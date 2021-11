Wirtschaft studieren, Zukunft gestalten: WU Bachelor's Day & WU Master's Day informieren …

Wirtschaft studieren, Zukunft gestalten: WU Bachelor's Day & WU Master's Day informieren online Am 23. und 24. November 2021 finden der WU Bachelor’s Day und der WU Master’s Day als virtuelle, ganztägige Live-Events statt. Die Wirtschaftsuniversität Wien präsentiert an diesen beiden Tagen ihre 3 Bachelor- und 16 Masterprogramme und lädt alle Studieninteressierten ein, sich umfassend über ein Studium an der WU sowie Karrierechancen und Jobmöglichkeiten zu informieren.

Ein abgeschlossenes WU Studium gilt als Karrieresprungbrett. Wer das richtige Studienprogramm für sich finden will, hat beim WU Bachelor’s Day und WU Master’s Day die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren. Die beiden Events geben Einblick in den Studienaufbau und zu Studieninhalten, stellen konkrete Jobprofile, Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder vor und ermöglichen in Live „Expert Talks“ in Kontakt mit Lehrenden zu treten. Sie beantworten dabei individuellen Fragen der Besucher*innen aus den Live-Chats. Eine virtuelle Tour über den einzigartigen Campus WU - in einer der lebenswertesten Städte der Welt, Wien - runden das Angebot ab.



23. November: WU Bachelor's Day Online



Am WU Bachelor’s Day am 23.11. können sich Interessierte von 9 Uhr bis 16 Uhr über die drei WU Bachelorstudien „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“, „Wirtschaftsrecht“ und das englischsprachige Programm „Business and Economics“ umfassend online informieren. Lehrende der Programme gewähren in den „Expert Talks“ Einblick in den Studienalltag und beantworten live Fragen der Studieninteressierten aus den Chats. Wer im Wintersemester 2022/23 ein Bachelorstudium beginnen möchte, kann sich ab Anfang März 2022 dafür bewerben.

Das Bachelorprogramm "Wirtschafts- und Sozialwissenschaften" startet um 11:05 Uhr, um 12:00 Uhr folgt das englischsprachige "Business and Economics"-Programm und den Abschluss macht "Wirtschaftsrecht" um 13:00 Uhr. Die Online-Sessions werden von allgemeinen Informationen zum Aufnahmeverfahren und Chats zu unterschiedlichsten Themen begleitet (ganztags im Zeitraum von 9 bis 16 Uhr, genauer Zeitplan auf wu.at/bachelorday).

WU Studierende zeigen ganztags in einer virtuellen Tour über den Campus WU die beeindruckende Architektur und ihre liebsten Lehr- und Lernplätze, teilen Insider-Tipps und praxistaugliche Hacks zum Studienleben an einer der größten Wirtschaftsuniversitäten Europas und der einzigen Wirtschaftsuniversität Österreichs.

24. November: WU Master's Day Online



Am WU Master’s Day stellen sich die 7 deutsch- sowie die 9 englischsprachigen Masterprogramme der Wirtschaftsuniversität Wien vor. Lehrende und weitere Vertreter*innen der WU stehen in Live Expert Talks sowie Chats für Fragen über Lehrinhalte, aber auch zu Bewerbung und Zulassung zum Studium zur Verfügung.

Am WU Master’s Day stellen sich die 7 deutsch- sowie die 9 englischsprachigen Masterprogramme der Wirtschaftsuniversität Wien im Rahmen digitaler Events vor. Lehrende der 16 Masterprogramme und weitere Vertreter*innen der WU stehen in Live Expert Talks für Fragen über Lehrinhalte, aber auch zu Bewerbung und Zulassung zum Studium zur Verfügung.

Den Beginn machen vormittags die deutschsprachigen Programme mit Online Q&A-Sessions und Programminformationen in Form von Kurzvideos:



• 9:00-9:40 Uhr: Steuern und Rechnungslegung

• 9:00-9:40 Uhr: Export- und Internationalisierungsmanagement

• 9:15-9:55 Uhr: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

• 9:15-9:55 Uhr: Sozioökonomie

• 9:45-10:25 Uhr: Wirtschaftsrecht

• 9:45-10:25 Uhr: Management

• 10:00-10:40 Uhr: Wirtschaftspädagogik



Ab 10 Uhr erhalten Interessierte Tipps & Tricks zu ihrer Bewerbung an der WU und können dazu im Chat alle Fragen stellen.

Ab 11 Uhr stellen Vertreter*innen von englischsprachigen Masterprogrammen Details der Programme im Rahmen von Live „Expert Talks“ vor. In der interaktiven Präsentation werden die*der Moderator*in vor allem auf die Fragen aus dem begleitenden Online-Chat eingehen und damit direkt Antworten auf die Fragen der Besucher*innen liefern.



• 11:05-11:45 Uhr: Economics

• 12:35-13:15 Uhr: Supply Chain Management

• 14:05-14:45 Uhr: Strategy, Innovation, and Management Control (SIMC)

• 14:50-15:30 Uhr: Business Communication (neues Programm ab Herbst 2022)

• 15:35-16:15 Uhr: Marketing

• 16:20-17:00 Uhr: Digital Economy

• 17:05-17:45 Uhr: International Management/CEMS



Zu den Programmen „Socio-Ecological Economics and Policy“ und „Quantitative Finance“ werden ebenfalls Informationsmaterial und Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Beim WU Master’s Day gibt es ebenfalls ganztags Online-Sessions und Chats zu unterschiedlichsten Themen sowie eine virtuelle Tour über den Campus WU (ganztags im Zeitraum von 9 bis 16 Uhr, genauer Zeitplan auf wu.at/masterday).

Bewerben leicht gemacht: Jetzt für einen WU Master entscheiden!

Den Abschluss bildet ab 17:50 Uhr ein Expert Talk zur Bewerbung mit Tipps & Informationen zu Registrierung für eines der englischsprachigen Masterprogramme. Die Bewerbungsfrist für den englischen Master International Management/CEMS endet bereits am 8. Jänner 2022, für alle anderen englischsprachigen Programme am 8. März 2022.

Für ein deutschsprachiges Masterprogramm können sich Studieninteressierte ab 29. März bis spätestens 31. Mai 2022 bewerben.



Ein WU Studium eröffnet Zukunftsperspektiven und Karrierechancen



Als eine der größten und modernsten Wirtschaftsuniversitäten Europas zeichnet sich die WU durch ein attraktives Studienangebot und eine breite Palette an Spezialisierungen und Forschungsrichtungen aus. An der WU begegnen sich über 21.000 Studierende aus rund 120 Ländern und vernetzen sich in einem Umfeld, das von Weltoffenheit und Diversität geprägt ist. Ganzheitliches Denken, Reflexionsfähigkeit, Methodenkompetenz und Fachwissen über Wirtschaft, Sozialwissenschaft und Recht sind am Arbeitsmarkt begehrt. Interkulturelle Kompetenz, Konfliktlösungspotential, ausgeprägte Social Skills und nicht zuletzt ein gutes Netzwerk werden von Arbeitgeber*innen stark nachgefragt.

WU Bachelor’s Day

Datum: Dienstag, 23. November 2021, 9:00 bis 16 Uhr

Ort: Online auf wu.at/bachelorday

WU Master’s Day

Datum: Mittwoch, 24. November 2021, 9:00 bis 18:30 Uhr

Ort: Online auf wu.at/masterday

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. Melanie Hacker

PR-Referentin

Tel: + 43-1-31336-5964

E-Mail: melanie.hacker@wu.ac.at