die in international renommierten Journalen (den sogenannten „Star Journals“) erschienen sind, hebt die WU besonders hervor. Darüber hinaus werden gemeinsam mit der Stadt Wien fünf weitere hervorragende wissenschaftliche Veröffentlichungen mit dem „Best Paper Award“ ausgezeichnet.

Die Preisträger*innen "Star Journals":



• Nadia Abou Nabout in International Journal of Research in Marketing: „The Risk of Programmatic Advertising: Effects of Website Quality on Advertising Effectiveness.”

• Harald Amberger in Accounting Review: „Repatriation Taxes, Internal Agency Conflicts, and Subsidiary-level Investment Efficiency.”

• Rosalia Bitterl & Martin Schreier in Journal of Marketing Research (JMR): „Making the world a better place: How crowdfunding increases consumer demand for social-good products.”

• Isabella Grabner in Accounting Review: „How Calibration Committees Can Mitigate Performance Evaluation Bias: An Analysis of Implicit Incentives.”

• Isabella Grabner in Accounting, Organizations and Society: „Tone from the top in risk management: A complementarity perspective on how control systems influence risk awareness.”

• Isabella Grabner in Accounting, Organizations and Society: „The effect of horizontal pay dispersion on the effectiveness of performance-based incentives.”

• Otto Janschek in Accounting, Organizations and Society: „Culture and management control interdependence: An analysis of control choices that complement the delegation of authority in Western cultural regions.”

• Gabriela Kovacova & Birgit Rudloff in Operations Research: „Time consistency of the mean-risk problem.”

• Mia Raynard in Academy of Management Journal: „From Grace to Violence: Stigmatizing the Medical Profession in China.”

• Thomas Reutterer & Nadine Schröder in International Journal of Research in Marketing: „Leveraging purchase regularity for predicting customer behavior the easy way.”

• Christian Schumacher in Strategic Management Journal: „Biased interpretation of performance feedback: The role of CEO overconfidence.”

• Gerhard Speckbacher & Markus Wabnegg in Accounting, Organizations and Society: „Incentivizing innovation: The role of knowledge exchange and distal search behavior.”

• Martin Schreier in Journal of Marketing Research (JMR): „Customization in Luxury Brands: Can Valentino Get Personal?”

• Rüdiger Weber in Journal of Financial Economics: „Implied Volatility Duration: A Measure for the Timing of Uncertainty Resolution.”

• Josef Zechner in Review of Financial Studies: „Debt maturity and the dynamics of Leverage.”



Die Preisträger*innen des "Best Paper Awards" 2021:



• Camilla Damian, Rüdiger Frey & Kevin Kurt: „How safe are European safe bonds? An analysis from the perspective of modern credit risk models.”

• Mia Raynard: „Reinventing the State-Owned Enterprise?”

• Armon Rezai: „The risk of policy tipping and stranded carbon assets.”

• Clive L. Spash: „A tale of three paradigms: Realising the revolutionary potential of ecological economics.”

• Christian Wagner & Josef Zechner: „Low-Risk Anomalies?”

Alle Preisträger*innen aller Kategorien sowie weitere Informationen zu den WU Awards finden Sie hier zum Download:

Broschüre WU Awards 2021