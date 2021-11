Altstadtverband Salzburg - Gutscheine gefragt wie noch nie

Hohe Nachfrage bei Altstadt Gutscheinen

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

Altstadt Gutscheine gefragt wie noch nie

Die bunte Altstadt-Währung ist auch heuer wieder ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Der Altstadtverband Salzburg freut sich über die hohe Nachfrage.

Ab 18. November 2021 steht die Salzburger Altstadt wieder ganz im Zeichen von Weihnachten. Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung wird insgesamt sieben Wochen lang in der Vorweihnachtszeit bis Dreikönig die Gassen, Straßen und Plätze links und rechts der Salzach illuminieren. Der Altstadtverband Salzburg eröffnet zeitgleich mit dem Salzburger Christkindlmarkt seine Altstadt Gutschein-Verkaufshütte am Alten Markt. Neu ist die Verkaufsstelle im Info-Center am Salzburger Flughafen. Bereits seit einigen Wochen verzeichnet der Altstadtverband eine stetig hohe Nachfrage nach der bunten Altstadt-Währung, die sich auch bei Firmen als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter:innen immer größerer Beliebtheit erfreut. Der Altstadt Gutschein-Verkauf unterstützt gerade in diesen herausfordernden Zeiten die lokalen Altstadt-Geschäfte, Hotellerie & Gastronomie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Kulturinstitutionen.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Rückfragen & Kontakt:

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse & PR

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg