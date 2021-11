Prämierter Künstler John Legend zum Markenbotschafter von LG ernannt

Medienmitteilung

PRÄMIERTER KÜNSTLER JOHN LEGEND ZUM MARKENBOTSCHAFTER VON LG ERNANNT

Die bevorstehende Zusammenarbeit mit Legend in der Adventszeit trifft genau den richtigen Ton und veranschaulicht den zeitlosen Wert der LG SIGNATURE Produkte



Seoul/Zürich, 12. November 2021 — LG SIGNATURE, die Premiummarke von LG Electronics, hat heute den preisgekrönten Künstler John Legend als neuen Markenbotschafter bekannt gegeben. Legend wird mit LG SIGNATURE bei der kommenden Weihnachtskampagne Legendary Gift: the SIGNATURE zusammenarbeiten, die eine Kooperation zwischen der Premiummarke von LG und Legends Weinlabel LVE (Legend Vineyard Exclusive) beinhaltet. Als einer der am meist gefeierten und geschätzten Künstler seiner Generation sticht Legend als erster afroamerikanischer Mann und einer von nur 16 Personen die den EGOT-Status (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) erreicht haben, hervor.

Um die Partnerschaft zu feiern, wird heute ein neuer Weihnachtssong von John Legend mit dem Titel "You Deserve It All" veröffentlicht, der auf 11 Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music und Pandora verfügbar ist.* Der von Grammy-Preisträger Raphael Saadiq produzierte Song wurde von Legend und der Singer/Songwriterin Meghan Trainor exklusiv für LG SIGNATURE geschrieben. Drew Kirsch - der bereits Videos für Taylor Swift und Shakira gedreht hat - führt Regie beim Musikvideo, das noch in dieser Weihnachtssaison veröffentlicht wird.

Legend wird seine Funktion als Botschafter im nächsten Jahr durch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen seinem Weinlabel LVE und LG SIGNATURE erweitern. Bei einer Veranstaltung im Napa Valley, die Legend im Frühjahr 2022 ausrichtet, wird der LG SIGNATURE Weinkeller mit seiner firmeneigenen Technologie zur präzisen Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle vorgestellt, damit Fans das optimale Aroma und den Geschmack von Legends Weinen zu Hause geniessen können.

«Ich freue mich, in dieser Weihnachtszeit mit LG SIGNATURE zusammenzuarbeiten», so Legend. «In diesem neuen Song geht es darum, seine Liebsten mit dem Besten zu verwöhnen, was man zu geben hat. Die Produkte von LG SIGNATURE sind innovativ, kreativ und so besonders. An den Feiertagen geht es vor allem darum, Familie und Freunde in den eigenen vier Wänden zu empfangen, und die Produkte von LG SIGNATURE machen dies noch angenehmer.»

Lee Jeong-seok, Leiter des Global Marketing Center von LG Electronics, sagte, dass LG Electronics den ästhetischen und technischen Wert seiner High-End-Haushaltsgeräteprodukte kommunizieren wird, um die Philosophie von LG SIGNATURE zu unterstützen. Diese Philosophie besagt, dass Kunst die Technologie inspiriert und Technologie die Kunst vervollständigt. «Legend ist die perfekte Verkörperung der LG SIGNATURE Markenphilosophie», so Lee. «Wir freuen uns sehr, mit einem so grossartigen Künstler zusammenzuarbeiten, um den zeitlosen Wert von LG SIGNATURE noch mehr Kunden weltweit zu vermitteln.»

LG SIGNATURE ist bestrebt, Partnerschaften mit aussergewöhnlichen Persönlichkeiten aus verschiedenen Lebensbereichen einzugehen, um seine Markenphilosophie zu vermitteln und den unvergleichlichen Stil und die Qualität seiner Premium-Heimlösungen zu präsentieren. Zu den globalen Botschaftern gehören die internationale Stilikone Olivia Palermo, die Profi-Golferinnen Ko Jin-young und Park Sung-hyun sowie die gefeierte Ballerina und Solotänzerin des American Ballet Theatre, Misty Copeland.

# # #

* Auch auf den koreanischen Streaming-Diensten Melon, Genie, Flo, Naver Vibe, Bugs! und Soribada verfügbar.

Über LG SIGNATURE

LG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke des globalen Innovators LG Electronics, die mehrere Produktkategorien umfasst. Die Produkte von LG SIGNATURE wurden für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und bieten ein hochmodernes Wohnerlebnis, das sich rein, anspruchsvoll und luxuriös anfühlt. LG SIGNATURE-Produkte vereinen das Beste, was LG zu bieten hat, und wurden mit dem Fokus auf ihre "wahre Essenz" entwickelt, die mit dem modernen, unverwechselbaren Design der Marke in Einklang steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.LGSIGNATURE.com.

Über LG Electronics Deutschland GmbH – Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz

Die Zweigniederlassung Dietikon/Schweiz ist mit Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte vertreten. Die Zweigniederlassung mit Sitz in Dietikon wurde 2009 gegründet und beschäftigt heute knapp 20 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LG Electronics in der Schweiz finden Sie unter www.lg.com/ch_de.

